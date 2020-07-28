Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы

Я нашел ошибку
Главные новости:
28 июля на линию самарского метрополитена вышел новый 4-х вагонный поезд. Новинку вместе с самарцами протестировал губернатор Дмитрий Азаров.
В Самаре впервые за 32 года обновили автопарк метрополитена
Это наибольший показатель за последние дни. Всего в регионе выздоровели больше половины пациентов - 4653 человека. На сегодняшний день зарегистрировано 6729 случаев заражения.
В Самарской области от коронавируса за сутки вылечились 192 человека
Три сотрудника компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" погибли при выполнении работ в газовом колодце. Они отравились сероводородом.
В Ростове-на-Дону три сотрудника газовой службы погибли при проведении работ
В теплый климатический период периодически тревожная ситуация, связанная с падением малолетних детей из окон жилых домов.
СК Самарской области: Берегите детей!
Обследование проводилось в Москве в лечебно-реабилитационном центре Минздрава России. Необходимые процедуры прошли все игроки нашей команды.
Игроки "Крыльев" прошли углубленный медицинский осмотр
Будьте внимательны и осторожны!
29 июля максимальная температура воздуха составит 33 °С
Во время грозы подальше держитесь от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагайтесь у стены, рядом с которой растет высокое дерево.
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза
СОУНБ приглашает на лекцию «Трудности перевода, которую прочитает лингвист, преподаватель английского и французского языков Мария Кандаурова.
В СОУНБ расскажут о трудностях перевода с русского
сегодня  Вторник, 28 июля, 19:25
Вход Регистрация 18+
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/07:
USD 71.92
0.34
EUR 84.26
0.48
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»
В Самарской области почтили память Соловецких юнг
Самарский художественный музей 5 августа приглашает на традиционный праздник искусств "Репин навсегда"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы

28 июля 2020 15:57
177
В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.
Во вторник, 28 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с депутатами Государственной думы, которые защищают интересы Самарской области в федеральном парламенте. В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.

Традиционно такие встречи руководитель области проводит в период региональных депутатских недель.

«Давно не собирались в таком составе. Причины тому были достаточно веские, – отметил Дмитрий Азаров в самом начале беседы. – Конечно, тот особый режим, в котором работала страна и регион в эти месяцы, режим, позволяющий сберечь здоровье граждан, заставил нас перестроить свою работу. Отдельно хотел вас поблагодарить за помощь региону в этот непростой период. В той или иной степени каждый из вас принимал участие в помощи по обеспечению медицинским оборудованием, СИЗами, защите интересов региона при определении размера компенсации выпадающих доходов бюджета».

При этом говорить о полном восстановлении экономики Самарской области после периода ограничений сегодня пока не приходится.

«На сегодняшний момент мы потеряли налоговых и неналоговых собственных доходов по сравнению с прошлым годом на сумму 4,7 млрд рублей, – дал оценку ситуации губернатор. – Но, если считать от прогнозного плана, который мы себе ставили, это отклонение уже составляет практически 6,5 млрд рублей. К сожалению, мы понимаем, что последствия пандемии еще окажут свое воздействие, есть отложенные эффекты». Поэтому нужна концентрация всех сил и средств. «Только командная работа может нам позволить преодолеть эти негативные моменты в развитии экономики», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Несмотря на все сложности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, Правительству региона во главе с губернатором удалось выстроить четкую системную работу по социальной поддержке граждан и бизнеса. «В этот период мы увеличили расходы по социальной сфере, несмотря на то, что мы столкнулись с проблемой выпадающих доходов бюджета, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы значительно профинансировали отрасль здравоохранения: это касается и заработной платы, и дополнительных выплат медикам, которые ведут борьбу с инфекцией, и перевооружения, переоснащения наших лечебных учреждений на борьбу с главной угрозой».

По оценке специалистов, ситуация по распространению коронавируса в регионе стабилизировалась.

«По выявлению новых больных – показатели на стабильно низком уровне, – пояснил глава региона. – И крайне важно для нас сохранить эту тенденцию». Это, по мнению Дмитрия Азарова, в том числе, даст возможность начать учебный год для школьников в традиционном и привычном для всех формате.

Губернатор также напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина Правительство страны определило три транша бюджетной помощи регионам. Сумма средств определяется на основе оценки текущей ситуации в экономике субъекта государства.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что подходы при распределении средств федерального бюджета нуждаются в доработке:

«Это вопрос, которым предстоит активно заниматься федеральным депутатам. Вместе с региональными властями мы будем добиваться максимального выделения средств из бюджета, учитывая масштаб нашего региона, непростую экономическую ситуацию и необходимость мер поддержки».

По первому траншу Самарская область получила 514 млн рублей, поскольку в регионе был отложенный эффект по негативному влиянию пандемии на экономику.

«По второму траншу – уже 3,4 млрд рублей. Понятно, что впереди и распределение третьего транша», – отметил Дмитрий Азаров. Это произойдет в четвертом квартале текущего года, поскольку наиболее объективная картина влияния на бюджеты, на экономику регионов сложится именно к этому моменту. Поэтому вся борьба за федеральные средства и бюджетные инвестиции еще впереди. «И, конечно, коллеги, в этих особых условиях бюджетный процесс также требует очень внимательного сопровождения с вашей стороны, – обратился глава региона к депутатам Госдумы. – Все министерства и все Правительство Самарской области нацелены на эту работу».

Во время встречи речь шла и о национальных проектах. Напомним, глава государства расширил горизонты их реализации до 2030 года. Владимир Путин определил 5 приоритетов: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

«Достижение этих целей позволит создать основу для осуществления прорывного развития страны, увеличения численности населения, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия талантов каждого человека, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сейчас самое время еще раз переосмыслить те главные задачи, которые стоят перед Самарской областью, дополнить их новыми проектами, и, конечно, актуализировать те проекты, которые сегодня находятся в повестке. И очень надеюсь, что в эту работу мы включимся все – единой командой».

Губернатор также обратил внимание членов федерального парламента на необходимость корректировки Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Самарской области. Напомним, документ был сформирован в 2018 году на основе предложений жителей региона и в соответствии с Указом Президента о национальных и приоритетных проектах.

«Мы приступили к работе по корректировке долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Самарской области и всех муниципальных образований – в равной степени, – сказал руководитель региона. – Мы вновь должны проверить актуальность тех целей, которые мы для себя определили, вновь услышать те задачи и чаяния, которые высказывают жители области, и скорректировать планы развития, исходя из посылов, которые дают нам жители региона, которые дает Президент в своем Указе. Я приглашаю вас к этой работе и надеюсь, что мы вместе, как и в 2018 году, получим стройную точную систему развития Самарской области».

Участники встречи, говоря о текущей ситуации в промышленности, затронули вопросы автомобильной отрасли. Период ограничений отразился на уровне продаж отечественных автомобилей, в том числе АВТОВАЗа. Предприятие смогло воспользоваться мерами федеральной поддержки, в частности – получить льготный кредит.

Однако необходимо прорабатывать и новые возможности поддержки. Так, например, завод напрямую зависит от производителей автокомпонентов, которые сегодня не включены в перечень системообразующих предприятий.

Здесь есть несколько вариантов решения вопроса: увеличить кредитный лимит в 2 раза – с 5 до 10 млрд рублей, а также внести наиболее крупных производителей комплектующих для автомобилей в федеральный список системообразующих предприятий для получения мер поддержки со стороны государства.

«Ситуация непростая. Сейчас мы совместно с Минпромом РФ отрабатываем перечень крупнейших производителей отрасли. Ищем механизмы доведения до них средств», – отметил губернатор.

Депутаты позицию главы региона разделяют.

«Принимаемые решения позволят подключить производителей автокомпонентов к прямой поддержке. Это очень актуальная и важная работа. Если мы будем поддерживать только головное предприятие, то ничего не решим. Нужно сохранить базу автопрома, которая создается именно предприятиями-смежниками», – подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бокк.

«Все мы знаем о влиянии автопрома в целом, АВТОВАЗа в частности, на экономику региона. Поэтому внимание к предприятию особое, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам Госдумы. – Если будет возможность найти поддержку этой отрасли, просьба ко всем включиться в эту работу. Для региона это крайне значимо».

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о том, какие предприятия смогли получить меры поддержки. К примеру, за апрель-май 2020 года субсидии на неотложные нужды предоставлены 45259 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 2 млрд рублей. Кроме того, банками одобрено более 5 тысяч заявок по кредитам на поддержку занятости под 2% на сумму 8,2 млрд рублей. При этом, дополнительно одобрено 1112 заявок на сумму 2,4 млрд рублей на предоставление кредитов под 0% на неотложные нужды. Также, удовлетворено 1,5 тысячи обращений предпринимателей на общую сумму 17,3 млрд рублей по реструктуризации ранее выданных кредитов. Льготы и отсрочки по уплате налоговых платежей получили почти 39 тысяч субъектов МСП региона.

Однако и здесь есть еще над чем работать, особенно в части льготного кредитования. От предприятий Самарской области было подано порядка 6800 заявок, из них 5100 – одобрено. При этом не ясно, кому из них отказано и по каким причинам – кредитные организации такую информацию не дают в соответствии с законом о банковской деятельности.

«И мы не можем этим предприятиям помочь, не можем подсказать, разобраться, почему им отказано, а где-то, может быть, выступить в защиту их интересов при получении льготных кредитов, – пояснил Дмитрий Азаров. – Коллеги, давайте вместе подумаем, как решить этот вопрос, чтобы информация предоставлялась по запросу органов власти. Это дополнительные деньги в экономику региона и в поддержку предприятий. И мы готовы предметно этим заниматься».

«Три месяца назад этот вопрос поднимался на федеральном уровне. Думаю, что можно найти решения и на уровне региона, – отметил депутат Госдумы Леонид Калашников. – Если наша помощь требуется, мы всегда открыты».

Есть необходимость и в корректировке федерального законодательства в части проведения капитальных ремонтов. «Нужно жестко контролировать качество и сроки ремонтов. Никакие форс-мажорные обстоятельства не должны мешать подрядчику вовремя освоить средства, – считает депутат Игорь Станкевич. – Я регулярно посещаю малые города и районы области и вижу, насколько чутко люди реагируют на современные тротуары, обновленные школы, достойные улицы».

Также в ходе встречи обсуждались вопросы временного трудоустройства граждан, поддержки моногородов области и развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

«Такие встречи позволяют региональной власти вместе с депутатским корпусом скорректировать совместную работу, – подытожил Александр Хинштейн. – Сегодня мы предметно обозначили целый ряд вопросов, в том числе и точечных, которые требуют слаженной командной работы», передает пресс-служба облправительства. 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
28 июля 2020  15:57
В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.
Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы
В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.  Политика региона
176
27 июля 2020  20:41
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1485
27 июля 2020  17:59
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению госдолга.
На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению... Политика региона
466
Весь список
Выборы в Самарской области
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
775
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
741
2 июля 2020  17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.
Александр Степанов: голосование показало высокую сознательность граждан
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.  Выборы в Самарской области
1611
Весь список

Видео
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
487
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
429
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
802
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1248
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1138
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1839
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2275
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3901
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3368
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4275
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4420
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4448
Весь список

В центре внимания
В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.
28 июля 2020  15:57 
Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы
В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.  Политика региона
176
Ведущие производители строительных металлоконструкций, в числе которых участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», обсудили ключевые вопросы отрасли.
28 июля 2020  15:23 
Эксперты федерального центра компетенций готовы повысить эффективность производителей металлоконструкций
Ведущие производители строительных металлоконструкций, в числе которых участники национального проекта «Производительность труда и поддержка... Социум
187
Дорога Самара-Тольятти-Сызрань станет умной
28 июля 2020  11:55 
Дорога Самара-Тольятти-Сызрань станет «умной»
 Сейчас система «Умной дорожной сети» работает на небольшом участке дублера Московского шоссе в тестовом режиме по трем сценариям.  Транспорт
327
Игорь Осинькин возглавил Крылья Советов
28 июля 2020  11:41 
Игорь Осинькин возглавил "Крылья Советов"
 Сегодня Игорь Витальевич будет представлен игрокам и тренерско-административному штабу на базе в Кратово. Спорт в регионе
329
В Самарской области за сутки на 28 июля выявлены еще 32 заболевших коронавирусом
28 июля 2020  11:37 
В Самарской области за сутки на 28 июля выявлены еще 32 заболевших коронавирусом
  В больницах остаются 1995, вылечились и выписаны 4653 человека.  Здравоохранение
544
Весь список
Акценты
В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.
28 июля 2020  15:57 
Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы
В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.  Политика региона
169
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ.
28 июля 2020  15:34 
Строительство железнодорожного пути в ОЭЗ Тольятти - под контролем регионального правительства
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов... Новости Тольятти
217
Ведущие производители строительных металлоконструкций, в числе которых участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», обсудили ключевые вопросы отрасли.
28 июля 2020  15:23 
Эксперты федерального центра компетенций готовы повысить эффективность производителей металлоконструкций
Ведущие производители строительных металлоконструкций, в числе которых участники национального проекта «Производительность труда и поддержка... Социум
178
Весь список
Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
851
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
1533
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
1962
Весь список
Новости Тольятти
28 июля 2020  15:34
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ.
Строительство железнодорожного пути в ОЭЗ Тольятти - под контролем регионального правительства
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов... Новости Тольятти
233
27 июля 2020  22:17
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому олимпийскому виду спорта.
Монтаж стритбольных площадок у СК "Акробат" в Тольятти завершен
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому... Новости Тольятти
480
24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
3071
Весь список