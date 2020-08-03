Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО

В понедельник, 3 августа, в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию продолжают проводить 13 медицинских организаций, общее количество составило уже 435787 тестов. Охват тестированием на 100 тысяч населения в день составляет 85,5 на сегодняшнюю дату, среднее значение за прошедшую неделю - 104,5.
На 3 августа в Самарской области зафиксировано в целом 6975 случаев коронавируса, 5125 человек выздоровели. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил стойкую тенденцию к снижению количества госпитализаций. По информации специалистов регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 9,1% по сравнению с прошлой неделей (когда также наблюдался спад). При этом незначительно увеличилась число случаев ОРВИ (на 5,8%). Свободный коечный фонд для лечения больных COVID – 93,5%.
Самарская область вошла в число 17 регионов Российской Федерации, на территории которых с 1 августа по 13 сентября в 5 возрастных группах, а также среди представителей некоторых профессий, имеющих частый контакт с населением (работников сетевых продовольственных магазинов, общественного транспорта, служб досмотра пассажиров в аэропорте, проводников) будут проводиться исследования для оценки распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период. Этот проект исследований организован Референc-центром по гриппу Роспотребнадзора. Полученные данные необходимы для выявления особенностей эпидемиологического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в регионе и стране в целом, а также планирования мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, COVID-19.
Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский сообщил, что в регионе завершается первая смена в детских учреждениях оздоровления и отдыха: 44 учреждения работают в штатном режиме, на отдыхе сейчас находятся 5978 детей. Вторая смена начнется с 11 августа. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил об исполнении поручения Главы региона проработать вопрос о целесообразности открытия дежурных групп и функционирования лагерей дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях. Был изучен опыт соседних регионов - из 14 субъектов Приволжского федерального округа лагеря открыты только в 2. Запрос родителей на такой вид отдыха детей в нашем регионе очень низкий. Однако есть необходимость занять детей, состоящих на различных видах учета, трудных подростков внеурочной деятельностью. Таким образом, лагеря дневного пребывания детей в этом году открывать не будут, но для такой категории детей в образовательных учреждениях будет организована кружковая деятельность – до конца августа. Глава региона поручил отработать этот вопрос с руководителями образовательных учреждений, службами социальной защиты, с органами по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По итогам обсуждения на заседании штаба принято решение о проведении мероприятий, посвященных Дню физкультурника, в условиях действия режима ограничительных мер – при четком соблюдении рекомендаций, данных Роспотребнадзором.
Руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник отметила, что с 9 июня церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке проходят при ограничении числа участников не более 10 человек. Она рассказала, что в органы ЗАГС на август и сентябрь подано более 4000 заявлений о регистрации брака и предложила рассмотреть возможность проводить церемонии с числом участников в зависимости от площади зала (4 кв. м на 1 человека с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил). Решение штабом было одобрено.
Также обсуждались предложения министерства культуры по работе кинотеатров. Обобщенные предложения будут представлены в постановлении на подпись Дмитрию Азарову в ближайшее время, передает пресс-служба облправительства.
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