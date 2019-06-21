Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 21 июня, 23:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/06:
USD 63.13
-0.26
EUR 71.35
-0.2
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО

21 июня 2019 20:08
127
В ходе совещания обсуждались предложения регионов в решении вопросов, связанных с экологической ситуацией. Свои предложения на этапе подготовки представила и СО, все они были учтены и приняты в работу.
В пятницу, 21 июня, в ходе рабочего визита в Уфу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове, посвященном экологической тематике. Помимо глав регионов, в мероприятии также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов и заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров, а также представители законодательных и исполнительных органов региональной власти.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с формированием в регионах округа комплексной системы обращения с ТКО, ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, экологическим оздоровлением Волги, формированием экологической культуры и развитием экологического образования. «В повестке заседания – четыре вопроса в сфере экологии, которые касаются непосредственно жизни каждого гражданина, не зависимо от того, проживает он в городской или сельской местности», — отметил Игорь Комаров.

Основная работа по этим вопросам проводится в рамках национального проекта «Экология», утвержденного по Указу Президента страны Владимира Путина. Нацпроект включает федеральные проекты «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов».

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами является одной из приоритетных задач, обозначенных Главой государства. При ее решении необходимо обеспечить ликвидацию свалок, рекультивацию территорий, на которых он размещены, а также создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления. Также полпред отметил, что в ближайшие годы предстоит проделать большой объем работы по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО.

В Самарской области в рамках реализации проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в регионе будет проведено 16 мероприятий по строительству и реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО — это экотехнопарки, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции.

На заседании было отмечено, что наиболее чувствительными для населения являются вопросы, связанные с отладкой работы системы обращения с ТКО. Недовольство людей в разных регионах округа вызывают некорректно установленные нормативы накопления, некорректные расчеты суммы за вывоз ТКО в платёжных документах по причине отсутствия у регоператоров актуальной базы данных, факты двойного начисления оплаты за вывоз мусора, недостаток мусорных контейнеров.

«В этом вопросе требуются корректировки по всем регионам. Главная проблема, которая, к сожалению, не была урегулирована — в каком порядке регоператорам необходимо получать данные для выставления счетов, заключения договоров как с физическими, так и с юридическими лицами, — отметил Дмитрий Азаров. — Требуется время для того, чтобы были созданы абонентские службы, собраны данные по населению, и чтобы у населения это вошло в привычку так же, как и оплата других жилищно-коммунальных услуг».

При этом глава региона отметил, что в регионе продолжается работа по определению параметров системы вывоза ТКО. «Корректировку я не исключаю. Ранее я уже дал поручение по определению подходов предоставления счетов, сегодня мы собираем информацию, которая приходит от депутатов, от Общественных палат разных муниципальных образований, часть предложений выдвинула Общественная палата Самарской области. Мы их проанализируем и учтём».

В ходе совещания Полпред Президента затронул тему ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Этот вопрос также актуален для ПФО, где сосредоточена четверть промышленного потенциала страны. В рамках нацпроекта «Экология» на территории Самарской области будет проведена рекультивация территории площадью более 40 га в Рождествено, на которой несанкционированно размещались отходы производства этилового спирта. Также будет проведена рекультивация территории бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов» в Чапаевске площадью 155 га.

Еще один значимый вопрос, прозвучавший на заседании — оздоровление Волги. «В округе, на территории Волго-Камского бассейна проживает около 10 миллионов человек, что составляет более трети от всего населения ПФО», — отметил Игорь Комаров.

Как рассказал Полпред Президента, сегодня проходит очень важный этап по определению перечня объектов, являющихся основными загрязнителями Волги. До 1 сентября текущего года должны быть утверждены региональные программы по строительству и модернизации очистных сооружений, реализация которых начнется в 2020 году.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря нацпроекту «Экология» регион сможет решить многие задачи, которые ранее снять было невозможно:

«Самарская область уже получила меры поддержки по реализации национального проекта «Экология». Средства выделены беспрецедентные, в том числе, по строительству новых очистных сооружений. Этими средствами нужно разумно распорядиться». Глава региона отметил, что мероприятия нацпроекта продолжают прорабатываться. Так, в ходе ревизии проектно-сметной документации, анализа состояния объектов, загрязняющих Волгу на территории региона, дополнительно выявлены актуальные для решения задач нацпроекта объекты.

«Мы хотим, чтобы каждый бюджетный рубль, выделяемый из федерального и регионального бюджетов, был потрачен эффективно. Поэтому предложили два объекта заменить. Заявили новые объекты, в том числе, Орлов овраг. Их включение требует длительной процедуры обоснований корректировки нацпроекта, — рассказал Дмитрий Азаров. — Таких средств на оздоровление нашей жемчужины, нашей красавицы-Волги, не выделялось никогда. И ситуация вхождения в нацпроекты, этап становления требует принятия точечных решений».

В ходе совещания обсуждались предложения регионов в решении вопросов, связанных с экологической ситуацией. Свои предложения на этапе подготовки представила и Самарская область, все они были учтены и приняты в работу.

«Все вопросы, которые обсуждались на Совете совете при полномочном представителе Президента в ПФО Игоре Анатольевиче Комарове, предварительно обсуждались и готовились. Специально была создана рабочая группа по сбору и обобщению предложений. И в докладах наших коллег прозвучали те предложения, которые направляла Самарская область. Они связаны с совершенствованием системы сбора и удаления ТКО, с совершенствованием работы по оздоровлению Волги, по взаимодействию с бизнесом и жителями, информационному освещению. Я очень рад, что коллеги учли все предложения», — отметил Губернатор.

«Реализация данных предложений должна способствовать консолидации усилий всех уровней государственного управления в решении поставленных в сфере экологии задач, повышении эффективности их взаимодействия и координации деятельности», — резюмировал Игорь Комаров, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
21 июня 2019  22:38
Она исполняет обязанности главы района с декабря прошлого года.
Главой Сызранского района стала Виктория Кузнецова
Она исполняет обязанности главы района с декабря прошлого года.  Политика региона
72
21 июня 2019  20:08
В ходе совещания обсуждались предложения регионов в решении вопросов, связанных с экологической ситуацией. Свои предложения на этапе подготовки представила и СО, все они были учтены и приняты в работу.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО
В ходе совещания обсуждались предложения регионов в решении вопросов, связанных с экологической ситуацией. Свои предложения на этапе подготовки представила и... Политика региона
125
21 июня 2019  14:27
Областной кабинет министров рассмотрел и одобрил 12 вопросов.
На заседании Правительства Самарской области рассмотрены социально значимые вопросы
Областной кабинет министров рассмотрел и одобрил 12 вопросов.  Политика региона
199
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1718
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1285
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1280
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
263
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
444
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
404
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
368
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
469
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
465
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
479
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
374
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
632
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
658
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
392
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
708
Весь список

Мероприятия
22 июня в Самаре пройдет бесплатный кинопоказ в летнем кинотеатре в парке Гагарина
Самарские учителя истории и учитель английского стали лучшими в «Диктанте Победы»
В Самаре состоялось торжественное мероприятие в честь 110-летнего юбилея со Дня образования кинологической службы МВД
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные