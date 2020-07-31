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Дмитрий Азаров провел заседание корсовета по обеспечению правопорядка

31 июля 2020 14:28
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Обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и органами власти при поиске пропавших людей.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание постоянно действующего корсовета по обеспечению правопорядка на территории губернии. Члены Правительства, главы муниципалитетов и руководители контрольно-надзорных органов обсудили вопросы обеспечения законности в сфере обращения с ТКО, охраны атмосферного воздуха, а также взаимодействие властей с волонтерскими организациями при поиске пропавших людей.

«Сегодня заседание корсовета мы начнем с вопроса, затрагивающего интересы каждого жителя Самарской области. Речь идет о состоянии законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, – обратился к присутствующим Дмитрий Азаров. – Важно отметить, что в регионе проделана большая работа в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Фактически, как сказал Президент страны Владимир Владимирович Путин, создается новая отрасль, и Самарская область здесь, конечно, не исключение. В короткие сроки формируется новая отрасль, ориентированная на максимальное вторичное использование ТКО, компенсацию вреда, нанесенного окружающей среде».

В рамках этой работы фактически была проведена «генеральная уборка» губернии: отремонтированы 526 и обустроены 2062 контейнерные площадки, приобретено и установлено 11309 контейнеров и 215 бункеров, ликвидировано 1287 несанкционированных свалок. Для обнаружения и последующей ликвидации несанкционированных свалок в регионе введен экспериментальный метод космического мониторинга, в рамках которого специалисты при помощи спутниковых систем фиксируют незаконные свалки. Благодаря снимкам со спутников выявлено более 500 незаконных свалок, 29 из которых – за первое полугодие 2020 года. «Готов сказать, что в 100% – это свалки со строительным мусором, об этом говорит анализ морфологического состава, – заявил директор регионального оператора Самарской области по обращению с ТКО Алексей Захаров. – К тому же, сегодня ТКО перевозчику экономически не выгодно не довозить до полигона, потому что региональный оператор производит оплату перевозчику за массу отходов, а вот вопрос контроля за промышленными отходами на сегодняшний день не урегулирован».

При этом, по словам регоператора, свалки строительных отходов образуются вблизи молодых, быстроразвивающихся районов и городов. Для того, чтобы изменить ситуацию, на корсовете было предложено на территории новых ЖК устанавливать контейнерные площадки со специальными бункерами для складирования строительных отходов. Глава региона поручил детально проработать этот вопрос. Также предложено развивать в регионе систему разделения и утилизации строительных отходов, используя опыт других субъектов, и бороться с нелегальными перевозчиками, которые размещают информацию о вывозе отходов такого класса, не имея лицензии, и вывозят мусор не на полигон, а сбрасывают его в неположенных местах. В регионе уже ведется работа по пресечению деятельности таких перевозчиков – закрываются сайты, разыскиваются рекламодатели. Губернатор поручил Правительству активнее содействовать правоохранительным органам в данном вопросе.

Несмотря на проведенную колоссальную работу, закрытым вопрос считать нельзя – по состоянию на 1 июля в регион зафиксировано 341 место несанкционированного размещения ТБО. На данный момент министерство энергетики и ЖКХ проводит оценку накопленного вреда и составляет план по ликвидации каждого объекта.

Большая работа в регионе ведется по цифровизации сферы обращения с ТКО. К настоящему моменту все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, благодаря чему в режиме реального времени можно отследить, где именно находится конкретный мусоровоз, через какое время он приедет в тот или иной двор, чтобы вывезти мусор, а также определить объем отходов, вывозимый на полигоны.

Растет и собираемости средств за вывоз ТКО. Если брать период в полтора года, то средняя собираемость составила 76% (физлица – 78,95%, управляющие организации – 81%, юрлица – 68%). По итогам первого полугодия 2020 года ситуация иная: средняя собираемость составила 84%, при этом по физлицам процент вырос до 90%, по УК – до 95%, по юрлицам – 73%.

«Несмотря на то, что улучшения есть, жалоб от людей остается много. И мы очень внимательно должны проанализировать те недоработки, которые есть, проверить точность реализации наших планов, верность целей, определенных в предыдущий период, и при необходимости их скорректировать», – отметил Дмитрий Азаров.

Многое сделано за последний год и по обеспечению доступности услуг для населения. С начала 2019 года более 300 населенных пунктов губернии, ранее не охваченных услугами по сбору и вывозу ТКО, включены в сферу обслуживания регионального оператора. Работа продолжается.

Обеспечить доступность услуги позволяет в том числе растущий уровень заключенных договоров на оказание услуг между населением, юридическими организациями с региональным оператором. Так, по словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василия Мишина, на данный момент более 90% организаций оформили отношения с регоператором и оплачивают услуги по обращению с отходами. При этом есть небольшой процент организаций, которые уклоняются от заключения договоров, тем самым тормозят развитие новой системы обращения с ТКО в регионе. «К примеру, 25 учреждений дошкольного образования Богатовского района не заключили договоры на сегодняшний день», – озвучил на корсовете Василий Мишин.

Губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал главу района Владислава Туркина за бездействие на вверенной ему территории, а также поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

«Вы понимаете, какой пример жителям показываете, когда не заключаете договоры на муниципальные учреждения? – отметил Дмитрий Азаров. – Почему договоры полтора года не заключались? Готовьте письменное объяснение на имя Председателя Правительства».

Подводя итоги обсуждения первого вопроса, Дмитрий Азаров отметил: «Для большинства жителей Самарской области вопрос обращения с ТКО остается тревожным, и здесь от эффективности нашей работы, в том числе реализации тех дополнительных решений, которые мы сегодня определили, во многом зависит и благополучная экологическая обстановка в регионе, и социальное самочувствие граждан. У меня есть ощущение, что не все руководители, в том числе муниципальных органов власти, отдают себе в этом отчет. Меры поддержки муниципалитетам оказываются беспрецедентные. Никогда в таком объеме не оказывались. Коллеги, это вопросы местного значения в большей своей части. Помогать – готовы, работать за вас – нет».

Подробно на корсовете был рассмотрен и вопрос об охране атмосферного воздуха. Глава региона отметил, что снижение негативного воздействия на окружающую среду –жизненно важная задача: «То, чем мы дышим – напрямую влияет на состояние здоровья, качество и продолжительность жизни населения региона. А здоровье людей – это приоритетная задача, определенная Президентом страны».

Об актуальности этого вопроса свидетельствуют и обращения граждан. Только на имя Губернатора за период 2019 – 2020 годов по вопросу загрязнения атмосферного воздуха поступило 264 обращения. Наибольшее количество – по Тольятти.

Для того, чтобы иметь актуальную картину по состоянию атмосферного воздуха, в регионе ведется активная работа по развитию территориальной системы мониторинга воздуха, устанавливаются новые лаборатории и высокотехнологичное оборудование. Наблюдения проводятся ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 33-х стационарных постах в промышленных городах региона – Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Жигулевске, Отрадном, Похвистнево и Безенчуке. Кроме того, установлен новый стационарный автоматизированный пост наблюдения в Самаре в микрорайоне Волгарь и закуплена передвижная эколаборатория для Тольятти.

По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Татьяны Сафроновой, проводимый комплекс мер позитивно отразился на ситуации: «Выбросы загрязняющих веществ со стационарных источников ежегодно сокращаются, – констатировала она. – В 2019 году они составили 180 тысяч тонн, это 82% к 2018 году. В целом, в прошлом году уровень загрязнения в большинстве населенных пунктов области характеризовался как низкий, исключение – Самара, здесь уровень загрязнения оценивался как «повышенный».

Особое внимание в борьбе за чистый воздух уделяется промышленным предприятиям, которые потенциально могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду. В соответствии с Указом Президента РФ до конца 2022 года предприятия, занимающие высокие позиции в ТОП-300 по уровню негативного воздействия на окружающую среду, должны установить системы автоматического мониторинга воздуха. Остальные предприятия из этого перечня обязаны завершить работу до конца 2024 года. Сейчас на федеральном уровне ведется разработка нормативно-правовых актов, которые формализуют порядок передачи данных от предприятий контрольно-надзорным ведомствам и органам власти.

«С крупнейшими предприятиями работа достаточно налажена, а вот по малому и среднему бизнесу зачастую информация отсутствует. Это показало недавнее событие в Самаре, когда при пожаре выяснилось, что предприятие даже не было на учете как оказывающее негативное воздействие на окружающую среду. Вот по таким предприятиям нам нужно проводить совместную работу – по выявлению и постановке на учет,- а также отслеживать обеспечение этими предприятиями всего комплекса природоохранных мероприятий», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Также Глава региона подчеркнул, что необходимо активнее работать над созданием в Самарской области единой системы мониторинга и обмена информацией между муниципальными, региональными и федеральными структурами. «Крайне важно, чтобы мы выстроили цифровой контур, чтобы обмен информацией проходил де-факто в автоматическом режиме». Он предложил включить в экосистему максимальное количество предприятий, на которых внедрена система экологического контроля: «Понятно, что мы не можем их обязать, но, если бы нашли аргументы и включили существующие высокоэффективные системы мониторинга в этот цифровой контур, это был бы значительный вклад».

Члены корсовета обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и органами власти при поиске пропавших людей. Руководитель АНО «Центр поиска пропавших людей» Владимир Рябов отметил, что в целом взаимодействие с правоохранительными органами и властями выстроено, проблемы возникают лишь при взаимодействии с медицинскими учреждениями. «Когда пропадает человек, волонтеры начинают, в том числе, прозванивать больницы, чтобы узнать, находится ли у них пропавший человек. Зачастую сотрудники медучреждения отказываются предоставлять эти данные, ссылаясь на врачебную тайну и закон о персональных данных. Это значительно затрудняет поиск», – пояснил Владимир Рябов.

Дмитрий Азаров поручил областному минздраву совместно с руководством Правительства в течение двух недель разработать соглашение, на основании которого будет отлажен информационный обмен между Центром и медицинскими учреждениями, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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