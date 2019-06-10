Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с региональным кабмином

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Губернаторпровел оперативное совещание с региональным кабмином, руководителями министерств и ведомств.На повестке - ход реализации проектных заделов на территории СО в 2019 году, пожарная обстановка, подготовка пляжей, начало летней оздоровительной кампании.Начальник облМЧС отметил, что оборудование пляжей - один из важных факторов, влияющий на снижение рисков гибели людей на водных объектах.По поручению Дмитрия Азарова этом году в СО запланировано увеличение количества оборудованных пляжей до 77 (на 42 больше, чем в 2018 году).Однако пока не все районы готовы к официальному открытию пляжного сезона."Ускоряйтесь, температура воды повышается, желающих отдохнуть на воде всё больше", - подчеркнул глава региона.В местах, где купание, напротив, запрещено, проверят установку информационных аншлагов.Также в ходе совещания обсудили тему обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей, в частности - аттракционной техники. За последние месяцы в ряде регионов зафиксированы ЧП, причиной которых стали нарушения при закреплении детских батутов.1 ответ 0 ретвитов 2 отметки «Нравится»Ответить 1 Ретвитнуть Мне нравится 2 Личное сообщениеПо поручению губернатора будет проведена проверка обеспечения правил эксплуатации всех аттракционов в СО независимо от формы собственности.Для технического персонала учреждений, работников парков проведут дополнительные инструктажи по профилактике детского травматизма, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.