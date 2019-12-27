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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел итоговое заседание межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства

27 декабря 2019 20:29
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Важнейшим решением этого года по вопросам обманутых дольщиков стала договоренность облправительства с Федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Сегодня, 27 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел последнее в этом году заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. В нем приняли участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, представители инициативных групп дольщиков, застройщики, руководители профильных министерств и правоохранительных органов.

Открывая совещание, губернатор подвел итоги работы комиссии за 2019 год. Заседания в подобном формате проводились регулярно, и за это время удалось решить немало вопросов в сфере долевого строительства. В результате жилье только в этом году получили уже 562 дольщика. В 2019-ом в регионе было достроено и введено в эксплуатацию 4 проблемных объекта, еще 3 будут сданы в ближайшее время, один из которых не был признан проблемным, но являлся долгостроем и ход его возведения находился на личном контроле губернатора.

«У нас остались самые проблемные, самые финансово емкие объекты, над которыми мы работаем. Но даже здесь совместными усилиями с федеральными структурами и муниципальными властями мы находим решения вопросов людей. Наша задача состоит в том, чтобы само понятие «обманутый дольщик» на территории региона ушло в историю», – отметил Дмитрий Азаров.

Традиционно заседание комиссии началось с отчета министра строительства Самарской области Евгения Чудаева об исполнении поручений прошлых МВК. Руководитель ведомства доложил, что большинство поручений исполняются в срок, работа по объектам ведется системно. Всего в 2019 году было выдано 329 протокольных поручений комиссии, из них исполнено 299 и еще 30 – на стадии завершения. Заместитель министра строительства области Анна Урусова добавила: в 2019 году была проведена большая работа и по вопросу совершенствования законодательной базы по защите прав дольщиков. Это позволило запустить процессы оказания мер государственной поддержки в рамках принятого в июле текущего года Закона №84-ГД и придать процессу необходимую динамику.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по решению вопросов обманутых дольщиков ведется по поручению Президента страны Владимира Путина. Благодаря решению главы государства регионам будет оказана серьезная поддержка в вопросах удовлетворения прав граждан. Самарская область была включена в число приоритетных субъектов России по удовлетворению прав дольщиков за счет средств федерального бюджета.

Важнейшим решением этого года по вопросам обманутых дольщиков стала договоренность Правительства Самарской области с Федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Напомним, 13 ноября 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали Соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства ряда проблемных объектов.

А уже 25 декабря Фонд поддержал достройку двух объектов в Тольятти – ЖСК «Виктория» (280 дольщиков) и ООО «Сентябрь-2» (175 дольщиков). Кроме того, непосредственно через Фонд будут произведены выплаты дольщикам объекта ООО ГК «Базис» (29 дольщиков). Всего на текущее решение вопроса обманутых дольщиков этих объектов выделено 945 млн руб.: 614 млн руб. – из федерального бюджета и 331 млн руб. – из регионального.

По данным министра строительства, до мая 2020 года планируется подписать все необходимые соглашения с застройщиками, а к сентябрю – провести техническое обследование объектов. Максимальный срок завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию – до октября 2022 года, однако региональный минстрой рассчитывает завершить работы гораздо раньше. Дмитрий Азаров поручил разработать четкий план-график с контрольными точками по каждому объекту и согласовать эту дорожную карту с Фондом. «Мы все понимаем, что находимся в начале пути отладки механизма. Но давайте не будем забывать о том, что люди уже давно ждут решения своих вопросов», – сказал глава региона.

Представители инициативных групп дольщиков поблагодарили губернатора за системную и четкую работу по решению вопросов, которые до этого не двигались «с мертвой точки» десятилетиями. Также дольщики высказали благодарность руководству федеральных компаний – гендиректору Фонда защиты прав дольщиков Александру Говоруну и гендиректору «ДОМ.РФ» Александру Плутнику – за оказанную региону поддержку. «Мы очень надеемся, что наконец-то наши мытарства закончатся, и мы сможем получить долгожданное жилье!», – отметили представители дольщиков ЖСК «Виктория».

Говоря о планах на 2020 год, губернатор напомнил, что уже в январе ключи от новых квартир получат дольщики многоэтажек на улице Аэродромной, 140 в Самаре. Застройщиком объектов является ООО «Интеграция». С марта 2018 года строительство было прекращено в связи с тем, что на объекте осуществлялась попытка рейдерского захвата группой компаний «Капитал Строй», привлеченной в качестве генерального подрядчика. В январе 2019 года площадка была освобождена, застройщик возобновил финансирование объекта и строительные работы. Сейчас готовность здания проверяет Государственная инспекция строительного надзора по Самарской области.

Напомним, этот объект ранее рассматривался на межведомственной комиссии и с февраля 2019 года находился на контроле у губернатора Самарской области. Он не был включен в перечень проблемных. Тем не менее, благодаря вмешательству комиссии и личному участию главы региона, в январе более 300 дольщиков объекта смогут въехать в новое жилье.

Кроме тех объектов, которые будут введены в строй благодаря поддержке Фонда, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще как минимум 6 недостроев в Самаре, Тольятти, а также Красноярском районе, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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