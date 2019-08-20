Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском совещании по проекту «Оздоровление Волги»
20 августа 2019 16:20
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Речь шла о реализации региональных составляющих федерального проекта. Так, например, в Самарском регионе к 2024 году планируется в 3 раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку путем строительства и реконструкции очистных сооружений.
Глава региона, выступая с докладом, внес ряд предложений: например, активнее привлекать к работе по реализации федерального проекта профильные научные организации и институты, которые на протяжении многих лет осуществляют мониторинг состояния акватории. Долгие годы на территории губернии работает крупнейший научный центр – Институт экологии Волжского бассейна. «Привлечение научных институтов, их изысканий крайне важно, чтобы в дальнейшем мы сконцентрировали свои усилия на наиболее эффективных решениях», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Руководитель федерального департамента проектной деятельности предложение поддержал, отметив, что научный подход в обязательном порядке должен применяться при реализации масштабной программы.
Кроме того, губернатор отметил необходимость более предметной и скоординированной работы с крупными промышленными предприятиями, работающими в регионах: зачастую у них есть собственные программы по улучшению экологической составляющей, минимизации ущерба для природы.
«Уверен, вместе с Правительством России мы определим инструменты по мониторингу и взаимодействию с крупнейшими промышленными предприятиями по реализации проектов, на которые выделяются внебюджетные средства. Важно, чтобы работа была скоординированной», – подчеркнул губернатор.
Дмитрий Некрасов поддержал Дмитрия Азарова в том, что для эффективной реализации проекта важно слаженное и четкое взаимодействие с крупнейшими промышленными предприятиями. Механизмы такой работы будут определены в ближайшее время, передает пресс-служба облправительства.
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