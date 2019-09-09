Дмитрий Азаров резко раскритиковал работу главы Тольятти Сергея Анташева по вопросу экологической обстановки в городе

156

Особое внимание участники совещания, которое проводитв, уделили вопросам экологии в Тольятти. Заместитель начальника МЧС СОдоложил, что 5 сентября жители пожаловались на резкий запах. По итогам химических анализов, проведённых приволжским УГМС, зафиксировано незначительное превышение аммиака.«Поступают жалобы от жителей Тольятти о том, что тяжело дышать» , - отметил Дмитрий Азаров.Глава городадоложил, что замеры проб воздуха проводились мобильной лабораторией "СИБУР Тольятти".«Мы согласовали и утвердили с предприятиями комплектацию лаборатории. Контракт на приобретение необходимого оборудования планируется заключить до 1 октября этого года и в течении 3 месяцев получить оснащение для лаборатории», - отчитался Анташев.Дмитрий Азаров резко раскритиковал работу главы города по этому вопросу.Кроме того, Глава региона предложил организовать встречу с руководителями крупнейших предприятий, которые работают на территории Тольятти, чтобы еще раз предметно обсудить вопросы по снижению нагрузки в пиковые периоды – в августе-сентябре и феврале-марте. В этом время компании могут реализовать свои инвестиционные программы по модернизации производства, снижая воздействие на окружающую среду.Дмитрий Азаров и поручил Сергею Анташеву в кратчайшие сроки исполнить поставленную задачу, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.