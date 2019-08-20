Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 21 августа, 00:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/08:
USD 66.78
0.17
EUR 73.98
0.03
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском совещании по проекту «Оздоровление Волги»

20 августа 2019 16:20
171
Глава региона, выступая с докладом, внес ряд предложений.
Во вторник, 20 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», которое в режиме видеоконференции провел директор департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации Дмитрий Некрасов.

Речь шла о реализации региональных составляющих федерального проекта. Так, например, в Самарском регионе к 2024 году планируется в 3 раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку путем строительства и реконструкции очистных сооружений.

Глава региона, выступая с докладом, внес ряд предложений: например, активнее привлекать к работе по реализации федерального проекта профильные научные организации и институты, которые на протяжении многих лет осуществляют мониторинг состояния акватории. Долгие годы на территории губернии работает крупнейший научный центр – Институт экологии Волжского бассейна. «Привлечение научных институтов, их изысканий крайне важно, чтобы в дальнейшем мы сконцентрировали свои усилия на наиболее эффективных решениях», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель федерального департамента проектной деятельности предложение поддержал, отметив, что научный подход в обязательном порядке должен применяться при реализации масштабной программы.

Кроме того, губернатор отметил необходимость более предметной и скоординированной работы с крупными промышленными предприятиями, работающими в регионах: зачастую у них есть собственные программы по улучшению экологической составляющей, минимизации ущерба для природы.

«Уверен, вместе с Правительством России мы определим инструменты по мониторингу и взаимодействию с крупнейшими промышленными предприятиями по реализации проектов, на которые выделяются внебюджетные средства. Важно, чтобы работа была скоординированной», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Некрасов поддержал Дмитрия Азарова в том, что для эффективной реализации проекта важно слаженное и четкое взаимодействие с крупнейшими промышленными предприятиями. Механизмы такой работы будут определены в ближайшее время, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 августа 2019  22:11
Российский лидер отметил, что речь идёт о том, чтобы сделать доступным медицинскую помощь для жителей малых населённых пунктов и отдалённых регионов.
Путин заявил, что ресурсы на нацпроект "Здравоохранение" нужно потратить с умом
Российский лидер отметил, что речь идёт о том, чтобы сделать доступным медицинскую помощь для жителей малых населённых пунктов и отдалённых регионов.   Политика региона
96
20 августа 2019  19:54
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ признался, что ему действительно дали взятку в размере 4,4 млн рублей.
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова из-за "утраты доверия"
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ признался, что ему действительно дали взятку в размере 4,4 млн рублей.  Политика региона
108
20 августа 2019  17:59
А также попросил ускорить процесс согласования строительства очистных сооружений в Рождествено.
Александр Хинштейн обратился к Министру природных ресурсов РФ с депутатским запросом о беспределе, царящем в парке «Самарская Лука»
А также попросил ускорить процесс согласования строительства очистных сооружений в Рождествено.  Политика региона
182
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1909
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1437
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1464
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
474
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1047
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
573
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
676
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
590
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
507
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
593
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
398
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
562
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
922
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
895
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
844
Весь список

Мероприятия
В УФСИН СО состоялось собрание, посвященное 125-ой годовщине образования уголовно-исполнительной системы региона
Подробная программа Фестиваля цветов в Самаре
Самара примет участие во Всероссийском танцевальном фестивале
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные