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Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
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В то же время школы примут меры для профилактики распространения инфекции. Уже закупаются средства защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха.
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Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба

10 августа 2020 20:45
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Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
В понедельник, 10 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие члены регионального правительства, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, снижается число как госпитализаций с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и подтвержденным заболеванием, так и амбулаторных пациентов с этим диагнозом. Также в последнюю неделю фиксируется меньше случаев ОРВИ и пневмонии — на 13% и 8,3% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Показатель охвата тестированием на COVID-19 составляет 100,4 на 100 тыс. населения в день. Глава региона поставил задачу нарастить его до 110. Дмитрий Азаров акцентировал особое внимание министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна на том, что необходимо проводить больше исследований медработникам, проработать вопрос о тестировании работников системы образования, соцзащиты, предприятий. К решению этой задачи было поручено также подключиться председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову.

Планируется, что с 1 сентября часть отделений Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и пятой городской больницы г.о. Тольятти будут возвращены в обычный режим работы, который был до начала пандемии. Как доложил Армен Бенян, переход будет поэтапным, в зависимости от обстановки. В связи переходом ко второму этапу снятия ограничительных мер, министр здравоохранения Самарской области вынес на рассмотрение штаба вопрос о возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на территории Самарской области, при этом для лиц старше 65 лет пока сохранить действующее ограничение по диспансеризации.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что, несмотря на улучшающуюся эпидемиологическую ситуацию, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима, и поручил главам муниципалитетов провести заседания местных штабов, а также докладывать о проводимой работе на каждом следующем заседании регионального оперативного штаба.

В регионе в штатном режиме завершилась первая смена в учреждениях оздоровления и отдыха для детей. Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский сообщил, что за истекший период оздоровлены 5 284 детей, среди которых 1863 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас в 17 лагерях пребывает 1972 ребенка, из них 1631 ребенок оздоравливается за счет средств областного бюджета. Всего в летнюю кампанию 2020 года функционирует 44 организации отдыха детей и их оздоровления. Завтра по государственным контрактам запланированы заезды на вторую смену, в детских лагерях смогут отдохнуть 5045 детей, в том числе 2254 ребенка в трудной жизненной ситуации.

В учреждениях отдыха и оздоровления детей на сегодня работает 1082 сотрудника, среди которых протестировано 615 человек (467 человек работают в рамках первого санаторного заезда). Проводится тестирование сотрудников перед очередными заездами.

Участники штаба обсудили предложения министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина разрешить работу фитнес-центров и бассейнов с увеличенной заполняемостью – с 20 до 50% от пропускной способности при соблюдении всех необходимых санитарных требований. Как заметила исполняющий обязанности руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Шерстнева, за прошедший период жалоб от населения на работу фитнес-центров не поступало, нарушений не выявлено. Соответствующее решение оперативным штабом принято.

Областной минкульт внес предложение разрешить открыть кассы театров и концертных залов с 12 августа и с 1 сентября начать сезон для зрителей, учитывая необходимость социального дистанцирования (1,5 м) и заполняемость залов не более 50% посадочных мест. Штаб поддержал это предложение. Репетиции уже идут, в театрах запланированы первые спектакли. Дмитрий Азаров подчеркнул: важно обеспечить безопасность зрителей, и, чтобы понимать, как правильно организовать процесс, нужно уже в августе провести прогонные спектакли и отработать процедуру прохода и рассадки зрителей, чтобы в начале сезона не возникли сложности организационного характера.

Также члены штаба рассмотрели возможность провести в конце августа традиционное мероприятие на самарской набережной — «Волгафест», в этом году — в формате ярмарки культурных проектов, программа которой будет формироваться с учетом требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Отдельно был заслушан доклад министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна о подготовке школ к новому учебному году и работе детских садов. Руководитель ведомства проинформировал, что учебный год планируется начать в очном режиме, однако предусмотрены новые подходы к организации образовательного процесса: чтобы минимизировать контакты, каждый класс будет закреплен за своим кабинетом. Учителям и ученикам будет разрешено находиться в школе без масок и перчаток, однако работникам пищеблока средства индивидуальной защиты будут необходимы. Учреждения образования закупают дополнительные рециркуляторы воздуха, средства индивидуальной защиты, средства для санитарной обработки. До 18 августа идет приемка школ, работают совместные комиссии.

Что касается детских садов, то на сегодняшний день действуют 3349 дежурных групп для 40864 детей. По поручению Главы региона разработаны новые правила работы детских садов: с сегодняшнего дня отменены разновозрастные группы – ребята занимаются в группах в соответствии со своей возрастной категорией. Принимают в детсад при наличии справки с работы от одного из родителей. Дмитрий Азаров дал поручение проработать вопрос о том, чтобы уже в последнюю неделю августа детские сады в Самарской области начали работать в прежнем, обычном, режиме.

Обо всех нововведениях в преддверии начала нового учебного года Виктор Акопьян совместно с зампредом Правительства Самарской области Натальей Катиной расскажут в эфире, который будет организован в среду, 12 августа, в пресс-центре газеты «Волжская коммуна». Участникам можно будет задать вопросы, анонс эфира будет опубликован дополнительно, передает пресс-служба облправительства. 
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