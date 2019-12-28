Дмитрий Азаров совершил рабочую поездку в Кошкинский район
28 декабря 2019 19:15
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Детский сад «Сказка» на 80 мест был построен в этом году благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В двухэтажном здании расположены уютные группы, игровые, прачечная и большой пищеблок. В саду созданы все условия для маломобильных детей, для каждой группы во дворе есть своя территория с набором малых архитектурных форм.
По словам заведующей учреждением Светланы Лазаревой, открытие «Сказки» полностью ликвидировало очередность в детские сады в селе Кошки: «Мы безумно рады такому шикарному детсаду с современным оборудованием и инвентарем. Ни в одном детском саду нет такого физкультурного зала как здесь. Еще радует, что учреждение было открыто именно для детей ясельного возраста. У нас есть сушильные шкафы для детской одежды, перегородки для спокойного сна. С открытием «Сказки» мы полностью ликвидировали очередность в детсады».
Новый детсад уже укомплектован персоналом, здесь занимаются 40 воспитанников, набор продолжается. Жители Кошек ждали «Сказку» с нетерпением. Екатерина Ванюшина записала сюда свою полуторагодовалую дочку. «Садик очень хороший, интересный, яркий. Ребенку очень нравится. Ходим сюда уже две недели с удовольствием. Это и вправду настоящая сказка!», – поделилась впечатлениями она.
Губернатор осмотрел ясельную группу «Сказки», где помог детям нарядить новогоднюю елку, а потом посетил праздничное мероприятие с Дедом Морозом и Снегуркой, которое было организовано в физкультурном зале для воспитанников детсада и их родителей. Дмитрий Азаров поздравил их с открытием нового учреждения.
«Хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Очень рад, что в Новый год вступаем с таким красивым, уютным, теплым зданием детского сада. Знаю, что вы мечтали о нем давно, – отметил губернатор. – Здесь есть все для самореализации детей, для открытия их талантов. Неталантливых деток нет. Важно помочь ребенку раскрыть свой талант».
Глава региона подарил детскому саду пианино, чтобы воспитанники «Сказки» занимались музыкой.
Также Дмитрий Азаров ознакомился с обновленной детской поликлиникой, которая была отремонтирована по национальному проекту «Здравоохранение». Учреждение расположено на первом этаже двухэтажного здания Кошкинской центральной районной больницы и рассчитано на 98 посещений в смену. В поликлинике есть 4 кабинета для приема пациентов, фронт-офис, регистратура, гардероб, комната пребывания здорового ребенка, комната матери и ребенка, фильтр, процедурная и т.д.
Медсестра Ирина Чумакова, которая первая встречает пациентов, рассказала губернатору, что раньше в больнице была общая регистратура. После ремонта появилась отдельная детская. Был обустроен отдельный вход для больных и здоровых детей, теперь потоки пациентов не пересекаются. Дмитрий Азаров поинтересовался у главного врача больницы Юрия Горяинова достаточно ли врачей в медучреждении. «Сейчас у нас 39 врачей. Есть определенная нехватка по узким специалистам, но этот вопрос мы решаем», – рассказал главврач.
В ходе осмотра детской поликлиники Дмитрий Азаров пообщался с жителями Кошек, которые пришли сюда на прием к врачу. Тренер по плаванию Лариса Ильина, которая три года назад переехала в село из Самары, пришла в поликлинику с 12-летней дочкой и с радостью поделилась своими впечатлениями.
«Сегодня я зашла сюда первый раз и была шокирована: то, что здесь было и то, что стало – это небо и земля. Как будто это частная клиника: все сделано для удобства детей. Особенно радует, что поликлиника обустроена отдельно от взрослых. Мне, как матери трех детей, это очень удобно», – сказала женщина.
В завершении рабочего визита губернатор осмотрел кошкинский образовательный центр, где в сентябре был открыт один из 45 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование», передает пресс-служба облправительства.
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