Дмитрий Азаров провел встречу с управляющим компанией «Открытый код» Олегом Сурниным

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Губернатор Самарской областипровел встречу с управляющим компанией «Открытый код». Стороны обсудили инновационные наработки компании в сфере информационных технологий и их применение в различных сферах регионального хозяйства.«Открытый код» — разработчик отечественных интеллектуальных цифровых решений. В основе всех разработок компании лежит собственная программная платформа, в состав которой входят базы знаний, компоненты семантического поиска, модули динамического планирования, системы принятия управленческих решений, средства обработки Big Data, AR/VR-технологии. Отдельное направление в деятельности компании представляют научно-производственные проекты, реализуемые совместно с ведущими вузами страны — Университетом ИТМО, НИУ «Московский энергетический институт», НИЦ «Курчатовский Институт», МИРЭА, Высшей школой экономики, Международным банковским институтом, СамГТУ, Самарским Университетом им. академика С.П. Королева и СГЭУ.В частности, Олег Сурнин рассказал Дмитрию Азарову о разработках в области искусственного интеллекта и управления транспортными системами, которые компания ведет уже несколько лет совместно с Самарским Политехом. «По сути эта система — интеллектуальный транспортный каркас, который оптимизирует и помогает управлять различными транспортными потоками: от пропускных возможностей трасс до оптимизации движения общественного транспорта», — пояснил Олег Сурнин.Дмитрий Азаров отметил: проект по созданию интеллектуальной транспортной системы интересен для региона, в особенности для крупных населённых пунктов и промышленных центров губернии. Глава региона предложил подготовить концепцию такой системы применительно к Самарской области. При этом необходимо уделить отдельное внимание Самарско-Тольяттинской агломерации: учесть особенности транспортной инфраструктуры и транспортных потоков, предложить варианты развития основных транспортных узлов и системы общественного транспорта.Также руководитель компании рассказал Губернатору об авторской системе компьютерного зрения, которая способна обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные объекты. Разработка самарской компании уже успешно применяется на практике: в прошлом году «Открытый код» стал победителем федерального конкурса по внедрению компьютерного зрения на операциях ручных сборок завода «КАМАЗ», который проводил Фонд перспективных исследований совместно c кластером информационных технологий Фонда «Сколково».«Перед нами стояла задача создать нейросеть, которая будет точно знать весь процесс сборки элемента автомобиля «КАМАЗ» и реагировать на любые отклонения от него, – отметил Олег Сурнин. – Разработанная нами система показала высокую эффективность в плане снижения брака на производстве и увеличила производительность труда на десятки процентов».Обсуждая перспективы внедрения технологии компьютерного зрения на самарских предприятиях, стороны договорились о том, что компания «Открытый код» начнет работу по внедрению системы на предприятии «Самараавтожгут», где среди сотрудников много людей с ограниченными возможностями по зрению. Внедрение технологии компьютерного зрения позволит привлечь на производство большее количество сотрудников с особенностями здоровья, увеличить производительность труда и значительно поднять качество продукции.Еще одна наработка компании – «Автоматизированная интеллектуальная система обнаружения девиантного поведения в музеях». Система помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи. Олег Сурнин отметил, что пилотная версия системы апробирована на базе самарского Музея Модерна.«Особенность решения нашей компании не только в уникальности подхода, но и в технической всеядности по отношению к разным системам. Она способна интегрироваться в различные, уже установленные сети. Таким образом, небольшое техническое вмешательство по установке одного модуля поможет решить большую задачу безопасности культурных ценностей», – сказал Олег Сурнин.«Разработка действительно интересная, она во многом позволит решить задачи, связанные с сохранностью культурного наследия. Планирую поднять вопрос о внедрении инновационных систем безопасности в российских учреждениях культуры на очередном заседании рабочей группы Госсовета по культуре, который я возглавляю, а также проинформировать о системе Ольгу Юрьевну Голодец, курирующую в том числе вопросы культуры», – отметил Дмитрий Азаров.На встрече Олег Сурнин презентовал Дмитрию Азарову еще один проект в области культуры – информационно-сервисный портал «Моя Россия». Портал по сути является агрегатором информации в сфере историко-культурного наследия, разработанным на основе интеллектуальных технологий и технологий геопозиционирования.Основное содержание портала – актуальная информация о достопримечательностях и «визитных карточках» Российской Федерации. Данные о объектах сгруппированы по 20 тематическим направлениям: природные памятники, история, архитектура, герои России, экотуризм в привязке к регионам страны. Портал будет полезен и путешественникам: он поможет составить маршрут и визуализирует его на карте, предоставит информацию об объектах, рассчитывает время и расстояние между ними, а также при желании можно использовать аудиогид, передает пресс-служба облправительства.