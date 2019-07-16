Дмитрий Азаров провел встречу с главой Борского района Эдуардом Ардабьевым
16 июля 2019 15:45
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Совершенствуется и система здравоохранения. Так, осенью будет завершен ремонт детского отделения Борской ЦРБ. В здании уже поменяли кровлю и приступили к внутренним работам. Подготовлена площадка для ФАП в селе Покровка. «В прошлом году мы построили аналогичное здание в сельском поселении Подсолнечное. Проект добротный, удобный для пациентов,— рассказал Эдуард Ардабьев. — Жители по достоинству оценивают изменения в инфраструктуре села».
Серьезные успехи есть и по нацпроекту «Жилья и городская среда». «В этом году мы реконструируем одно общественное пространство — центральный районный парк в селе Борское. Мы сделали асфальтированные дорожки, установили фонари, реанимировали танцплощадку». — рассказа глава района. «Главное, чтобы все это наполнялось досугом и было востребовано. Общественные пространства должны стать точкой притяжения сельчан», — отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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