Дмитрий Азаров провел заседание Совета по межнациональным отношениям

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Сегодня в Самаре в рамках проведения областного Дня дружбы народов состоялось расширенное заседание регионального Совета по межнациональным отношениям. В нем приняли участие губернатор Самарской области, руководители крупнейших национальных объединений и культурных центров региона. Обсуждались самые насущные вопросы, в том числе возрождение ряда форм взаимодействия и культурного обмена, ход создания парка Дружбы народов.Открывая совещание, Дмитрий Азаров отметил: «Наша крайне важная задача состоит в том, чтобы жители Самарской области как можно больше узнавали о культуре разных народов. Зачастую незнание рождает фобии. Но чем больше мы узнаем о значении той или иной традиции, обычая, тем больше интереса и уважения это вызывает».В числе главных приоритетов стратегии государственной национальной политики Дмитрий Азаров назвал обеспечение прав и сохранение самобытности народов. «Мы видим, к чему приводит безответственная внешняя политика некоторых государств, калечащая судьбы миллионов людей, поэтому нам как никогда нужно сконцентрировать усилия на консолидации нашего общества, уверенном движении вперёд ради сильной, процветающей России, во благо каждого гражданина страны. Если мы проявим единство, монолитность, тогда у нас будет возможность активно решать проблемы региона», — сказал губернатор.На совещании обсуждались вопросы, наиболее актуальные для национальных объединений региона. В частности, председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области»рассказал о ходе строительства парка Дружбы народов в Самаре, который должен стать ярким символом единения и добрососедских отношений народов, проживающих в регионе. Это архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. Основной принцип организации пространства комплекса — равенство. Каждое подворье занимает равную площадь — 5 соток. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества — все, что отражает особенности культур разных народов. Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, в котором будут концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. В парке Дружбы народов также будет построен ЗАГС.В центре этнокультурного комплекса предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать 10-15 тыс. человек. На выставочных площадках одновременно смогут присутствовать до 2,5 тыс. экспониаторов. За основной территорией этого общественного пространства будет создан семейный парк с максимальным сохранением живописного естественного ландшафта. В парке Дружбы народов также планируется проведение экскурсий, концертов.«Этнокультурный комплекс строится при поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова с целью сохранения и развития историко-культурного наследия, укрепления дружбы народов. Самое главное, что сам народ поддерживает этот проект, — сказал Ростислав Хугаев. — В том, что он будет достроен, сомнений нет».Председатель «Союза народов Самарской области» попросил у правительства региона поддержки в благоустройстве внутреннего убранства комплекса, чтобы открыть его уже в следующем году. Дмитрий Азаров поручил организовать выездное совещание на строительной площадке, чтобы посмотреть, чем можно помочь застройщику.В ходе совещания были подняты и другие вопросы. К примеру, глава региона поддержал инициативу возродить фестиваль народного творчества «Венок дружбы» и поручил профильному департаменту в кратчайшие сроки заняться этим вопросом. Кроме того, Дмитрий Азаров призвал участников совещания активнее участвовать в проекте по поддержке гражданских инициатив «СОдействие», который поможет национальным объединениям реализовать проекты в сфере творчества, благоустройства или социальной сфере. «Мы по проекту выделяем более 200 миллионов рублей на поддержку гражданских инициатив, ни один регион таких средств не выделяет. Каждый из вас может получить грантовую поддержку в рамках этого проекта, я вас приглашаю к участию».Также губернатор одобрил идею по организации межнационального интернет-тв и поручил создать такой проект. «Мы в своей работе не должны забывать, что главная наша задача — это сохранение культуры», — отметил глава региона в завершении совещания.По итогам живого обсуждения были выработаны идеи и предложения по укреплению и развитию межнационального сотрудничества в регионе. Так участники совещания решили создать ряд рабочих групп при Совете, которые будут более предметно рассматривать отдельные вопросы. К примеру, в Совете решено создать группу, которая будет заниматься вопросами миграции. О целевом направлении других групп глава региона предложил подумать и озвучить предложения на следующем Совете.Подводя итоги заседания, глава региона подчеркнул: «Наш совет занимается проблемами чрезвычайно сложными, многогранными. И в их решении, в сбережении этнокультурного, языкового богатства, исторического наследия всех народов России огромная роль принадлежит институтам гражданского общества. Уверен, что наши слаженные действия, активная позиция лидеров национальных общин региона помогут решить стоящие перед нами задачи. Сейчас у нас в стране есть сильный лидер —, есть национальные проекты, инициированные Президентом, которые объединяют, консолидируют наше общество, и уверен, что наша совместная работа будет способствовать их реализации на благо региона. Для этого есть все необходимое: добрая воля, согласие и взаимопонимание. А значит, все задуманное нам по силам», передает пресс-служба облправительства.