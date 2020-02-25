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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Культура»

25 февраля 2020 17:47
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Основной темой первого в 2020 году заседания рабочей группы Госсовета стало развитие музейного дела в рамках реализации нацпроекта «Культура».
Во вторник, 25 февраля, в рамках второго международного Балтийского культурного форума состоялось первое в этом году и седьмое по счету заседание рабочей группы Госсовета по культуре, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Самарской области, председатель рабочей группы Дмитрий Азаров.

Напомним, что Дмитрий Азаров возглавляет рабочую с прошлого года по поручению Президента страны Владимира Путина. За минувший год под руководством главы самарского региона членами рабочей группы – губернаторами, руководителями крупнейших учреждений культуры и искусства, руководством федерального министерства культуры – был выработан целый ряд предложений, которые уже поддержаны главой государства. Одной из важнейших инициатив рабочей группы стало предложение включить в нацпроект «Культура» строительство и модернизацию детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана Президентом страны и нашла отражение в Послании Федеральному Собранию. Также Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по оказанию поддержки работников культуры в селах и малых городах и поручил по аналогии с программой «Земский учитель» разработать программу поддержки преподавателей ДШИ в сельской местности. Кроме того, рабочей группой активно обсуждался вопрос о синергии нацпроектов «Культура» и «Жилье и городская среда». Именно этой теме было посвящено заседание рабочей группы, которое Дмитрий Азаров провел рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Основной темой первого в 2020 году заседания рабочей группы Госсовета стало развитие музейного дела в рамках реализации нацпроекта «Культура». Главы регионов, руководство министерства культуры РФ, парламентарии, руководители ведущих федеральных музеев обменялись лучшими практиками в вопросе сохранения музейных коллекций, пополнения фондов, привлечения молодежной аудитории.

«Исторический путь, пройденный музеями, свидетельствует о том, что музейными средствами можно решить многие культурные и общественные задачи, – сказал председатель рабочей группы Дмитрий Азаров в начале заседания. – Сейчас расширяется сфера влияния музеев на общество: музей стал обязательным элементом городской и сельской жизни. Поэтому крайне важно уделять внимание развитию музейного дела, решению давно назревших вопросов».

Обращаясь к участникам дискуссии, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о деятельности по выработке поправок в Конституцию РФ, в которой он принимает активное участие. Он подчеркнул: очень важно, что в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию вошли сразу два руководителя крупнейших музеев страны. Это говорит о внимании к музейной сфере со стороны Главы государства. Напомним, руководитель Государственного Эрмитажа предложил закрепить в Конституции положение о том, что «культура является уникальным наследием многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством». Внесение такой поправки в Конституцию даст основание построить законодательство, защищающее и развивающее культуру во всех направлениях.

Более подробно о задачах развития музейного дела доложил Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Он подчеркнул, что в последнее время особо остро стоит вопрос обеспечения сохранности музейных экспонатов, в том числе установка современных систем охраны экспонатов и противопожарной безопасности. Успешный опыт по разработке и внедрению систем безопасности, который уже тиражируется на федеральном уровне, имеет Самарская область: в регионе создана автоматизированная интеллектуальная система обнаружения девиантного поведения в музеях. Она помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи. При поддержке Дмитрия Азарова пилотная версия системы апробирована на базе самарского Музея Модерна, а результаты ее работы были продемонстрированы на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Системой заинтересовалось руководство Эрмитажа, сейчас она не только тестируется в ряде помещений музея, но и рекомендована к использованию в других музеях как регионального, так и федерального уровня.

Пристальное внимание было уделено вопросу модернизация музейных экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне. Дмитрий Азаров отметил, что в Год памяти и славы сохранению исторической памяти о подвиге советских солдат отводится особая роль. Готовятся к знаковой дате и музеи. Так, например, в городе-герое Ленинграде в 2019 году была завершена реконструкция Музея обороны и блокады Ленинграда «Я не погрешу против истины, если скажу, что это событие для всех музейных сообществ, особенно для военных музеев, выделяется, – обратился к коллегам Дмитрий Азаров. – Великая Отечественная война, подвиг ленинградцев, всегда будут вызывать интерес и сопереживание наших сограждан и тех, кто прибывает к нам из других стран».

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик поделилась опытом проведения реконструкции. Она напомнила, что музей был открыт в апреле 1944 года, когда еще вовсю шла война. Это был беспрецедентный случай не только для города, который пережил почти 900-дневную блокаду, но и для всей страны. Экспонатами музея стали десятки подлинных самолетов, пушек, танков, тысячи единиц стрелкового оружия, а также предметы солдатского и блокадного быта, документы и фотографии. При этом из-за начавшегося в конце 1940-х годов «Ленинградского дела» музей был фактически закрыт. «Музей перестал существовать, его не было 40 лет, – рассказала Елена Лезик. – Частично экспозиция была утрачена: очень многие образцы военной техники отправлены на переплавку, на распил, на ряд экспонатов удалось спасти, передав их на хранение другим музеям».

Второе рождение музей пережил в конце 80-х: тогда он был восстановлен по инициативе ветеранов в Соляном городке на части тех площадей, которые ранее занимал. «Сейчас музею поэтапно передаются новые помещения, что для нас открывает достаточно большую и серьезную перспективу, – сказала руководитель музея. – В 2018 году мы закрылись на капитальный музей и реставрацию, потому что после восстановления нашего музея в 1985 году помещения не ремонтировались и не реставрировались».

Работы в музеи проводились год и три месяца. За это время был проведен ремонт инженерных сетей, отделка помещений, фасада и реэкспозиция музея. «Сегодня много говорилось о том, что музей должен обучать, собирать, хранить, заниматься популяризацией информации. Относительно военного музея вопрос популяризации военной истории страны стоит наиболее остро. Наш музей в перспективе должен стать социально-просветительским центром, в нем должна быть развита не только музейная экспозиция, но и научно-просветительская работа. Также мы хотим, чтобы на базе музея был создан поисковый центр и центр взаимодействия молодежи и ветеранов», – пояснила Елена Лезик.

Елена Лезик также сообщила, что учреждение планирует проводить большую работу по открытию филиалов мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в регионах России. Дмитрий Азаров поблагодарил руководство музея за работу по сохранению исторической памяти, а также отметил, что в Самаре очень активное сообщество жителей блокадного Ленинграда и добавил, что обязательно обсудит с ними возможность открытия такого филиала на территории Самарской области.

Народная артистка России, легендарная балерина Ильзе Лиепа предложила внедрять в работу музеев военной истории больше современных технологий, чтобы привлечь молодежь. Самарская область уже идет по такому пути: к примеру, в регионе в этом году запущен проект «Внутри истории», который позволяет жителям губернии с помощью технологий виртуальной реальности погрузиться в события Великой Отечественной войны и увидеть их глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны производили в Куйбышеве. Проект уже был презентован на уровне Совета Федерации и Приволжского федерального округа.

Обсуждая реализацию нацпроекта «Культура», члены рабочей группы высказали ряд предложений, внесение которых поспособствует решению задач, направленных на развитие музейного дела. В частности, было предложено внести в федеральный проект «Культурная среда» мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев. Работы предложено проводить по аналогии с созданием модельных библиотек: капитальный ремонт и реконструкцию зданий выполнять за счет регионального бюджета, а вот за счет федеральных средств проводить текущий ремонт и обновлять экспозицию. Член комитета Госдумы по культуре Наталья Пилюс пригласила коллег к обсуждению законопроекта об аккредитации экскурсионной деятельности. Также было предложено включить в федеральный проект «Творческие люди» создание образовательного центра для музейных работников на базе лучших федеральных музеев, а проект «Культурная среда», входящий в нацпроект «Культура», дополнить пунктом о создании фондохранилищ в региональных музеях.

Все высказанные предложения по поручению председателя рабочей группы Дмитрия Азарова взяты в детальную проработку для дальнейшего представления этих инициатив на федеральном уровне, передает пресс-служба СО. 
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