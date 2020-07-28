Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы

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Традиционно такие встречи руководитель области проводит в период региональных депутатских недель.«Давно не собирались в таком составе. Причины тому были достаточно веские, – отметил Дмитрий Азаров в самом начале беседы. – Конечно, тот особый режим, в котором работала страна и регион в эти месяцы, режим, позволяющий сберечь здоровье граждан, заставил нас перестроить свою работу. Отдельно хотел вас поблагодарить за помощь региону в этот непростой период. В той или иной степени каждый из вас принимал участие в помощи по обеспечению медицинским оборудованием, СИЗами, защите интересов региона при определении размера компенсации выпадающих доходов бюджета».При этом говорить о полном восстановлении экономики Самарской области после периода ограничений сегодня пока не приходится.«На сегодняшний момент мы потеряли налоговых и неналоговых собственных доходов по сравнению с прошлым годом на сумму 4,7 млрд рублей, – дал оценку ситуации губернатор. – Но, если считать от прогнозного плана, который мы себе ставили, это отклонение уже составляет практически 6,5 млрд рублей. К сожалению, мы понимаем, что последствия пандемии еще окажут свое воздействие, есть отложенные эффекты». Поэтому нужна концентрация всех сил и средств. «Только командная работа может нам позволить преодолеть эти негативные моменты в развитии экономики», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Несмотря на все сложности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, Правительству региона во главе с губернатором удалось выстроить четкую системную работу по социальной поддержке граждан и бизнеса. «В этот период мы увеличили расходы по социальной сфере, несмотря на то, что мы столкнулись с проблемой выпадающих доходов бюджета, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы значительно профинансировали отрасль здравоохранения: это касается и заработной платы, и дополнительных выплат медикам, которые ведут борьбу с инфекцией, и перевооружения, переоснащения наших лечебных учреждений на борьбу с главной угрозой».По оценке специалистов, ситуация по распространению коронавируса в регионе стабилизировалась.«По выявлению новых больных – показатели на стабильно низком уровне, – пояснил глава региона. – И крайне важно для нас сохранить эту тенденцию». Это, по мнению Дмитрия Азарова, в том числе, даст возможность начать учебный год для школьников в традиционном и привычном для всех формате.Губернатор также напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина Правительство страны определило три транша бюджетной помощи регионам. Сумма средств определяется на основе оценки текущей ситуации в экономике субъекта государства.Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что подходы при распределении средств федерального бюджета нуждаются в доработке:«Это вопрос, которым предстоит активно заниматься федеральным депутатам. Вместе с региональными властями мы будем добиваться максимального выделения средств из бюджета, учитывая масштаб нашего региона, непростую экономическую ситуацию и необходимость мер поддержки».По первому траншу Самарская область получила 514 млн рублей, поскольку в регионе был отложенный эффект по негативному влиянию пандемии на экономику.«По второму траншу – уже 3,4 млрд рублей. Понятно, что впереди и распределение третьего транша», – отметил Дмитрий Азаров. Это произойдет в четвертом квартале текущего года, поскольку наиболее объективная картина влияния на бюджеты, на экономику регионов сложится именно к этому моменту. Поэтому вся борьба за федеральные средства и бюджетные инвестиции еще впереди. «И, конечно, коллеги, в этих особых условиях бюджетный процесс также требует очень внимательного сопровождения с вашей стороны, – обратился глава региона к депутатам Госдумы. – Все министерства и все Правительство Самарской области нацелены на эту работу».Во время встречи речь шла и о национальных проектах. Напомним, глава государства расширил горизонты их реализации до 2030 года. Владимир Путин определил 5 приоритетов: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.«Достижение этих целей позволит создать основу для осуществления прорывного развития страны, увеличения численности населения, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия талантов каждого человека, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сейчас самое время еще раз переосмыслить те главные задачи, которые стоят перед Самарской областью, дополнить их новыми проектами, и, конечно, актуализировать те проекты, которые сегодня находятся в повестке. И очень надеюсь, что в эту работу мы включимся все – единой командой».Губернатор также обратил внимание членов федерального парламента на необходимость корректировки Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Самарской области. Напомним, документ был сформирован в 2018 году на основе предложений жителей региона и в соответствии с Указом Президента о национальных и приоритетных проектах.«Мы приступили к работе по корректировке долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Самарской области и всех муниципальных образований – в равной степени, – сказал руководитель региона. – Мы вновь должны проверить актуальность тех целей, которые мы для себя определили, вновь услышать те задачи и чаяния, которые высказывают жители области, и скорректировать планы развития, исходя из посылов, которые дают нам жители региона, которые дает Президент в своем Указе. Я приглашаю вас к этой работе и надеюсь, что мы вместе, как и в 2018 году, получим стройную точную систему развития Самарской области».Участники встречи, говоря о текущей ситуации в промышленности, затронули вопросы автомобильной отрасли. Период ограничений отразился на уровне продаж отечественных автомобилей, в том числе АВТОВАЗа. Предприятие смогло воспользоваться мерами федеральной поддержки, в частности – получить льготный кредит.Однако необходимо прорабатывать и новые возможности поддержки. Так, например, завод напрямую зависит от производителей автокомпонентов, которые сегодня не включены в перечень системообразующих предприятий.Здесь есть несколько вариантов решения вопроса: увеличить кредитный лимит в 2 раза – с 5 до 10 млрд рублей, а также внести наиболее крупных производителей комплектующих для автомобилей в федеральный список системообразующих предприятий для получения мер поддержки со стороны государства.«Ситуация непростая. Сейчас мы совместно с Минпромом РФ отрабатываем перечень крупнейших производителей отрасли. Ищем механизмы доведения до них средств», – отметил губернатор.Депутаты позицию главы региона разделяют.«Принимаемые решения позволят подключить производителей автокомпонентов к прямой поддержке. Это очень актуальная и важная работа. Если мы будем поддерживать только головное предприятие, то ничего не решим. Нужно сохранить базу автопрома, которая создается именно предприятиями-смежниками», – подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бокк.«Все мы знаем о влиянии автопрома в целом, АВТОВАЗа в частности, на экономику региона. Поэтому внимание к предприятию особое, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам Госдумы. – Если будет возможность найти поддержку этой отрасли, просьба ко всем включиться в эту работу. Для региона это крайне значимо».Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о том, какие предприятия смогли получить меры поддержки. К примеру, за апрель-май 2020 года субсидии на неотложные нужды предоставлены 45259 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 2 млрд рублей. Кроме того, банками одобрено более 5 тысяч заявок по кредитам на поддержку занятости под 2% на сумму 8,2 млрд рублей. При этом, дополнительно одобрено 1112 заявок на сумму 2,4 млрд рублей на предоставление кредитов под 0% на неотложные нужды. Также, удовлетворено 1,5 тысячи обращений предпринимателей на общую сумму 17,3 млрд рублей по реструктуризации ранее выданных кредитов. Льготы и отсрочки по уплате налоговых платежей получили почти 39 тысяч субъектов МСП региона.Однако и здесь есть еще над чем работать, особенно в части льготного кредитования. От предприятий Самарской области было подано порядка 6800 заявок, из них 5100 – одобрено. При этом не ясно, кому из них отказано и по каким причинам – кредитные организации такую информацию не дают в соответствии с законом о банковской деятельности.«И мы не можем этим предприятиям помочь, не можем подсказать, разобраться, почему им отказано, а где-то, может быть, выступить в защиту их интересов при получении льготных кредитов, – пояснил Дмитрий Азаров. – Коллеги, давайте вместе подумаем, как решить этот вопрос, чтобы информация предоставлялась по запросу органов власти. Это дополнительные деньги в экономику региона и в поддержку предприятий. И мы готовы предметно этим заниматься».«Три месяца назад этот вопрос поднимался на федеральном уровне. Думаю, что можно найти решения и на уровне региона, – отметил депутат Госдумы Леонид Калашников. – Если наша помощь требуется, мы всегда открыты».Есть необходимость и в корректировке федерального законодательства в части проведения капитальных ремонтов. «Нужно жестко контролировать качество и сроки ремонтов. Никакие форс-мажорные обстоятельства не должны мешать подрядчику вовремя освоить средства, – считает депутат Игорь Станкевич. – Я регулярно посещаю малые города и районы области и вижу, насколько чутко люди реагируют на современные тротуары, обновленные школы, достойные улицы».Также в ходе встречи обсуждались вопросы временного трудоустройства граждан, поддержки моногородов области и развития Самарско-Тольяттинской агломерации.«Такие встречи позволяют региональной власти вместе с депутатским корпусом скорректировать совместную работу, – подытожил Александр Хинштейн. – Сегодня мы предметно обозначили целый ряд вопросов, в том числе и точечных, которые требуют слаженной командной работы», передает пресс-служба облправительства.