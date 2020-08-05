Дмитрий Азаров вручил золотые медали выпускникам школ области

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Золотую медаль «За особые успехи в учении» в этом году получат 2094 выпускника – это на 347 человек больше, чем в прошлом году. «Эта награда – признание ваших успехов в учебе, вашей активной жизненной позиции, таланта, навыков, компетенций. Это очень серьезный фундамент для успешного старта во взрослую жизнь, – обратился к ребятам губернатор. – Медаль – не только память на всю жизнь. Надеюсь, она всегда будет вам хорошим стимулом и дальше достигать успехов в любом деле, за которое бы вы ни брались».126 выпускников набрали стобальные результаты по итогам ЕГЭ, в том числе 52 человека по русскому языку, 19 – по математике, 13 по литературе, 11 – по информатике, 21 – по химии, 4 – по истории, 11 – по обществознанию и один человек по физике. 6 ребят из Тольятти и Самары набрали 100 баллов сразу по двум предметам.«Сегодня у вас – знаменательный день, который запомнится вам на всю жизнь. Вы – лучшие выпускники Самарской области! Вы все — молодцы, вы – трудолюбивые, талантливые люди. А самое главное – вы умеете работать, это очень важно. Своим трудом вы добились высоких результатов. И я хочу выразить вам глубокую благодарность за отличную учебу», – поздравил выпускников председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров региона, президент медицинского университета Геннадий Котельников.Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу по созданию максимальных возможностей для раскрытия талантов каждого гражданина страны, и в первую очередь, детей. В Самарской области благодаря системной работе Правительства региона, личному участию губернатора строятся новые детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, школы искусств, концертные залы и библиотеки, спорткомплексы и ФОКи.«Все это – возможности для самореализации не только для детей, но и для людей различного возраста, – уверен Дмитрий Азаров. – Мы работаем над тем, что создаем новые и новые возможности, открываем кружки, центры «Точка роста», чтобы каждый, кто имеет желание реализовать себя в технической сфере, инженерных, точных науках, тоже имел такую возможность».Теперь выпускникам школ предстоит окончательно определиться с будущей профессией и выбрать дальнейшее место учебы.«Вас, выпускников, медалистов, ждут все лучшие вузы страны, безусловно, и наши, – уверен губернатор. – Каждый вуз хотел бы иметь таких студентов, поскольку педагоги и наставники прекрасно понимают, что ваше желание учиться, талант, прилежность, просто ответственное отношение к делу, которым вы сейчас занимаетесь, будет создавать авторитет образовательного учреждения, формировать новые успехи. Одним словом, для каждого вуза, как и для каждой школы, лучшие выпускники – это их золотой фонд».Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области создана одна из самых мощных в стране научных школ: «На территории нашего региона вы точно имеете возможность реализовать себя и получить высшее образование в технической, гуманитарной сфере, в сфере естественных наук. Все возможности для этого есть. Наши вузы сегодня входят не только в российские рейтинги, но и ведущие мировые».Кроме того, уже почти год в Самарской области работает научно-образовательный центр, который сейчас претендует на получение статуса центра мирового уровня. Это успешная коллаборация крупных вузов из 9 регионов страны, в том числе Московских и Санкт-Петербургских, крупных Госкорпораций и компаний.«Образовательные программы, как и научная деятельность вузов, адаптированы для студентов ведущих учебных заведений различных регионов. Есть возможность обмена программами, проходить отдельные модули других вузов, находясь в Самарской области», – отметил губернатор.Большинство одаренных выпускников продолжат получать образование в вузах Самарской области, которые котируются на всероссийском и мировом уровне. Но и тех, кто принял решение поступать в столичные вузы, глава региона нацелил обязательно вернуться на родную землю – уже дипломированными специалистами.«Даже если вы выберете для себя университет за пределами области, то должны знать, что вас всегда ждут на родной Самарской земле. Где родился, там и пригодился. Поверьте мне на слово, что на родной земле больше возможностей для успешного старта», – обратил внимание выпускников Дмитрий Азаров.Отдельные слова благодарности губернатор адресовал учителям, педагогам и наставникам ребят, которые «вложили частичку не только знаний, но, самое главное, своей души, сердца, потому что без учителя невозможны успехи в учебе».«Учителя нам в жизни дают столько, сколько зачастую не могут дать родители, – отметил Геннадий Котельников. – Я помню всех своих учителей, с 1 класса, мне очень повезло с наставниками! Я надеюсь, что и вы не будете забывать своих педагогов».«Я благодарю ваших родителей, родных и близких: маму, папу, бабушек и дедушек, сестренок и братишек, которые за вас переживали, болели, создали вам все условия, чтобы вы добились успеха. Но добились вы его сами. Тем не менее, благодарность к тем людям, которые помогали вам и, уверен, будут помогать всю жизнь, должна всегда быть в вашем сердце», – резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.