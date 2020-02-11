Дмитрий Азаров встретился с министром труда и министром науки и высшего образования РФ
11 февраля 2020 19:32
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Дмитрий Азаров представил руководителю Минтруда региональных министров по профильным направлениям – министра социально-демографической и семейной политики области Марину Антимонову и министра труда, занятости и миграционной политики Ирину Никишину.
Напомним, глава государства в своем послании озвучил целый комплекс принципиальных для российских семей решений: программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. При этом правом на его получение будут обладать и родители первенца. После индексации с января 2020 года – это 466617 рублей. После рождения второго ребёнка сумма будет увеличена еще на 150 тысяч рублей.
Антон Котяков отметил, что большинство бумажных процедур по оформлению поддержки, начиная с текущего года, будет переведено в электронный вид. Родителям нужно будет только подать заявление. Все остальные документы будут храниться в едином реестре. «Попрошу вас координировать эту работу по внесению необходимых данных. В первую очередь, мы должны быть нацелены на поддержку детей и семей», – отметил руководитель федерального минтруда, обращаясь к губернатору.
Кроме того, семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Президент страны также предложил ежемесячно выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года.
«Мы доложили о готовности региона к реализации мер поддержки, о сумме необходимых средств для финансирования этих направлений. Кроме того, обсудили нормативное обеспечение принятия подобного рода решений», – отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи с Антоном Котяковым.
Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам развития и создания необходимой современной инфраструктуры для ухода за пожилыми гражданами. Речь шла о модернизации и строительстве пансионатов на территории региона. «В ближайшее время мы откроем Потаповский пансионат в Красноярском районе, который был создан благодаря поддержке федерального Правительства, – напомнил губернатор. – Есть планы и по созданию новых пансионатов на территории Самарской области». Дмитрий Азаров отметил, что при поддержке федерального центра они будут созданы не только в областной столице, но и других районах губернии.
«Очень надеемся, что дальнейшая проработка этих вопросов позволит нам претендовать на федеральные меры поддержки в реализации этих проектов», – выразил уверенность глава региона.
В завершении встречи губернатор пригласил министра труда и социальной защиты России посетить Самарский регион с рабочим визитом. «Мы надеемся, что в первом полугодии такой визит состоится. Нам есть, что показать, – в самых разных сферах у нас накоплен большой положительный опыт, которым мы готовы делиться, – резюмировал Дмитрий Азаров. – Мы также договорились о самом плотном взаимодействии на уровне заместителя министра труда и соцзащиты».
В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.
Стороны обсудили потенциал самарской научной школы, состояние системы высшего образования, а также подготовку регионального НОЦ к участию в федеральном конкурсе по созданию научно-образовательного центра мирового уровня.
Самарская область – регион с высокой концентрацией научного и образовательного потенциала, основой которого является вузовская, академическая, отраслевая наука, а также научные подразделения промышленных организаций. Основу научного потенциала нашей губернии составляют 25 учреждений высшего образования, в которых обучаются более 94 500 студентов и преподают более 5 000 кандидатов наук, профессоров и доцентов. При этом основной упор в регионе делается на подготовку высококвалифицированных кадров, развитие прикладной науки, выстраивание четкой взаимосвязи между вузами и крупнейшими предприятиями. Это позволяет не только развивать науку, но и обеспечивать ученых рабочими местами, оперативно внедрять на предприятиях передовые разработки, повышая производительность труда и качество производимой продукции, стимулируя тем самым экономику региона.
Миссия по объединению фундаментальной и прикладной науки сейчас возлагается на научно-образовательные центры, которые создаются в стране по поручению Президента Владимира Путина. В Самарской области НОЦ появился одним из первых, еще весной 2019 года. Дмитрий Азаров рассказал Валерию Фалькову о региональном НОЦ и об основных принципах его работы. Самарский НОЦ – это консорциум индустриальных партнёров, таких, как Госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», производственных предприятий, научных организаций и ведущих вузов на основе сетевого взаимодействия НИОКР, образования и инфраструктуры. Также на встрече было озвучено, что НОЦ 63-го региона будет претендовать на получение статуса научно-образовательного центра мирового уровня уже в этом году.
Одной из центральных тем встречи стало исполнение задач, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным в ходе совместного заседания Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию РФ, в подготовке которого принимал активное участие Дмитрий Азаров. Напомним, что глава государства акцентировал внимание на необходимости развития региональных вузов и закреплении студентов на родной земле. Владимир Путин поручил Правительству РФ реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования – с учетом приоритетных национальных проектов, увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах. На эти цели в ближайшие 4 года из федеральной казны планируется направить более 70 миллиардов рублей. Также дополнительные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учебных заведений, создание студенческих городков и кампусов.
Дмитрий Азаров и Валерий Фальков обсудили, каким образом будет выстроена работа между губернией и федеральным министерством по ряду направлений, в том числе по укреплению материально-технической базы университетов, установлению контрольных цифр приема студентов, а также по рассмотрению вопроса о создании кампуса в Самарской области. Глава региона отметил, что необходимо тщательно проработать вопрос создания студенческого городка, взвесить все плюсы и минусы, рассчитать экономическую целесообразность запуска такого проекта, посоветоваться с научным и студенческим сообществом региона. «Заявляясь на подобного рода проекты, мы должны быть содержательны, должны понимать, какой эффект это даст не только для нашего региона, но и для России», – сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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