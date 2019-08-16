Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 16 августа, 19:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/08:
USD 65.89
0.69
EUR 73.45
0.55
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел встречу с управляющим компанией «Открытый код» Олегом Сурниным

16 августа 2019 16:36
102
Стороны обсудили инновационные наработки компании в сфере информационных технологий и их применение в различных сферах регионального хозяйства.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с управляющим компанией «Открытый код» Олегом Сурниным. Стороны обсудили инновационные наработки компании в сфере информационных технологий и их применение в различных сферах регионального хозяйства.

«Открытый код» — разработчик отечественных интеллектуальных цифровых решений. В основе всех разработок компании лежит собственная программная платформа, в состав которой входят базы знаний, компоненты семантического поиска, модули динамического планирования, системы принятия управленческих решений, средства обработки Big Data, AR/VR-технологии. Отдельное направление в деятельности компании представляют научно-производственные проекты, реализуемые совместно с ведущими вузами страны — Университетом ИТМО, НИУ «Московский энергетический институт», НИЦ «Курчатовский Институт», МИРЭА, Высшей школой экономики, Международным банковским институтом, СамГТУ, Самарским Университетом им. академика С.П. Королева и СГЭУ.

В частности, Олег Сурнин рассказал Дмитрию Азарову о разработках в области искусственного интеллекта и управления транспортными системами, которые компания ведет уже несколько лет совместно с Самарским Политехом. «По сути эта система — интеллектуальный транспортный каркас, который оптимизирует и помогает управлять различными транспортными потоками: от пропускных возможностей трасс до оптимизации движения общественного транспорта», — пояснил Олег Сурнин.

Дмитрий Азаров отметил: проект по созданию интеллектуальной транспортной системы интересен для региона, в особенности для крупных населённых пунктов и промышленных центров губернии. Глава региона предложил подготовить концепцию такой системы применительно к Самарской области. При этом необходимо уделить отдельное внимание Самарско-Тольяттинской агломерации: учесть особенности транспортной инфраструктуры и транспортных потоков, предложить варианты развития основных транспортных узлов и системы общественного транспорта.

Также руководитель компании рассказал Губернатору об авторской системе компьютерного зрения, которая способна обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные объекты. Разработка самарской компании уже успешно применяется на практике: в прошлом году «Открытый код» стал победителем федерального конкурса по внедрению компьютерного зрения на операциях ручных сборок завода «КАМАЗ», который проводил Фонд перспективных исследований совместно c кластером информационных технологий Фонда «Сколково».

«Перед нами стояла задача создать нейросеть, которая будет точно знать весь процесс сборки элемента автомобиля «КАМАЗ» и реагировать на любые отклонения от него, – отметил Олег Сурнин. – Разработанная нами система показала высокую эффективность в плане снижения брака на производстве и увеличила производительность труда на десятки процентов».

Обсуждая перспективы внедрения технологии компьютерного зрения на самарских предприятиях, стороны договорились о том, что компания «Открытый код» начнет работу по внедрению системы на предприятии «Самараавтожгут», где среди сотрудников много людей с ограниченными возможностями по зрению. Внедрение технологии компьютерного зрения позволит привлечь на производство большее количество сотрудников с особенностями здоровья, увеличить производительность труда и значительно поднять качество продукции.

Еще одна наработка компании – «Автоматизированная интеллектуальная система обнаружения девиантного поведения в музеях». Система помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи. Олег Сурнин отметил, что пилотная версия системы апробирована на базе самарского Музея Модерна.

«Особенность решения нашей компании не только в уникальности подхода, но и в технической всеядности по отношению к разным системам. Она способна интегрироваться в различные, уже установленные сети. Таким образом, небольшое техническое вмешательство по установке одного модуля поможет решить большую задачу безопасности культурных ценностей», – сказал Олег Сурнин.

«Разработка действительно интересная, она во многом позволит решить задачи, связанные с сохранностью культурного наследия. Планирую поднять вопрос о внедрении инновационных систем безопасности в российских учреждениях культуры на очередном заседании рабочей группы Госсовета по культуре, который я возглавляю, а также проинформировать о системе Ольгу Юрьевну Голодец, курирующую в том числе вопросы культуры», – отметил Дмитрий Азаров.

На встрече Олег Сурнин презентовал Дмитрию Азарову еще один проект в области культуры – информационно-сервисный портал «Моя Россия». Портал по сути является агрегатором информации в сфере историко-культурного наследия, разработанным на основе интеллектуальных технологий и технологий геопозиционирования.

Основное содержание портала – актуальная информация о достопримечательностях и «визитных карточках» Российской Федерации. Данные о объектах сгруппированы по 20 тематическим направлениям: природные памятники, история, архитектура, герои России, экотуризм в привязке к регионам страны. Портал будет полезен и путешественникам: он поможет составить маршрут и визуализирует его на карте, предоставит информацию об объектах, рассчитывает время и расстояние между ними, а также при желании можно использовать аудиогид, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
16 августа 2019  18:10
Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.  Политика региона
93
16 августа 2019  16:40
В ходе совещания особое внимание уделили вопросам готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения, образования и культуры СО.
В Правительстве Самарской области обсудили вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону
В ходе совещания особое внимание уделили вопросам готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения, образования и культуры... Политика региона
106
16 августа 2019  16:36
Стороны обсудили инновационные наработки компании в сфере информационных технологий и их применение в различных сферах регионального хозяйства.
Дмитрий Азаров провел встречу с управляющим компанией «Открытый код» Олегом Сурниным
Стороны обсудили инновационные наработки компании в сфере информационных технологий и их применение в различных сферах регионального хозяйства.  Политика региона
101
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1903
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1432
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1449
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
442
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
975
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
542
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
650
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
562
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
470
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
545
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
370
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
542
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
899
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
873
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
815
Весь список

Мероприятия
Французские художники побывали на экскурсии в СОУНБ
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной Самары продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия
В Самарской филармонии состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные