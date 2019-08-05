Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание с членами регионального кабмина, руководителями ведомств и служб

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Губернаторпроводит оперативное совещание с членами регионального кабмина, руководителями ведомств и служб. На повестке - ход реализации нацпроектов в СО, развитие физкультуры и спорта, ведение противопожарных мероприятий, подготовка к отопительному сезону.Докладывая о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимней период, министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков отметил, что в целом работы идут по графику, на подготовку к отопительному сезону предусмотрено 3,76 млрд рублей.Значительная часть средств – более 2 млрд рублей будет направлена на областной центр – это на 37,5% больше, чем в прошлый сезон.При этом 900 млн рублей предусмотрены на капитальный ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей в СамараВсего в Самаре в 2019 году тепловые сети будут переложены на 57 участках (общей протяженностью более 7 км).В целом по СО в межотопительный период 2019 года будут капитально отремонтированы 29,08 км тепловых сетей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.