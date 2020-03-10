Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Советом Самарской губернской думы
10 марта 2020 16:29
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Депутаты рассказали об обсуждении поправок в Конституцию РФ, которое состоялась в Самарской губернской думе. «Очень важно, что депутатский корпус, представители различных политических партий приняли участие в таком обсуждении», — отметил Губернатор.
Также участники встречи обсудили механизм установления величины прожиточного минимума, который влияет на применение мер государственной поддержки льготных категорий граждан. Собравшиеся остановились на таком варианте установления величины прожиточного минимума, который наиболее выгоден всем получателям мер поддержки. Все стороны согласились с предложенным вариантом. Соответствующий законопроект уже внесен Губернатором на рассмотрение Губернской думы.
Одной из важных тем стало обсуждение предложений об использовании средств Президентского гранта, полученного Самарской областью по результатам оценки реализации национальных проектов в субъектах РФ. Наш регион стал одним из лидеров среди регионов страны и абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе, получив грант в размере 1,45 млрд рублей.
Губернатор еще раз подчеркнул, что достигнутый результат — заслуга всех жителей Самарской области, поэтому и решение о расходовании полученных средств должны принимать граждане. Глава региона инициировал широкое обсуждение этой темы в обществе и выдвижение предложений об использовании средств Президентского гранта гражданами и организациями.
По инициативе Губернатора Общественная палата Самарской области в настоящее время собирает и обобщает предложения от жителей региона, общественных организаций, трудовых коллективов.
Одно из предложений — благодаря Президентскому гранту вернуть социальные выплаты тем ветеранам Самарской области, которым они были приостановлены в марте 2017 года.
Напомним, возглавив область, Дмитрий Азаров неоднократно заявлял о том, что эти решения оставили у граждан острое чувство несправедливости и их необходимо пересмотреть. В начале 2020 года на расширенном заседании Общественной палаты с просьбой о возврате социальных выплат к Губернатору обратились представители ветеранских организаций. Дмитрий Азаров подчеркнул, что «отдать долги» старшему поколению особенно важно именно сейчас, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона отметил, что сделать это можно за счет средств Президентского гранта. «Считаю, что такое решение было бы справедливым. Уверен, что люди нас поддержат», — подчеркнул Глава региона. Тогда же Губернатор обратился к Общественной палате с просьбой провести широкое общественное обсуждение касательно того, как распорядиться средствами гранта.
По данным Общественной палаты, на сегодня жителями губернии выдвинуты предложения направить дополнительные средства Президентского гранта на обеспечение жильем ветеранов-тружеников тыла в период Великой Отечественной войны; на жилье для молодых семей; на обновление муниципального общественного транспорта; на закупку транспорта для медицинских учреждений, прежде всего на селе; на возведение дополнительных спортсооружений и спортплощадок; а также на модернизацию учреждений культуры.
Губернатор призвал представителей всех политических партий принять активное участие в обсуждении этой темы и внести предложения, прозвучавшие в ходе общения с жителями региона, передает пресс-служба облправительства.
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