Дмитрий Азаров в Москве встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
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Губернатор отметил, что в постановление был заложен «целый ряд важнейших для нашего региона решений». Благодаря поддержке сената удалось добиться поддержки масштабных инфраструктурных объектов, значимых не только для Самарской области, но и для всей страны. Также были поддержаны инициативы в области жилищного строительства и развития Самарско-Тольяттинской агломерации, а также социальной и культурной сфер, проекты в области промышленности и АПК.
«Регион брал на себя определенные обязательства, но ряд поручений были даны профильным Министерствам, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы уже достигли заметных результатов, о которых я проинформировал Председателя Совета Федерации».
Кроме того, на двусторонней встрече обсуждался ход реализации в регионе национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.
Также губернатор рассказал об открытии нового здания Шестого кассационного суда в Самаре на Крымской площади. Церемония, участие в которой принял Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, состоялась на прошлой неделе. Напомним, за размещение крупнейшего в стране кассационного суда боролись несколько регионов ПФО. Решение в пользу Самарской области было принято благодаря активности Губернатора Дмитрия Азарова, который смог отстоять интересы нашего региона на федеральном уровне. В немалой мере достижению результата способствовала и поддержка со стороны руководства верхней палаты Парламента.
«Валентина Ивановна внимательно следила за тем, как мы справимся с поставленной задачей. У федеральных органов власти были опасения, что та работа, которую мы начали в феврале, не будет завершена до конца года, – отметил Дмитрий Азаров. – Наши коллеги из судебной системы, из Совета Федерации, из Правительства РФ отметили, что со всеми взятыми обязательствами регион справился и выполнил все работы на высоком уровне».
Для Самарской области размещение суда – не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Так, в Шестом кассационном суде только штатная численность судей составляет 113 единиц, а общее число сотрудников превысит 500 человек. В шестой кассационный суд будут обращаться жители со всех регионов Приволжского федерального округа с общей численностью населения более 20 млн человек.
По словам Валентины Матвиенко, на размещение суда претендовали многие субъекты, но Самарская область выиграла в конкурентной борьбе. «Размещение этого межрегионального суда дает дополнительные плюсы региону. Вы своевременно подняли этот вопрос на федеральном уровне и получили поддержку. Много было претендентов, и вы в этой конкурентной борьбе выиграли своей настойчивостью, а главное – аргументированностью и готовностью региона создать условия для работы. Это большое событие», – резюмировала Председатель СФ, передает пресс-служба облправительства.
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