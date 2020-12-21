Дмитрий Азаров возглавил список губернаторов в президиуме Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий состав Госсовета. Документ вступил в силу сегодня, 21 декабря.
Глава государства стал председателем Государственного совета Российской Федерации. В состав президиума вошли: председатель Правительства РФ, первый заместитель главы администрации Президента, полпреды, лидеры парламентских партий, спикеры Госдумы и Совета Федерации и губернаторский корпус. Список губернаторского корпуса возглавил руководитель Самарской области Дмитрий Азаров, передает sova.info.
Добавить комментарий