Дмитрий Азаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия первого полёта в космос Юрия Гагарина

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В четверг, 17 октября, в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Самарской областипринял участие в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия первого полёта в космос в истории человечества, который совершил Юрий Гагарин. Юбилей состоится в 2021 году, но по поручению руководства страны подготовка к этому знаменательному событию ведется уже сейчас: создан оргкомитет под руководством заместителя председателя Правительства РФ, который формирует план праздничных мероприятий и мероприятий по увековечиванию достижений отечественной космонавтики. Членство Самарской области в оргкомитете подчеркивает статус региона как космической столицы России.Самарская область по праву считается одним из ведущих центров мировой авиакосмической промышленности: эпоха покорения космического пространства началась в регионе в 1958 году с предложения Сергея Королёва организовать на базе ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» производство ракет-носителей Р-7. Спустя всего три года — 12 апреля 1961 года — первый космонавт планеты Юрий Гагарин отправился в космос на корабле «Восток», первые две ступени которого были изготовлены на куйбышевском заводе ЦСКБ «Прогресс». После полета Юрий Гагарин вернулся на Самарскую землю, откуда докладывал государственной комиссии об итогах первого полета и где проходил реабилитацию.Ведущим производителем авиакосмической продукции 63-й регион остается и сегодня: в области работает не только АО «РКЦ «Прогресс», в цехах которого серийно производятся ракеты «Союз» и ведутся работы по созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», а также ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, но и флагман ракетного двигателестроения ПАО «Кузнецов», доля которого в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 70%, а по пилотируемым пускам – 100%, а также АО «Металлист-Самара», АО «Тяжмаш», ООО «Завод приборных подшипников» и другие.Большой вклад в развитие и совершенствование научных знаний о космическом аппаратостроении вносит Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва, который является ведущим исследовательским университетом России. Он занимает особое место в разработках и осуществлении космических программ. На базе университета не только обучаются высококлассные специалисты, но и проводятся перспективные научные исследования с применением новейших компьютерных технологий.Выступая на оргкомитете, Дмитрий Азаров отметил, что самарцы свято чтят свое авиакосмическое прошлое и настоящее: в области увековечена память многих выдающихся академиков и учёных, многочисленные топонимы и названия космической тематики звучат в аншлагах самарских улиц, площадей, скверов и парков, метро. К примеру, в этом году по инициативе общественности в регионе проходят масштабные мероприятия, приручённые к 100-летию легендарного конструктора Дмитрия Козлова. Помимо культурно-массовых мероприятий, по решению жителей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны, благоустроен сквер возле «козловского» дома, а также установлен памятник в честь Дмитрия Ильича. Скульптурная композиция установлена около одного из творений конструктора — ракеты-носителя «Союз», которая теперь является частью музейного комплекса «Самара космическая».Глава региона подчеркнул, что в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина Самарская область уделит особое внимание не только развитию авиакосмической отрасли, но и популяризации материального и культурного наследия российской космонавтики, астрономии и других дисциплин у подрастающего поколения.В ходе оргкомитета Дмитрий Азаров представил проект планетария, который может быть построен в Самаре. Это научно-просветительное учреждение задумывается не только как экспозиционный центр, но и как место проведения образовательных программ курса «Астрономия» для трехсот образовательных организаций Самарской области, популяризации новейших научных открытий, дополнительного образования детей и молодёжи, проведения знаковых мероприятий городского и регионального уровней.Губернатор отметил, что предпроектные работы по созданию планетария в Самарской области уже завершены. Предполагается, что планетарий может быть построен на территории музея «Самара Космическая». Это позволит создать единый музейно-образовательный комплекс и расширить экспозиционные площади музея.Члены оргкомитета поддержали инициативы, высказанные главой региона, а также отметили высокий уровень организации и проведения в Самарской области заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по астрономии, которая прошла в Самаре в марте этого года. Тогда в областную столицу приехали 192 юных астронома из 44 регионов России, передает пресс-служба облправительства.