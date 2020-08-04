Дмитрий Азаров проводит совещание по развитию футбола в СО и дальнейшим планам по работе клуба «Крылья советов»

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Дмитрий Азаров отметил: «Наш легендарный клуб всегда был флагманом футбола в СО, и все мы помним времена, когда был флагманом футбола в РФ. Для многих поколений болельщиков КС был «вершиной футбольного мастерства».Сейчас же, чтобы эта вершина «сияла ослепительной белизной побед и успехов, мы должны подумать о том, какая система подготовки футболистов должна работать на территории СО. У нас сегодня есть возможности таких высококлассных специалистов готовить. Другое дело - насколько эффективно используется система подготовки футболистов, и как ребята, которые получают азы мастерства на самарской земле, потом востребованы нашими клубами и, конечно, нашей главной командой».В качестве примера успешной работы с молодыми футболистами губернатор привёл "Акрон", который «добился успеха, давайте честно говорить, основываясь на самарских ребятах, выстроив правильную систему подготовки, систему управления клубом».«Предметный разговор идёт не только о спортивных результатах команды. Напомню всем присутствующим,что, когда у нас почти 1,5 года назад произошла смена руководства клуба, ставились определенные задачи по реорганизации самого клуба и структуры затрат, увеличению доходной части. Ну и, конечно же, задача, которая ставилась - это обеспечить прочную основу развития клуба. А прочной основой могут быть только школы подготовки футболистов, расположенные на территории СО. "Крылья Советов" - не столичный клуб, мы просто обязаны основываться в своей игре на местных ребят. Только это может привести к успеху!», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Губернатор отметил, что цель встречи - вместе с профессиональным сообществом, общественностью определить цели и задачи по развитию футбола в регионе, наметить пути решения проблем, которые существуют в этой сфере на сегодняшний день, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.