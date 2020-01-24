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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам строительства школ в регионе

24 января 2020 15:24
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Работа по мониторингу загруженности школ региона и необходимости создания дополнительных мест по поручению губернатора ведется на постоянной основе.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам строительства новых школ на территории области в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, глава государства в своем послании Федеральному собранию поручил в каждом регионе провести анализ количества мест в школах и рассмотреть возможность создания дополнительных. В соответствии с этим Правительство страны – в зависимости от потребности регионов – скорректирует показатели нацпроекта «Образование». «Нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей», – подчеркнул Владимир Путин 15 января.

Работа по мониторингу загруженности школ региона и необходимости создания дополнительных мест по поручению губернатора ведется на постоянной основе.

В прошлом году Самарская область полностью выполнила, а по ряду показателей – перевыполнила план по исполнению нацпроекта «Образование». В 2019 году построено две школы, еще одна была реконструирована. В этом году строительство учреждений общего образования будет продолжено, кроме того, планируется расширить заявку по строительству новых школ в рамках нацпроекта.

Например, в Самаре наиболее остро вопрос стоит в Октябрьском районе города. И уже в этом году начнется строительство образовательного учреждения, рассчитанного на 600 мест. Всего в рамках нацпроекта в области в 2020 году планируют начать возведение 2 школ и завершить реконструкцию еще одной. Продолжается проектирование новых образовательных учреждений, в том числе в Тольятти и других городах и районах области, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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24 января 2020  15:24
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Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам строительства школ в регионе
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