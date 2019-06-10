Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с региональным кабмином
10 июня 2019 18:33
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На повестке - ход реализации проектных заделов на территории СО в 2019 году, пожарная обстановка, подготовка пляжей, начало летней оздоровительной кампании.
Начальник облМЧС отметил, что оборудование пляжей - один из важных факторов, влияющий на снижение рисков гибели людей на водных объектах.
По поручению Дмитрия Азарова этом году в СО запланировано увеличение количества оборудованных пляжей до 77 (на 42 больше, чем в 2018 году).
Однако пока не все районы готовы к официальному открытию пляжного сезона.
"Ускоряйтесь, температура воды повышается, желающих отдохнуть на воде всё больше", - подчеркнул глава региона.
В местах, где купание, напротив, запрещено, проверят установку информационных аншлагов.
Также в ходе совещания обсудили тему обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей, в частности - аттракционной техники. За последние месяцы в ряде регионов зафиксированы ЧП, причиной которых стали нарушения при закреплении детских батутов.
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По поручению губернатора будет проведена проверка обеспечения правил эксплуатации всех аттракционов в СО независимо от формы собственности.
Для технического персонала учреждений, работников парков проведут дополнительные инструктажи по профилактике детского травматизма, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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