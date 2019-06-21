Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО

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В пятницу, 21 июня, в ходе рабочего визита в Уфу Губернатор Самарской областипринял участие в заседании Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ПФО, посвященном экологической тематике. Помимо глав регионов, в мероприятии также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФи заместитель министра строительства и ЖКХ, а также представители законодательных и исполнительных органов региональной власти.Участники заседания обсудили вопросы, связанные с формированием в регионах округа комплексной системы обращения с ТКО, ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, экологическим оздоровлением Волги, формированием экологической культуры и развитием экологического образования. «В повестке заседания – четыре вопроса в сфере экологии, которые касаются непосредственно жизни каждого гражданина, не зависимо от того, проживает он в городской или сельской местности», — отметил Игорь Комаров.Основная работа по этим вопросам проводится в рамках национального проекта «Экология», утвержденного по Указу Президента страны Владимира Путина. Нацпроект включает федеральные проекты «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов».Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами является одной из приоритетных задач, обозначенных Главой государства. При ее решении необходимо обеспечить ликвидацию свалок, рекультивацию территорий, на которых он размещены, а также создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления. Также полпред отметил, что в ближайшие годы предстоит проделать большой объем работы по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО.В Самарской области в рамках реализации проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в регионе будет проведено 16 мероприятий по строительству и реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО — это экотехнопарки, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции.На заседании было отмечено, что наиболее чувствительными для населения являются вопросы, связанные с отладкой работы системы обращения с ТКО. Недовольство людей в разных регионах округа вызывают некорректно установленные нормативы накопления, некорректные расчеты суммы за вывоз ТКО в платёжных документах по причине отсутствия у регоператоров актуальной базы данных, факты двойного начисления оплаты за вывоз мусора, недостаток мусорных контейнеров.«В этом вопросе требуются корректировки по всем регионам. Главная проблема, которая, к сожалению, не была урегулирована — в каком порядке регоператорам необходимо получать данные для выставления счетов, заключения договоров как с физическими, так и с юридическими лицами, — отметил Дмитрий Азаров. — Требуется время для того, чтобы были созданы абонентские службы, собраны данные по населению, и чтобы у населения это вошло в привычку так же, как и оплата других жилищно-коммунальных услуг».При этом глава региона отметил, что в регионе продолжается работа по определению параметров системы вывоза ТКО. «Корректировку я не исключаю. Ранее я уже дал поручение по определению подходов предоставления счетов, сегодня мы собираем информацию, которая приходит от депутатов, от Общественных палат разных муниципальных образований, часть предложений выдвинула Общественная палата Самарской области. Мы их проанализируем и учтём».В ходе совещания Полпред Президента затронул тему ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Этот вопрос также актуален для ПФО, где сосредоточена четверть промышленного потенциала страны. В рамках нацпроекта «Экология» на территории Самарской области будет проведена рекультивация территории площадью более 40 га в Рождествено, на которой несанкционированно размещались отходы производства этилового спирта. Также будет проведена рекультивация территории бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов» в Чапаевске площадью 155 га.Еще один значимый вопрос, прозвучавший на заседании — оздоровление Волги. «В округе, на территории Волго-Камского бассейна проживает около 10 миллионов человек, что составляет более трети от всего населения ПФО», — отметил Игорь Комаров.Как рассказал Полпред Президента, сегодня проходит очень важный этап по определению перечня объектов, являющихся основными загрязнителями Волги. До 1 сентября текущего года должны быть утверждены региональные программы по строительству и модернизации очистных сооружений, реализация которых начнется в 2020 году.Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря нацпроекту «Экология» регион сможет решить многие задачи, которые ранее снять было невозможно:«Самарская область уже получила меры поддержки по реализации национального проекта «Экология». Средства выделены беспрецедентные, в том числе, по строительству новых очистных сооружений. Этими средствами нужно разумно распорядиться». Глава региона отметил, что мероприятия нацпроекта продолжают прорабатываться. Так, в ходе ревизии проектно-сметной документации, анализа состояния объектов, загрязняющих Волгу на территории региона, дополнительно выявлены актуальные для решения задач нацпроекта объекты.«Мы хотим, чтобы каждый бюджетный рубль, выделяемый из федерального и регионального бюджетов, был потрачен эффективно. Поэтому предложили два объекта заменить. Заявили новые объекты, в том числе, Орлов овраг. Их включение требует длительной процедуры обоснований корректировки нацпроекта, — рассказал Дмитрий Азаров. — Таких средств на оздоровление нашей жемчужины, нашей красавицы-Волги, не выделялось никогда. И ситуация вхождения в нацпроекты, этап становления требует принятия точечных решений».В ходе совещания обсуждались предложения регионов в решении вопросов, связанных с экологической ситуацией. Свои предложения на этапе подготовки представила и Самарская область, все они были учтены и приняты в работу.«Все вопросы, которые обсуждались на Совете совете при полномочном представителе Президента в ПФО Игоре Анатольевиче Комарове, предварительно обсуждались и готовились. Специально была создана рабочая группа по сбору и обобщению предложений. И в докладах наших коллег прозвучали те предложения, которые направляла Самарская область. Они связаны с совершенствованием системы сбора и удаления ТКО, с совершенствованием работы по оздоровлению Волги, по взаимодействию с бизнесом и жителями, информационному освещению. Я очень рад, что коллеги учли все предложения», — отметил Губернатор.«Реализация данных предложений должна способствовать консолидации усилий всех уровней государственного управления в решении поставленных в сфере экологии задач, повышении эффективности их взаимодействия и координации деятельности», — резюмировал Игорь Комаров, передает пресс-служба облправительства.