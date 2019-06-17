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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание с членами кабмина и руководителями ведомств

17 июня 2019 16:26
152
На повестке - вопросы реализации нацпроектов, пожарная обстановка, строительство в СО социальных объектов, работа детских оздоровительных лагерей.
Губернатор Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание с членами кабмина, руководителями ведомств. На повестке - вопросы реализации нацпроектов, пожарная обстановка, строительство в СО социальных объектов, работа детских оздоровительных лагерей.

В районах СО сохраняется высокий класс пожарной опасности,самый крупный пожар за минувшую неделю произошел около ж/д платформы Курумоч.

Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам тщательно анализировать каждый случай возгорания, особенно в лесной зоне,принимать весь комплекс профилактических мер, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



Политика региона
17 июня 2019  16:26
На повестке - вопросы реализации нацпроектов, пожарная обстановка, строительство в СО социальных объектов, работа детских оздоровительных лагерей.
Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание с членами кабмина и руководителями ведомств
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