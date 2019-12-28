Дмитрий Азаров совершил рабочую поездку в Кошкинский район

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В субботу, 28 декабря, губернатор Самарской областисовершил рабочую поездку в Кошкинский район. В селе Кошки он побывал в новом детском саду и оценил качество ремонта детской поликлиники, а также пообщался с преподавателями образовательного центра.Детский сад «Сказка» на 80 мест был построен в этом году благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом России. В двухэтажном здании расположены уютные группы, игровые, прачечная и большой пищеблок. В саду созданы все условия для маломобильных детей, для каждой группы во дворе есть своя территория с набором малых архитектурных форм.По словам заведующей учреждением, открытие «Сказки» полностью ликвидировало очередность в детские сады в селе Кошки: «Мы безумно рады такому шикарному детсаду с современным оборудованием и инвентарем. Ни в одном детском саду нет такого физкультурного зала как здесь. Еще радует, что учреждение было открыто именно для детей ясельного возраста. У нас есть сушильные шкафы для детской одежды, перегородки для спокойного сна. С открытием «Сказки» мы полностью ликвидировали очередность в детсады».Новый детсад уже укомплектован персоналом, здесь занимаются 40 воспитанников, набор продолжается. Жители Кошек ждали «Сказку» с нетерпением.записала сюда свою полуторагодовалую дочку. «Садик очень хороший, интересный, яркий. Ребенку очень нравится. Ходим сюда уже две недели с удовольствием. Это и вправду настоящая сказка!», – поделилась впечатлениями она.​Губернатор осмотрел ясельную группу «Сказки», где помог детям нарядить новогоднюю елку, а потом посетил праздничное мероприятие с Дедом Морозом и Снегуркой, которое было организовано в физкультурном зале для воспитанников детсада и их родителей. Дмитрий Азаров поздравил их с открытием нового учреждения.«Хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Очень рад, что в Новый год вступаем с таким красивым, уютным, теплым зданием детского сада. Знаю, что вы мечтали о нем давно, – отметил губернатор. – Здесь есть все для самореализации детей, для открытия их талантов. Неталантливых деток нет. Важно помочь ребенку раскрыть свой талант».Глава региона подарил детскому саду пианино, чтобы воспитанники «Сказки» занимались музыкой. ​Также Дмитрий Азаров ознакомился с обновленной детской поликлиникой, которая была отремонтирована по национальному проекту «Здравоохранение». Учреждение расположено на первом этаже двухэтажного здания Кошкинской центральной районной больницы и рассчитано на 98 посещений в смену. В поликлинике есть 4 кабинета для приема пациентов, фронт-офис, регистратура, гардероб, комната пребывания здорового ребенка, комната матери и ребенка, фильтр, процедурная и т.д.Медсестра, которая первая встречает пациентов, рассказала губернатору, что раньше в больнице была общая регистратура. После ремонта появилась отдельная детская. Был обустроен отдельный вход для больных и здоровых детей, теперь потоки пациентов не пересекаются. Дмитрий Азаров поинтересовался у главного врача больницыдостаточно ли врачей в медучреждении. «Сейчас у нас 39 врачей. Есть определенная нехватка по узким специалистам, но этот вопрос мы решаем», – рассказал главврач.В ходе осмотра детской поликлиники Дмитрий Азаров пообщался с жителями Кошек, которые пришли сюда на прием к врачу. Тренер по плаванию, которая три года назад переехала в село из Самары, пришла в поликлинику с 12-летней дочкой и с радостью поделилась своими впечатлениями.«Сегодня я зашла сюда первый раз и была шокирована: то, что здесь было и то, что стало – это небо и земля. Как будто это частная клиника: все сделано для удобства детей. Особенно радует, что поликлиника обустроена отдельно от взрослых. Мне, как матери трех детей, это очень удобно», – сказала женщина.В завершении рабочего визита​ губернатор осмотрел кошкинский образовательный центр, где в сентябре был открыт один из 45 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование», передает пресс-служба облправительства.