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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе

25 июля 2019 16:37
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Отдельное внимание было уделено ликвидации несанкционированных свалок – сейчас в едином реестре значится 546 таких объектов.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. В центре внимания – состояние законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и обеспечение общественной безопасности в единый день голосования.

Как отметил Дмитрий Азаров, обозначенная проблематика находится в зоне постоянного внимания органов власти.

«Вопросы важны и для абсолютного большинства жителей Самарской области», – подчеркнул губернатор, открывая заседание.

В первую очередь, это касается новой системы обращения с отходами, на которую Россия перешла с 1 января 2019 года. По словам руководителя области, в рамках изменений в законодательстве и организации работы с ТКО, в ближайшее время в регионе предстоит ликвидировать накопленный за десятки лет ущерб, прежде всего несанкционированные свалки, и выстроить действительно работающую систему сбора и утилизации отходов.

«Понятно, что начальный этап – достаточно сложный, тем не менее, необходимо принимать эффективные меры по преодолению трудностей переходного периода», – обратил внимание участников совещания Дмитрий Азаров.

В своем докладе министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков обратил внимание, что собираемость платы за вывоз ТКО в регионе составляет 59,13%. Одна из причин – отсутствие актуальной базы абонентов, поэтому в квитанциях встречаются неточности. Отметим, что этот вопрос Дмитрий Азаров неоднократно поднимал и на федеральном уровне.

«Законодатели предусмотрели все, в том числе единый для всей страны модельный договор, а где взять базу абонентов – не ясно. Тем не менее, в Самарской области есть муниципалитеты, которые нашли подход к решению вопроса, понимая, что это их непосредственные полномочия», – отметил глава региона.

В частности, успешный опыт наработан в Сергиевском районе. Глава муниципалитета Алексей Веселов отметил, что все данные выявлялись в «ручном режиме»: «У нас была компания-перевозчик, которая работает и сейчас. Вместе мы еще раз сверили всю информацию по абонентам и передали ее региональному оператору».

Директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров пояснил, что региональный оператор с начала года открыл в губернии 37 центров обслуживания населения, где жители могут проконсультироваться по вопросам вывоза ТКО, а также получить квитанции и, в случае необходимости, сразу внести изменения.

В регионе продолжается и процесс заключения договоров с юридическими лицами. Уже подписано более 10 тысяч документов. «Но в предыдущие годы не все компании заключали договора на вывоз отходов, – отметил Михаил Захаров. – Всего в Самарской области работает 19 тысяч компаний, с которыми нам предстоит поработать».

В ходе совещания Сергей Марков также проинформировал, что сейчас идет корректировка территориальной схемы обращения с отходами с учетом потребностей городов и районов в дополнительных контейнерных площадках для сбора ТКО. Было отмечено, что в террсхеме, утвержденной в 2016 году, зафиксировано более восьми тысяч площадок. Однако, по данным «ЭкоСтройРесурс», в настоящее время действует 13,5 тыс. площадок и требуется еще три тысячи мест.

«Коллеги, связывайтесь с разработчиком региональной схемы обращения с ТКО, выясняйте, почему было внесено только 8 тыс. площадок, – поручил руководитель области Сергею Маркову и руководству регоператора. – Тот, кто сделал неполную схему, должен ее корректировать».

Что касается организации новых контейнерных площадок, Губернатор подчеркнул: их необходимость должна быть четко обоснована муниципалитетами и иметь просчитанную экономику, а затраты на их обустройство не должны влиять на существующий тариф.

Одно из стратегических направлений новой системы обращения с ТКО – модернизация существующей и строительство новой инфраструктуры. Сегодня отходы для размещения принимают 12 полигонов, три оператора занимаются сортировкой и дальнейшей переработкой мусора. «Перерабатывается 24% отходов от общего количества. Эту цифру год от года мы будем постепенно увеличивать», – заверил Михаил Захаров.

Что касается новой инфраструктуры, то, по словам Сергея Маркова, предусмотрено строительство трех экотехнопарков (в Тольятти, Красноярском и Волжском районах) по утилизации и переработке ТКО. Уже найден инвестор на возведение одного комплекса, переговоры продолжаются.

На совещании регоператором также было озвучено, что не все населенные пункты губернии охвачены вывозом ТКО. Среди основных причин – отсутствие подъездных путей и мест накопления. На начало года в 496 поселениях была недоступна эта услуга. Благодаря совместной работе регоператора и глав муниципалитетов более сотни населенных пунктов получили услуги по сбору и вывозу отходов.

«Необходимо эту работу продолжить, чтобы охват был 100% и мусор не складировался в лесопосадках», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Сергею Маркову и главам районов.

Отдельное внимание было уделено ликвидации несанкционированных свалок – сейчас в едином реестре значится 546 таких объектов. При этом сначала года 396 свалок было убрано как регоператором, так и органами МСУ за счет собственных источников.

«Основная задача сейчас – не допустить складирования ТКО в этих местах», – подчеркнул Михаил Захаров.

Стоит отметить, что выявление несанкционированных свалок на территории губернии будет вестись и с помощью данных с космических спутников. «Мы получили первичную информацию, основанную на снимках, изучаем ее, – отметил исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. – И разрабатываем механизмы для более точного определения координат свалок».

Отдельное внимание на координационном совещание Дмитрий Азаров уделил безопасности граждан на избирательных участках 8 сентября: «Вопрос хорошо отработан в предыдущие годы. При этом каждый новый выборный цикл содержит свои риски. Мы обязаны их проанализировать и сделать соответствующие выводы». В предыдущие годы произошли заметные изменения. Была проведена слаженная работа всех ведомств. Но, тем не менее, необходимо еще раз детально рассмотреть вопрос. «Никаких проблем у людей во время голосования быть не должно!» – подчеркнул глава региона.

Всего 8 сентября откроются 234 пункта голосования. Охрана правопорядка будет обеспечена как на самих избирательных участках, так и на прилегающих территориях. Всего планируется задействовать свыше одной тысячи сотрудников органов безопасности, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
25 июля 2019  16:37
Отдельное внимание было уделено ликвидации несанкционированных свалок – сейчас в едином реестре значится 546 таких объектов.
Дмитрий Азаров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе
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