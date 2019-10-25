Дмитрий Азаров провел встречу с официальной делегацией Российско-Германской Внешнеторговой палаты

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Дмитрий Азаров провел встречу с официальной делегацией Российско-Германской Внешнеторговой палатыВ пятницу, 25 октября, губернатор Самарской областивстретился с официальной делегацией Российско-Германской Внешнеторговой палаты, которая находится в регионе с рабочим визитом. Стороны обсудили возможность расширения инвестиционного сотрудничества в сфере промышленности, туризма, образования, экологии и экономики.Делегация Республики прибыла в Самарскую область в рамках проведения Российско-Германского форума, на котором руководители более 70 компаний, в том числе и немецких, обмениваются опытом и налаживают новые торгово-экономические связи. Отметим, что на данный момент основной статьей экспорта региона в ФРГ является минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, алюминий, удобрения. Из Германии же ввозится промышленное оборудование, электрические машины и оборудование, пластмассы, органические химические соединения, транспортные средства. Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Федеративной Республикой Германия за 2018 год составил 578 миллионов долларов США.«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, как в экономических, так и гуманитарных сферах с Германией. Знаю, что в первой половине дня вы познакомились с работой отдельных промышленных производств, изучали особенности ведения бизнеса и существующие специальные экономические режиме в ТОСЭР. Уверен, что коллеги рассказали и о режимах ОЭЗ, – обратился к членам делегации Дмитрий Азаров. – Благодаря тем уникальным преференциальным режимам, которые сегодня действуют на территории Самарской области, регион является очень удобной «точкой входа» для иностранного бизнеса на территорию России. Мы готовы снабдить вас дополнительной информацией, ответить на все вопросы, которые вас могут заинтересовать, предоставить вам дополнительные материалы, чтобы вы могли привлечь к ним внимание потенциальных партнеров из Германии».Дмитрий Азаров также напомнил представителям официальной делегации о том, что в скором времени стартует работа по строительству крупнейшего в нашей стране инфраструктурного объекта – моста через Волгу, который станет частью международного автомобильного маршрута «Европа – Западный Китай». Этот объект позволит региону воспользоваться колоссальным потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия, откроет огромные возможности для интеграции на евразийском пространстве.Кроме того, глава региона подчеркнул, что одной из важнейших составляющих региональной инвестиционной политики является гарантия всех инвестиционных обязательств, которые сформированы на начало реализации проекта вне зависимости от любых изменений экономической конъюнктуры, нормативной базы. «Это создает основы для успешной реализации инвестпроектов в Самарской области, – сказал губернатор. – Я думаю, что серьезной основой для развития сотрудничества являются и действующие совместные предприятия, немецкие предприятия на территории региона. Это и группы компаний «Линде», и «Роберт Бош Самара», и «Евротехника». Все эти компании успешно работают на территории региона, могут поделиться своим опытом ведения бизнеса в России, в Самарской губернии».Среди членов делегации – партнер региона – компания «Линде групп», известная всему миру своими решениями в сфере производства технических газов и инжиниринга. Именно «Линде групп» с 2018 года реализует проект по совместному производству аммиака с ПАО «КуйбышевАзот». При этом спустя всего лишь год совместным предприятием была произведена первая миллионная тонна аммиака. Этот показатель подтверждает, что производительность труда в ООО «Линде Азот Тольятти» в три раза выше, чем на других действующих российских установках аммиака.«Самарская область и в Мюнхине, и в «Линда групп» имеет очень хорошую репутацию. Все коллеги, которые когда-то здесь работали, имели опыт сотрудничества с Самарской областью, имеют исключительно положительные впечатления. Мы возлагаем большие надежды на дальнейшее сотрудничество, у нас есть доверие к вашему региону, – сказал управляющий директор в компании «Линде АГ Инжиниринг». – Мы уже обсуждаем с вашей командой возможность реализации еще двух совместных проектов».На встрече было отмечено, что 63-й регион входит в число приоритетных субъектов для компании. Именно поэтому сегодня в Самаре состоится открытие головного российского офиса «Линде Инжиниринг Рус». Организация расположится в здании на углу улиц Вилоновской и Галактионовской, отреставрированном объекте культурного наследия регионального значения. Открытие интеллектуальной штаб-квартиры компании даст вторую жизнь одному из красивейших домой Самары, станет ярким пример развития исторического центра.«Залогом принятия этого решения стало уже существующее сотрудничество между предприятием Самарской области и компанией «Линде», – отметил Дмитрий Азаров. – Регион наращивает инжиниринговые компетенции по уровню специалистов высшего образования, мы занимаем ведущие позиции в РФ и уверен, что для инжинирингового центра здесь подготовлена серьезная база».Глава региона также акцентировал внимание участников встречи на туристическом потенциале Самарской области: в 2018 году во время проведения Чемпионата мира по футболу губернию посетили более 500 тысяч туристов из 140 стран мира. Кроме того, губернатор отметил, что регион также заинтересован в развитии отношений в области малого и среднего предпринимательства.Представители немецкой стороны отметили, что наслышаны о качестве самарского образования и выразили заинтересованность в реализации проектов в этой области. В частности, участники встречи обсудили возможность совместного развития системы дуального обучения не только на базе вузов, но и среднеспециальных учебных заведений. Одним из вариантов обмена опытом в сфере образования может стать участие немецких команд в чемпионате по стандартам WorldSkills «Автопром 2020», проведение которого запланировано в регионе в следующем году.Руководитель региона и представители ФРГ также обсудили сотрудничество в области экологии и переработки отходов. Дмитрий Азаров проинформировал, что сейчас по всей стране выстраивается новая рациональная система переработки отходов (как бытовых, так и промышленных) и их вторичного использования. Губернатор отметил, что опыт немецких коллег в этом вопросе был бы полезен для Самарской области. Представители Российско-Германской Внешнеторговой палаты рассказали, что 21 ноября в Москве на базе палаты пройдет презентация новой немецкой платформы по переработке отходов и пригласили представителей Самарской области в числе первых познакомиться с проектом, обсудить особенности развития системы, передает пресс-служба облправительства.