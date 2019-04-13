Дмитрий Азаров провёл совещание по созданию в СО Научно-образовательного центра мирового уровня

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провёл совещание по созданию в СО Научно-образовательного центра мирового уровня, а также регионального НОЦ. В совещании приняли участие ректоры ведущих вузов региона, ученые, члены правительства области.Напомним, наш регион борется за право создания одного из 15 НОЦ мирового уровня, которые будут созданы в РФ в соответствии с поручением Президента. Идея НОЦ - в объединении возможностей вузов, ведущих промышленных предприятий и институтов развития.По мнению губернатора, у области есть все необходимые условия для создания НОЦ мирового уровня - мощные вузы и научные центры, крупнейшие промышленные кластеры, институты инновационного развития. Заинтересованность в совместной работе уже высказали "Газпром" и госкорпорация «Ростех».Кроме того, в области создаётся и региональный НОЦ - такую задачу Дмитрий Азаров поставил в Послании.Сегодня рабочая группа по НОЦ рассмотрела структуру и порядок взаимодействия входящих в центр предприятий и вузов, а также первоочередные практические задачи, которые требуют решения, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.