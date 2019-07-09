Дмитрий Азаров проводит в Тольятти совещание, посвящённое реализации национальных проектов в регионе

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Сегодня в Тольятти губернаторпроводит совещание с членами регионального Правительства и главами муниципальных образований, посвящённое реализации на территории региона национальных проектов. Идёт детальный разбор каждого направления.Главная задача - «сверить часы» и выявить потенциальные риски смещения сроков исполнения задач по объектам "Нацпроекты". За ход работ на каждом объекте - будь то школа, детский сад, больница или спорткомплекс - отчитываются и министерства, и главы муниципалитетов.«Для меня крайне важно, чтобы мы работали одной командой, чтобы каждый понимал, что входит в зону его ответственности, каковы общие задачи, которые ставит отраслевое министерство, Правительство в целом», - подчеркнул губернатор.«В первую очередь, я должен знать о проблемных участках, там, где у нас есть риски недостижения показателей, неосвоения средств. Сегодня все вопросы, все проблемы мы должны выявить и найти пути их решения»,- поставил задачу Дмитрий Азаров.Глава региона напомнил коллегам слова Президента о том, что людям «не интересны подробности нашей бюрократической кухни. Они знают, что нацпроекты должны сделать их жизнь лучше, что страна направила на это большие деньги. Теперь они ожидают увидеть реальную отдачу, результат», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.