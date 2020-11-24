Дмитрий Азаров провел заседание АТК. Обсудили обеспечение безопасности жителей СО в период новогодних праздников 

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Вопросы обеспечения безопасности жителей Самарской области обсудили на заседании антитеррористической комиссии (АТК), которое провел Губернатор региона Дмитрий Азаров. Участие в совещании приняли руководители министерств и ведомств, а также главы городов и районов губернии.

Традиционно заседание АТК проводится в преддверии новогодних и рождественских праздников, чтобы оценить готовность сил и средств для обеспечения безопасности жителей региона. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что в региональном главке будет создана рабочая группа, задача которой состоит в том, чтобы координировать деятельность правоохранительных органов в муниципалитетах по охране общественного правопорядка.

При этом он обратил внимание участников заседания на отсутствие информации о том, как будут встречать новый год в городах и районах области. «По опыту прошлого года в 185 населенных пунктах состоялось проведение 219 массовых новогодних мероприятий, в которых приняло участие около 55 тысяч человек. При этом даже в случае отмены праздничных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ожидается массовое посещение гражданами в новогоднюю ночь площадей, парков, скверов и иных общественных мест. Кроме того, 6 и 7 января в 312 храмах и церквях ожидаются богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова. В ближайшее время правоохранители проведут встречи с представителями местных властей и духовенства, чтобы уточнить место и время проведения мероприятий», – отметил Юрий Дмитриев.

В дни массовых торжеств планируется увеличить плотность нарядов, усилить следственно-оперативные группы. Для удобства граждан разрабатываются схемы организации подъездных путей и пешеходных маршрутов к местам проведения праздников.

Помимо полицейских к обеспечению правопорядка традиционно привлекут сотрудников частных предприятий, казаков и дружинников. Места проведения праздников на свежем воздухе будут обследованы на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств с применением специальных технических средств. Кроме того, будет проводиться и досмотр граждан с помощью металлодетекторов.

Глава региона поблагодарил коллег за проведенную подготовительную работу и поручил местным властям в ближайшее время определить формат новогодних мероприятий.

«Это зона ответственности местной власти. Определитесь, как встречать новый год. По всей видимости, эпидситуация не улучшится, поэтому приглашать людей на массовые гуляния в эти праздничные дни будет неразумно и опасно. Но это не значит, что не нужно украшать города, села и создавать праздничное настроение. Для того чтобы органам безопасности подготовиться, все решения необходимо принять заблаговременно», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также был рассмотрен вопрос антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Работа ведется по нескольким направлениям: непосредственный контроль за объектами, пресечение нарушений и установка той или иной категории объекта.

По данным Минэнерго России, на территории региона функционирует 71 объект ТЭК, имеющий категорию опасности. В настоящее время проводится категорирование еще двух объектов ПАО «МРСК Волги» и пяти объектов АО «Самаранефтегаз».

По словам сотрудников Росгвардии, в связи с эпидемиологической ситуацией количество проверок в этом году сократилось. Так, всего было проверено 18 объектов. По результатам проверок выявлено 19 нарушений, привлечены к административной ответственности 2 должностных и 2 юридических лица. «Целесообразно привлекать к ответственности руководителей тех предприятий, где нарушения носят систематический характер», – обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам правоохранительных органов.

Губернатор также поднял перед участниками заседания вопрос защиты учреждений всей системы здравоохранения, в первую очередь тех, которые задействованы в обеспечении лекарствами и медицинскими газами. «Мы все понимаем, что режим повышенной готовности будет продолжаться, и говорить о победе над вирусом пока рано. Мы видим, что количество инфицированных граждан стабильно высоко. Поэтому предлагаю этот вопрос проработать отдельно», – поручил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.