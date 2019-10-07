Дмитрий Азаров вручил награды лучшим работникам машиностроительного комплекса Самарской области

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В понедельник,, губернатор Самарской областивручил государственные награды лучшим работникам машиностроительного комплекса региона. Среди них сотрудники автомобилестроительной и авиационно-космической отраслей. Сегодня в губернии работает более 220 крупных и средних предприятий машиностроения, на которых трудятся более 134 тысяч человек – это 13% населения, задействованного в экономике региона.«Машиностроение играет определяющую роль в экономике Самарской области, – подчеркнул губернатор. – Труд машиностроителя – это труд ответственных, квалифицированных людей, которые задают тон и вектор развитию нашего региона».Флагманом – традиционно является ПАО «АВТОВАЗ». При активной поддержке со стороны региона, федеральных властей и лично Президента страны Владимира Путина, предприятие уверенно движется вперед, занимая лидирующее позиции на автомобильном рынке – доля компании сегодня составляет 21%. В 2019 году начаты продажи LADA Vesta Sport, новой двухтопливной модели LADA Largus CNG, универсала LADA Granta Cross, LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией. В рамках заключенного в декабре 2018 года специального инвестиционного контракта будет разработано 7 новых моделей бренда LADA с целевым объемом инвестиций 70 млрд рублей.Особая гордость Самарской области – аэрокосмический комплекс. Техника, созданная в АО «РКЦ «Прогресс», вот уже более полувека подтверждает свою надежность в ходе реализации российских и международных космических программ. Уже состоялись 1910 запусков ракет-носителей, созданных на предприятии. 2019 год для предприятия особенный: отмечается 125-летие со дня основания завода и 100 лет со дня рождения Дмитрия Козлова Дмитрия.Достижения отечественной космонавтики во многом обусловлены высоким уровнем развития самарского ракетного двигателестроения. Неизменным качеством и надежностью характеризуются двигатели самарского предприятия ПАО «Кузнецов». Продолжают динамично развиваться АО «ТЯЖМАШ», АО «Авиаагрегат». Большое значение для успешного развития машиностроительного комплекса региона имеет металлургическое производство, производства электрического оборудования.Дмитрий Азаров отметил, что сегодня благодаря поддержке главы государства и федерального Правительства, в регионе создаются особые условия для ведения экономической деятельности, создания новых производств и рабочих мест, повышения уровня благосостояния граждан. «До конца года в Самарской области состоится открытие еще нескольких производств, новых рабочих мест, – отметил руководитель региона. – Важно, чтобы востребованным были инженеры, высококвалифицированные рабочие. Безусловно, это скажется как на уровне благосостояния жителей региона, так и на темпах экономического роста, а значит – развитии социальной сферы». На это направлены и национальные проекты, инициированные Президентом России«Лучшим знаком качества является конкуренция нашей продукции, наших товаров и услуг на международном рынке. Поэтому многое делается для того, чтобы выпускать экспортно-ориентированную продукцию», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Отдельно были отмечены и работники станкостроения. Принимая награду, Заслуженный работник промышленности Самарской области, директор станкостроительного предприятия «СТАН-САМАРА»подчеркнул: «Значение этой награды велико не только для меня. Все станкостроители узнают об этом и поймут, что Губернатор уделяет внимание нашей отрасли», передает пресс-служба облправительства.