Дмитрий Азаров провел встречу с главой Борского района Эдуардом Ардабьевым

82

Губернатор Самарской областипровел встречу с главой Борского района. Темой беседы стала реализация в муниципалитете национальных проектов. «Нацпроекты курируют специально созданные рабочие группы, за каждое направление назначены ответственные», — отметил Эдуард Ардабьев. Активно идет работа по легализации бизнеса. За последнее время из тени выведена 60 малых и средних предприятий. «Этим компаниям нужно уделять особое внимание, оказывать всяческую помощь, чтобы они почувствовали — насколько выгоднее работать легально», - подчеркнул глава региона.Совершенствуется и система здравоохранения. Так, осенью будет завершен ремонт детского отделения Борской ЦРБ. В здании уже поменяли кровлю и приступили к внутренним работам. Подготовлена площадка для ФАП в селе Покровка. «В прошлом году мы построили аналогичное здание в сельском поселении Подсолнечное. Проект добротный, удобный для пациентов,— рассказал Эдуард Ардабьев. — Жители по достоинству оценивают изменения в инфраструктуре села».Серьезные успехи есть и по нацпроекту «Жилья и городская среда». «В этом году мы реконструируем одно общественное пространство — центральный районный парк в селе Борское. Мы сделали асфальтированные дорожки, установили фонари, реанимировали танцплощадку». — рассказа глава района. «Главное, чтобы все это наполнялось досугом и было востребовано. Общественные пространства должны стать точкой притяжения сельчан», — отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.