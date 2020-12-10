Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ «Инженерия будущего» на «Вузпромэкспо»

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В четверг, 10 декабря, в Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо». В рамках выставки, которая будет проходить два дня, состоится ряд панельных дискуссий, проектных сессий и рабочих встреч.

Участники выставки – главы регионов, представители министерства науки и высшего образования РФ, госкорпораций и научного сообщества делятся достижениями в сфере науки и опытом выстраивания взаимодействия между научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом. В панельной дискуссии на тему «Новая эра в развитии научно-образовательных центров мирового уровня. Презентация новых подходов и новых алгоритмов» по ВКС принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, по поручению Главы региона в мае 2019 года в губернии был создан научно-образовательный центр «Инженерия будущего». Он изначально задумывался как межрегиональный и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда субъектов страны. Деятельность НОЦ сосредоточена на развитии пяти направлений, среди которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство.

Центр «Инженерия будущего» за полтора года деятельности приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Ведется плотная работа по выстраиванию отношений с Росатомом, Сбером, Газпромом и Новатэком. Всего участниками Самарского НОЦ стали 49 организаций из разных регионов страны.

Работа межрегиональной команды по развитию НОЦ была высоко оценена на федеральном уровне. На прошлой неделе НОЦ «Инженерия будущего» стал победителем федерального конкурса и получил статус мирового уровня. По словам Губернатора, это даст новый импульс развитию нашей научной школы, образовательным учреждениям, университетам и предприятиям. Вокруг НОЦ будет строиться экономика будущего, которая принесет успех каждому жителю нашего региона.

В ходе панельной дискуссии «Новая эра в развитии научно-образовательных центров мирового уровня. Презентация новых подходов и новых алгоритмов» на «Вузпромэкспо» заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Медведев отметил успехи НОЦ «Инженерия будущего» и подчеркнул, что Самарская область одна из первых пошла по пути создания межрегионального научно-образовательного центра, сделав упор на объединение лучших научных школ и промпредприятий не только внутри субъекта, но и далеко за его пределами, привлекла даже партнеров из стран ближнего зарубежья.

Замминистра поинтересовался у Дмитрия Азарова, как выстроена работа НОЦ, объединившего пять регионов с ядром на Самарской земле, какие есть преимущества и сложности в управлении столь мощным межрегиональным центром.

Глава региона поблагодарил замминистра за приглашение к участию в дискуссии и отметил роль министерства в подготовке федерального конкурса, по итогам которого «Инженерия будущего» получила статус мирового уровня.

«Все было сделано на высшем уровне в части прозрачности конкурсной процедуры, понимания подходов и требований, – сказал Губернатор. – Каждый НОЦ, который в этом году претендовал на получение высокого статуса, отметил объективный подход к оценке. Не скрою: к конкурсу мы готовились заранее, провели огромную работу с экспертным сообществом. Советы, которые нам дали ведущие специалисты высшего образования, науки, наши индустриальные партнеры оказались крайне важны. Но при этом при подаче заявки мы уже имели возможность отчитаться о первых результатах работы научно-образовательного центра».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество в рамках НОЦ открывает большие возможности для всех участников.

«Мы видим в межрегиональном НОЦ только преимущества. Здесь идет обогащение знаниями, новыми подходами, идеями. «Именно так сегодня строится работа в НОЦ по разработке самых перспективных инновационных продуктов», —сказал Губернатор. – Компетенции университетов Самарской области дополнены очень важными и уникальными составляющими, которыми сегодня владеют наши уважаемые партнеры из Ульяновской и Пензенской областей, Республики Мордовия и Тамбовской области. При этом у нас среди вузов-партнеров также есть высшие учебные заведения Новосибирской и Ростовской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому границы нашего НОЦ гораздо шире».

Кроме того, Губернатор отметил проекты НОЦ, которые уже повлекли внедрение конкретных технологических решений в производство индустриальных партнеров. Это, например, энергоэффективные технологии горения и гибридных установок с созданием инжинирингового центра по двигателестроению при поддержке АО «ОДК» Ростех, развитие центра информационного моделирования BIM для ОАО «РЖД», внедрение интеллектуальных ERP систем на предприятиях военно-промышленного комплекса, центр биомедицинских инженерных технологий и многие другие.

НОЦ «Инженерия будущего» заинтересован и в международных партнерах. Центр сегодня имеет контакты с университетами четырех десятков стран. Основным иностранным партнером НОЦ является Республика Беларусь. Дмитрий Азаров лично пригласил белорусских коллег к сотрудничеству на прошедшем Форуме регионов Беларуси и России.

«Наши участники НОЦа имеют непосредственные контакты с университетами нескольких десятков стран. Основной партнер в рамках особых отношений Союзного государства – Республика Беларусь», – рассказал Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что подход Самарской области к организации работы НОЦ как именно межрегионального поддержали и представители других регионов – так, например, заявку «Инженерии будущего» поддержали наши коллеги из Западно-Сибирского НОЦ, в поддержку выступили Новосибирская и Тюменская области.

В первый день работы форума экспозицию межрегионального НОЦ «Инженерия будущего» осмотрел Министр высшего образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков. Генеральный директор управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» Ольга Михеева рассказала о результатах совместной работы пяти регионов-инициаторов НОЦ, а также об экспонатах, представленных участниками НОЦ и проектах, реализуемых в рамках программы деятельности центра. Министра заинтересовал проект перспективного газогенератора для двигателя тягой 24 тонны, по которому уже ведется согласование контракта на внедрение с АО «ОДК» Ростех, а также проект по созданию центра коммерческого космоса для развития частной космонавтики, передает пресс-служба облправительства.