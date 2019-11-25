Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами регионального Правительства

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Особое внимание было уделено отключению газорегуляторного пункта сети «СВГК» в Октябрьском районе областной столицы, которое произошло сегодня около полудня. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко доложил, что на объекте ведутся ремонтные работы, осталось подключить 15 квартир, где установлены индивидуальные газовые котлы.По предварительной версии, причиной неисправности и автоматического отключения оборудования пункта, расположенного на территории клинического госпиталя, стал не допуск сотрудников обслуживающей организации для своевременной проверки техники. Глава региона подчеркнул: если этот факт подтвердится, руководство медучреждения должно быть привлечено к ответственности.«Прошу, чтобы соответствующие службы занялись расследованием инцидента, – поручил Дмитрий Азаров. – Что это за ситуация, когда эксплуатирующая организация не может попасть на газорегуляторный пункт, а потом вот такие последствия? Хотел бы, чтобы положенные меры воздействия к руководителю учреждения, который это допустил, были приняты. Если же есть вина эксплуатирующей организации, значит, они должны понести ответственность».Рассматривая вопрос об обеспечении жильем детей-сирот, министр социально-демографической и семейной политике региона Марина Антимонова отметила, что на первое января следующего года в списке на получение квартир будет числиться 5069 человек.По словам Марины Антимоновой, на протяжении последних лет сумма средств, которая выделяется из регионального бюджета на обеспечение сирот жилыми помещениями, постоянно увеличивается. Только в этом году на эти цели предусмотрен почти 1 млрд рублей (919,3 млн). На эти деньги до конца года будут приобретены 711 квартир.По мнению представителей регионального кабинета министров, сокращению очереди может способствовать планомерная работа с застройщиками. «Если при возведении жилья застройщики будут учитывать необходимость предоставления квартир для детей-сирот, а это 25% от общего числа жилых помещений, мы сможем заранее предусматривать финансирование на эти цели на 2-3 года вперед», – уверена министр. При этом необходимо заранее определить стоимость квадратного метра. Как отметил Губернатор, цена за квадратный метр для этой категории граждан может быть ниже рыночной.Такой подход позволит одновременно решить несколько задач: с одной стороны – застройщики будут обеспечены госзаказами, с другой – позволит обеспечивать большее число детей-сирот, и очередь будет сокращаться.«Совершенно очевидно, что нам нужно выходить на такие решения, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это важно, как и для строительной отрасли региона, так и для нас. С задачей необходимо справляться! Сначала нужно добиться устойчивого снижения очередности, а потом – и опережающих темпов обеспечения детей-сирот жильем». Глава региона поручил детально проработать этот вопрос первому вице-губернатору – председателю Правительства области Виктору Кудряшову.Говоря о внедрении информационных технологий в медицине, министр здравоохранения области Михаил Ратманов отметил, что процесс формирования единого цифрового контура в учреждениях региона идет активными темпами. В 27 лечебных организациях 1870 рабочих мест оснащены современными компьютерами. Для бригад скорой помощи закупаются планшеты с возможностью оперативной связи для консультации со своими коллегами.Одним из передовых видов телемедицинских консультаций является передача электрокардиограмм из ФАПов, приемных отделений ЦРБ, бригад скорой медицинской помощи в Самарский областной кардиодиспансер, на базе которого организован центр автоматической расшифровки кардиограмм. На текущий момент кардиограммы уже передаются из 4х медицинских организаций, до конца года планируется довести их количество до 35. С момента старта проекта уже проанализировано 4221 электрокардиограмм.«Учитывая актуальность задачи снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, раннего выявления онкологических заболеваний, компенсации дефицита медицинских кадров в программы национальных проектов были дополнительно внедрены информационные сервисы, которые позволяют решить проблемы доступности онкологической и экстренной кардиологической помощи», – отметил Михаил Ратманов.В настоящее время в Самарской области в 45 медицинских организациях работают аналоговые маммографы. В связи с этим, в целях эффективной реализации мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2020 год запланирован проект по «оцифровке» аналоговых аппаратов, предусматривающий их оснащение специальными оцифровщиками – для формирования архива медицинских изображений.По словам руководителя регионального минздрава, активно внедряются электронные сервисы, которые позволяют записываться на прием к врачу и прохождение диспансеризации. В этом году заработал единый контакт-центр, который на данный момент уже обслуживает 26 медучреждений крупных городов и районов области. Ежедневно обрабатывается свыше 1300 звонков.Губернатор поручил внимательно следить за процессом модернизации первичного звена системы здравоохранения области и повышения удовлетворенности населения организацией медицинской помощи. От этого во многом зависит качество медицинского обслуживания жителей региона, передает пресс-служба облправительства.