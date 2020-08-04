Дмитрий Азаров встретился с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным

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Обсуждалась ситуация в приграничных районах Самарской и Оренбургской областей, связанная с периодическим скоплением у границ иностранных граждан и процессом отправки их на Родину. Александр Порядин отметил высокий уровень организации этой работы со стороны Правительства региона.Дмитрий Азаров поблагодарил командующего за внимание к региону: «Во многом благодаря подразделениям Росгвардии удалось стабилизировать ситуацию, связанную со скоплением иностранных граждан на территории Большечерниговского и Борского районов и не допустить противоправных действий». Губернатор также отметил слаженную работу всех силовых ведомств на территории региона в разрешении ситуации с мигрантами.Александр Порядин в свою очередь отметил, что ему очень приятно бывать в Самарской области, здесь он когда-то отслужил 3,5 года. Что касается ситуации со скоплением иностранных граждан, командующий подчеркнул: «На сегодняшний день нет необходимости формировать отдельные подразделения Росгвардии для их сопровождения, местных сил вполне хватит для обеспечения безопасности».