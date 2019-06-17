Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание с членами кабмина и руководителями ведомств

152

Губернаторпроводит оперативное совещание с членами кабмина, руководителями ведомств. На повестке - вопросы реализации нацпроектов, пожарная обстановка, строительство в СО социальных объектов, работа детских оздоровительных лагерей.В районах СО сохраняется высокий класс пожарной опасности,самый крупный пожар за минувшую неделю произошел около ж/д платформы Курумоч.Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам тщательно анализировать каждый случай возгорания, особенно в лесной зоне,принимать весь комплекс профилактических мер, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.