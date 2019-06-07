Дмитрий Азаров провёл переговоры с гендиректором Дом.РФ Александром Плутником
7 июня 2019 17:49
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Предметом соглашения станет совместное решение проблем участников долевого строительства.
Это направление обозначено в числе приоритетных задач правительства СО с первых дней работы Дмитрия Азарова.
За последние 1,5 года порядка полутора тысяч дольщиков получили жильё или компенсации.
Для решения проблемы правительство СО и лично губернатор задействует все возможные ресурсы: в разы увеличено финансирование из бюджета СО, активно привлекаются федеральные ресурсы, в работу вовлечены все ключевые застройщики региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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