Дмитрий Азаров резко раскритиковал работу главы Тольятти Сергея Анташева по вопросу экологической обстановки в городе
9 сентября 2019 18:09
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«Поступают жалобы от жителей Тольятти о том, что тяжело дышать» , - отметил Дмитрий Азаров.
Глава города Сергей Анташев доложил, что замеры проб воздуха проводились мобильной лабораторией "СИБУР Тольятти".
«Мы согласовали и утвердили с предприятиями комплектацию лаборатории. Контракт на приобретение необходимого оборудования планируется заключить до 1 октября этого года и в течении 3 месяцев получить оснащение для лаборатории», - отчитался Анташев.
Дмитрий Азаров резко раскритиковал работу главы города по этому вопросу.
«Мы ещё в прошлом году проводили совещание по экологической ситуации, и с того момента муниципальная лаборатория до сих пор не запущена для проведения постоянного мониторинга - до сих пор нет оборудования! Ускоряйте работу! - подчеркнул губернатор. - Многие процессы можно вести параллельно и работать на опережение. Если ваши сотрудники не могут так работать, меняйте управленческую команду! Сергей Александрович, если вам нужна была поддержка областного бюджета - пришли бы и сказали об этом, мы бы эти средства нашли! Мне гораздо дороже здоровье людей, их настроение, самочувствие, их ощущение того, что власть заботится об экологической обстановке в городе! Если бы вы это на чашу весов положили, сразу с другим пониманием отнеслись бы к тому, с какой нужно действовать скоростью и с какой эффективностью!»
Кроме того, Глава региона предложил организовать встречу с руководителями крупнейших предприятий, которые работают на территории Тольятти, чтобы еще раз предметно обсудить вопросы по снижению нагрузки в пиковые периоды – в августе-сентябре и феврале-марте. В этом время компании могут реализовать свои инвестиционные программы по модернизации производства, снижая воздействие на окружающую среду.
Дмитрий Азаров и поручил Сергею Анташеву в кратчайшие сроки исполнить поставленную задачу, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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