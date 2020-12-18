Дмитрий Азаров рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с обращением к землякам с своем инстаграм-аккаунте azarov.life. Он сообщил, что подписал обращение и направил его в Союз работодателей региона, а также в федерацию профсоюзов области. В нем он рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем, передает sova.info.



- Вместе с профсоюзами и работодателями мы определились, что именно рекомендательный характер будет носить это решение. Трудовым коллективам самим понятнее, как лучше выстроить работающие силы в последние дни года, - сказал губернатор.



Он подчеркнул, что некоторые работодатели уже приняли решение, объявив последнюю субботу 2020-го рабочей, а 31 декабря - выходным.



- Каждый определится самостоятельно. Но мы свои рекомендации работодателям даем. Давайте подумаем о праздничном настроении в этот волшебный праздник. Давайте проводим 2020 год, вступим в год 2021-й полными сил, здоровья, с хорошим настроением, - отметил Дмитрий Азаров.



Отдельно он попросил работодателей рассмотреть вопрос выходного дня 31 декабря для женщин региона.



– Как правило, наши хозяюшки этот день тратят на подготовку к празднику. Чтобы всем было вкусно, тепло и уютно в новогодний вечер. Давайте подумаем о них. Ведь им нужно еще привести себя в порядок. Позаботиться и порадовать своей красотой родных и близких. Поэтому попрошу отдельно подумать о наших труженицах, красавицах, очаровательных женщинах Самарской области. Надеюсь на мудрое и оптимальное для трудовых коллективов решения. Это создаст праздничную атмосферу в преддверии нового 2021 года, – заключил глава региона.

Фото: инстаграм Дмитрия Азарова