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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями творческих союзов СО

23 июля 2019 16:33
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Всего в регионе работает более 15 крупных объединений,работающих в сфере культуры и искусства.
Губернатор проводит встречу с представителями творческих союзов СО. Всего в регионе работает более 15 крупных объединений,работающих в сфере культуры и искусства.

"Мы с вами хорошо знакомы и не один год",- отметил губернатор, приветствуя представителей творческих профессий.

"Сегодня у меня встреча не просто с творческой интеллигенцией,а с людьми,на которых лежит особая ответственность по развитию культуры.Кому многое дано, к тому и спрос будет большой,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я очень рад, что у на складывается конструктивное взаимодействие. Творческие союзы зачастую работают на своём энтузиазме. Понятно, что нужна помощь и поддержка со стороны Правительства СО, в том числе на проекты, инициированные творческими союзами, которые будут служить людям, СО и всей стране."

Председатель Самарской областной организации "Союз журналистов России" Ирина Цветкова напомнила участникам встречи о созданной 17 лет назад Ассоциации творческих союзов СО. 

"Наша Ассоциация - это объединение единомышленников, занимающих важное место в культурной жизни губернии. Мы провели множество масштабных и значимых мероприятий. Одним из таких является акция памяти жертв мирового терроризма, которая переросла в общественный проект "Молодёжь против терроризма", - отметила Ирина Цветкова. - Особую значимость для жителей СО приобрела акция "Благородство".


"Визитной карточкой Ассоциации всегда был фестиваль "Созвездие союзов Самарского региона", в рамках которого проводились выставки, спектакли, концерты, чтения, мастер-классы, творческие встречи, - обратила внимание губернатора Ирина Цветкова. - Но он не проводится уже более 7 лет."

Участники встречи предложили губернатору возродить этот фестиваль и посвятить его 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Интересный проект, который, на мой взгляд, должен жить и наполняться новыми идеями, смыслами. Этот фестиваль нужно сделать молодёжным", - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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Комментарии



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