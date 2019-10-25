Дмитрий Азаров возглавит региональное отделение партии "Единая Россия"
25 октября 2019 15:55
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Так, принято решение назначить высших должностных лиц субъектов РФ исполняющими полномочия секретарей региональных отделений Партии: Мурата Кумпилова – Адыгейского, Радия Хабирова – Башкортостанского, Казбека Кокова – Кабардино-Балкарского, Айсена Николаева – Якутского, Олега Кожемяко – Приморского, Владимира Владимирова – Ставропольского, Александра Богомаза – Брянского, Игоря Васильева – Кировского, Андрея Чибиса – Мурманского, Глеба Никитина – Нижегородского, Андрея Травникова – Новосибирского, Дмитрия Азарова – Самарского и Михаила Развожаева – Севастопольского.
Екатерина Кузьмичева сложила полномочия секретаря реготделения 24 октября, передает пресс-служба регионального отделения партии "ЕР".
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