Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста: «Мост долгожданный, люди с нетерпением ждут открытия движения»

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Общая протяженность новой шестиполосной дороги, которая включает в себя транспортные развязки, мосты через озеро Банное и реку Самара, составила 2,67 километров. «Мост долгожданный, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Люди с нетерпением ждут открытия движения».На сегодня уже завершено строительство искусственных сооружений, укладка финишного слоя асфальта на основном ходе автомагистрали, наносится разметка. На Фрунзенском мосту ведется окраска барьерных блоков, устройство архитектурного освещения, аэро- и судоходной сигнализации. Уже в начале декабря сталежелезобетонные конструкции будут проходить финальные испытания на соответствие техническим требованиям. «Испытания будут проводиться с использованием грузового тяжеловесного транспорта, – объяснил процедуру главный инженер подрядной организации Алексей Атылин. – Порядка 25 машин будут полностью нагружены и выставлены на мосту. В этот момент и будут проводиться технические испытания».Что касается строительства развязок, то со стороны улицы Шоссейной – готовность практически стопроцентная. Сейчас идет установка шумозащитных экранов, опор освещения. На правом берегу реки Самара – со стороны областного центра на улицах Степана Разина и Молодогвардейской, а также на Хлебной площади – работы еще продолжаются. Идет процесс переустройства инженерных коммуникаций на улицах Крупской, Чапаевской, а также на съездах транспортной развязки от ул. Фрунзе до ул. Молодогвардейской. Они откроются для автолюбителей уже в 2020 году.Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин акцентировал внимание Главы региона на участке дороги, соединяющий один из съездов с моста с улицей Самарской: «Его строительство позволит полностью разгрузить историческую часть города, мы уберем основной транспортный поток с улицы Фрунзе. В этом случае у нас основной выезд с мостового перехода будет на Самарскую улицу. Мы готовы начать работы на этом участке уже в марте следующего года, если будут приняты соответствующие поправки в областной бюджет».Начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев поддержал это предложение: «Надо понимать, что на сегодняшний момент довольно-таки большой поток транспорта планируется по улице Фрунзе, которая может с ним и не справиться». Поэтому так важно, как можно раньше завершить строительство всех съездов и примыканий.Иван Пивкин пояснил, что после проведения всех технических испытаний и получения положительных заключений о соответствии нормам и требованиям по мосту будет открыто рабочее движение. «В ближайшее время проверку начнет Ростехнадзор, – отметил Иван Пивкин. – Мы договорились с подрядчиком, что в ближайшее время они подготовят необходимую документацию и направят в контрольно-надзорное ведомство».«Здесь нужна полная мобилизация усилий, – обратился Глава региона к министру транспорта региона и сотрудникам подрядной организации. – До конца года нужно запустить транспортный поток».Руководитель регионального минтранса отметил, что в этом году движение будет осуществляться только по мосту с выходом на улицу Фрунзе. Это разгрузит существующий мост по улице Главной.Губернатор поручил разработать схему движения, чтобы делить потоки транспорта. «Уже в этом году нужно продумать установку специальных табло, которые бы при подъезде к мосту показывали водителю дорожную ситуацию: загруженность, пробки, сколько времени ему потребуется на проезд, – отметил Дмитрий Азаров. – Отдельно должна быть отработана схема движения пассажирского транспорта. К моменту открытия движения мы это должны четко себе представлять, поэтому все нужно продумать заранее».Дмитрий Азаров напомнил, что на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, Самарская область получит дополнительное финансирование. Это стало возможным благодаря системной работе Правительства региона и лично Губернатора по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры, защите интересов губернии на федеральном уровне.Правительством России 8 ноября подписано постановление о выделении региону 1,782 млрд рублей. «Самарская область получила самую крупную сумму среди других регионов страны. Мы нашли аргументы и добились дополнительного выделения средств. Теперь все зависит от вас: если работы не выполним в срок, рассчитывать на такое финансирование невозможно», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к подрядчику.Из общей суммы порядка 1 млрд рублей будет направлено на начало реализации второго этапа строительства мостового перехода «Фрунзенский». Проектом предусмотрено строительство магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейная до границы Самара, протяженностью 7,8 км, срок строительства – 3 года, конкурс на выполнение работ уже включен в план-график. Дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также обеспечит транспортную доступность микрорайона Южный город и Новокуйбышевска.Кроме того, часть средств будут направлены на реконструкцию мостового перехода моста через реку Сок, продолжение ремонтных работ на автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, а также на капитальный ремонт еще трех мостовых переходов.«Нам необходимо подумать, как обеспечить связанность всех мостовых переходов Самары, чтобы мосты по улице Главной, Фрунзенский, Южный и по проспекту Кирова работали как единая система», – отметил Дмитрий Азаров и поручил минтрансу региона совестно с администрацией областного центра проработать этот вопрос.«Как только дорога пройдет до Южного моста, Запанской район получит колоссальный импульс для роста и экономического развития. Это важная задача, которую нам предстоит решить в ближайшей перспективе», – подчеркнул губернатор, передает пресс-служба облправительства.