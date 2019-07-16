Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 16 июля, 17:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/07:
USD 62.83
-0.19
EUR 70.86
-0.15
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел встречу с главой Борского района Эдуардом Ардабьевым

16 июля 2019 15:45
82
Темой беседы стала реализация в муниципалитете национальных проектов.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Борского района Эдуардом Ардабьевым. Темой беседы стала реализация в муниципалитете национальных проектов. «Нацпроекты курируют специально созданные рабочие группы, за каждое направление назначены ответственные», — отметил Эдуард Ардабьев. Активно идет работа по легализации бизнеса. За последнее время из тени выведена 60 малых и средних предприятий. «Этим компаниям нужно уделять особое внимание, оказывать всяческую помощь, чтобы они почувствовали — насколько выгоднее работать легально», - подчеркнул глава региона.

Совершенствуется и система здравоохранения. Так, осенью будет завершен ремонт детского отделения Борской ЦРБ. В здании уже поменяли кровлю и приступили к внутренним работам. Подготовлена площадка для ФАП в селе Покровка. «В прошлом году мы построили аналогичное здание в сельском поселении Подсолнечное. Проект добротный, удобный для пациентов,— рассказал Эдуард Ардабьев. — Жители по достоинству оценивают изменения в инфраструктуре села».

Серьезные успехи есть и по нацпроекту «Жилья и городская среда». «В этом году мы реконструируем одно общественное пространство — центральный районный парк в селе Борское. Мы сделали асфальтированные дорожки, установили фонари, реанимировали танцплощадку». — рассказа глава района. «Главное, чтобы все это наполнялось досугом и было востребовано. Общественные пространства должны стать точкой притяжения сельчан», — отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
16 июля 2019  16:21
Провинция Хунань (КНР) принимает VI Российско-китайский Молодежный форум.
Молодежь России и Китая объединяют дружба и сотрудничество в формате «Волга-Янцзы»
Провинция Хунань (КНР) принимает VI Российско-китайский Молодежный форум.  Политика региона
74
16 июля 2019  15:45
Темой беседы стала реализация в муниципалитете национальных проектов.
Дмитрий Азаров провел встречу с главой Борского района Эдуардом Ардабьевым
Темой беседы стала реализация в муниципалитете национальных проектов.  Политика региона
81
15 июля 2019  23:22
Совещание по безопасности объектов уничтожения химического оружия в регионах ПФО
На котором обсуждались данные мониторинга состояния здоровья населения в районах расположения объектов по уничтожению химического оружия в округе.  Политика региона
296
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1796
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1364
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1359
Весь список


Видео
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
331
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
396
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
299
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
633
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3779
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1108
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
703
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
584
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
801
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
817
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
539
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
855
Весь список

Мероприятия
Билеты на матч "Крылья Советов" – "Арсенал" в продаже
В Тольятти прошел квест "Прошагай город"
Сразу два праздника на этой неделе дарит самарцам Исторический парк
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные