Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском селекторе по нацпроектам

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В частности, Марат Хуснуллин сообщил, что для решения оперативных проблем, возникающих в регионах при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», будет создан единый координационный орган, который «будет работать в режиме штаба, если нужно — ежедневно». Вице-премьер призвал губернаторов также создать в регионах подобные штабы.«Задача на ближайшие годы — увеличить влияние строительных, инвестиционных процессов на экономику страны, и за счет этого увеличить рост ВВП», — заявил Марат Хуснуллин.При этом вице-премьер российского Правительства акцентировал внимание глав регионов на системной и методичной работе по достижению всех показателей нацпроектов, ежедневном контроле хода работ, недопущении отклонений от заданных сроков.Самарская область обладает передовым опытом в вопросе мониторинга показателей нацпроектов. В прошлом году по инициативе Дмитрия Азарова и при поддержке Федерального казначейства был создан собственный региональный программный комплекс. С его помощью можно видеть общие итоги и ход реализации на конкретную дату по всем региональным составляющим нацпроектов, а также формировать различные выборки данных: по отдельному нацпроекту или программе, по главным распорядителям бюджетных средств, администраторам, отдельным мероприятиям, объектам и показателям.Программный продукт, который продолжает дорабатываться и дополняться модулями, уже сегодня эффективно работает. «Благодаря этой системе мы имеем оперативную информацию о ходе исполнения того или иного проекта, строительстве какого-либо объекта, укомплектовании оборудованием школ, больниц и многое другое. Это позволяет осуществлять четкое управление проектами», – отметил Дмитрий Азаров.Самарским опытом уже заинтересовались как в ПФО, так и на федеральном уровне. Что касается реализации национального проекта «Жилье и городская среда», то его важнейшим итогом стало улучшение жилищных условий 110 тыс. жителей региона. В 2019 году в эксплуатацию введено 1,84 млн. кв. метров жилья, больше, чем в предыдущем году. В 1,5 раза перевыполнен план по расселению непригодного для проживания жилищного фонда.Большая работа ведется по удовлетворению прав обманутых дольщиков. На необходимость скорейшего решения этой проблемы сегодня отдельно обратил внимание вице-премьер. В Самарской области в 2019 году из реестра проблемных объектов исключено 17 домов, что позволило удовлетворить права 1147 семей.Большой шаг вперёд был сделан в 2019 году по формированию комфортной городской среды. Работы в регионе были выполнены на 185 общественных пространствах и в 306 дворовых территориях. Причём изначально объектов планировалось сделать меньше (176 и 272), перевыполнение было достигнуто за счет экономии во время проведения торгов. В 2020 году на формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий планируется направить более 1,3 млрд. руб. региональных и федеральных средств.Говоря о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин отметил, что в 2019 году был достигнут достаточно высокий уровень. Однако не во всех регионах было обеспечено полное финансирование нацпроекта. «Ремонт дорог, их строительство – это люди видят, оценивают, поэтому напомню, что каждый рубль, который пришел в бюджет на дороги, должен быть потрачен на дороги. На другие цели эти средства не тратить», — подчеркнул вице-премьер.Самарская область по итогам 2019 года отмечена в числе пяти лучших регионов страны в плане реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если в 2018 году было построено, реконструировано и отремонтировано 407 км дорог, то в 2019 году этот показатель – 446 км дорог областного и местного значения. Область полностью выполнила все показатели национального проекта, а по ряду направлений – перевыполнила плановые показатели. При этом очень важно, что практически все работы на дорожных объектах были завершены в срок, передает пресс-служба облправительства.