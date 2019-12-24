Дмитрий Азаров вручил знак Почётного гражданина области главе Клявлинского района Ивану Соловьеву

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С инициативой присвоения звания многолетнему руководителю Клявлинского района выступила Ассоциация «Союз муниципальных образований Самарской области», тысячи жителей региона эту инициативу поддержали.Вручая награду, Дмитрий Азаров отметил: Иван Николаевич Соловьев — опытный наставник, труженик, человек стратегических взглядов и настоящий государственник.«Во многом благодаря ему в Клявлинском районе сегодня все по-хозяйски, все по уму. А соседи — прежде всего, главы северных районов — равняются на своего лидера, а многие прошли управленческую школу под его руководством», — подчеркнул губернатор.Иван Соловьев более 35 лет работает на руководящих должностях, шесть раз избирался главой района.«Это не так, наверное, просто, но я не считаю, что сделал что-то выдающееся, — признается Почетный граждан региона. — И я не считаю звание «Почетный гражданин» только своей наградой. Это награда всех жителей района, которые участвуют развитии Самарской области. Это наше общее достижение», — отметил Иван Соловьев, передает пресс-служба облправительства.