Дмитрий Азаров встретился с УПЧ в СО Ольгой Гальцовой
9 апреля 2019 20:29
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При подготовке доклада совместно со специалистами Самарского университета был проведен социологический опрос населения. У жителей СО спрашивали о том, соблюдаются ли их конституционные права и свободы, приходилось ли им сталкиваться с несоблюдением прав и по какой причине.
Также жителей спрашивали, какие направления они считают наиболее важными. В приоритете - права на охрану здоровья и предоставление медицинской помощи, на труд, образование, жилище и социальное обеспечение.
Итоговый доклад Ольга Гальцова представит и на заседаниях комитетов Губдумы СО.
"Мы хотели показать ту масштабную работу, которая была проведена по улучшению качества жизни наших граждан с учетом важных событий, прошедших в 2018 году - это выборы Президента РФ, губернатора СО, ЧМ-2018 и других значимых мероприятий. Важно,чтобы все органы власти узнали о недостатках и достоинствах реализации прав граждан на территории СО", - отметила Ольга Гальцова.
"Была проделана большая, трудная работа, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к Ольге Гальцова. - Уверен, что доклад вызовет интерес депутатов Губдумы СО. Знаю, что для Правительства СО и руководителей муниципалитетов ваш доклад долгие годы во многом является руководством к действию", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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