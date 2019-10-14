Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 14 октября, 20:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/10:
USD 64.22
-0.52
EUR 70.73
-0.57
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Российско-Австрийского Делового совета

14 октября 2019 16:06
146
Губернатор отметил, что регион интегрирован в мировую экономику – доля внешнеторгового оборота в валовом выпуске составляет 15% и входит в 10-ку крупнейших субъектов РФ по масштабу экономики.
В понедельник, 14 октября, в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в очередном заседании Российско-Австрийского Делового совета.

Российско-Австрийский Деловой совет – это бизнес-площадка для диалога между предпринимателями и представителями органов власти России и Австрии, созданная в 2007 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Среди членов совета – крупнейшие госкорпорации, промышленные предприятия и научные школы двух стран, такие, как ГК «Ростех», ОАО «Камаз», ОАО «РЖД», МГТУ имени Баумана, Представительство РАН в Австрии, крупнейшая в центральной Европе нефтяная компания «OMV Gas & Power GmbH», предприятие, занимающиеся разработкой в области биотехнологий и технологий защиты окружающей «AGROBUSINESS Consulting GmbH» и другие.

Особое внимание Российско-Австрийский Деловой уделяет выстраиванию прямых связей между регионами России и Республикой. Значимую роль в этом вопросе играет Самарская область: история взаимоотношений Австрии и региона насчитывает более 100 лет. Так, например, традиции пивоварения в нашей губернии были заложены австрийским подданным Альфредом фон Вакано, который в 1881 году построил знаменитый Жигулевский пивоваренный завод – один из старейших и известнейших в России. Сегодня же на территории области работают такие предприятия с участием капитала из Австрийской Республики, как группа компаний «Скадо», производящая канатные дороги и оборудование к ним, компании ООО «Джонсон Контролз Аутомотив» и ЗАО «Делфай-Самара», производящие запасные части и комплектующие автомобилей и двигателей, компания ООО «ТДИ Энерджи Сервисес», предоставляющая услуги в области нефте- и газодобычи и другие.

Выступая на заседании совета, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что регион интегрирован в мировую экономику – доля внешнеторгового оборота в валовом выпуске составляет 15% и входит в 10-ку крупнейших субъектов Российской Федерации по масштабу экономики.

«Мы активно и динамично развиваемся, что позитивно оценено ведущими кредитными рейтинговыми агентствами. По уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств Самарская область занимает лидирующие позиции среди регионов России, – рассказал Дмитрий Азаров. – Регион сегодня проводит большую работу по поддержке производителей, которые поставляют продукцию на экспорт. Это соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был инициирован Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. По итогам 9 месяцев мы уже выполнили задачу по экспорту на текущий год, но на последующие годы перед нами стоят более масштабные задачи. Мы заинтересованы в поставке продукции самарских производителей на рынки зарубежных стран, как заинтересованы и в инвестициях в экономику самарского региона со всего мира».

Участие в заседании Российско-Австрийского Делового совета – это дополнительная возможность презентовать регион, показать уникальные возможности ведения экономической деятельности, которые дают режимы особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарк, индустриальные парки. На территории региона расположена третья по величине городская агломерация России. Центрами агломерации являются опорные для экономики региона города – Самара и Тольятти, которые в ближайшее время будут связаны скоростной железнодорожной магистралью, что обеспечит еще большую синергию экономик городов, входящих в состав агломерации.

Кроме того, в этом году в Самарской области был создан один из первых в России Научно-образовательных центров, который объединил ведущие вузы региона и представителей реального сектора экономики. В НОЦ Самарской области входят АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Авиаагрегат», ПАО «АвтоВАЗ», АО «Самаранефтегаз». «Мы открыты к сотрудничеству в этом направлении и будем рады установить новые партнерские отношения с австрийскими учебными заведениями и индустриальными партнерами», – обратился Дмитрий Азаров к участникам заседания.

Дмитрий Азаров также рассказал потенциальным партнерам о том, Самарская область стала одной из пилотных зон, где будет реализовываться проект «Автодата», предусматривающий информационную интеграцию транспорта и дорожной сети посредством «больших данных». Технология будет апробирована на автомобилях и электромобилях, разработанных в Тольятти – АвтоВАЗом и компанией «Зетта». Электромобиль уже готов к запуску в серийное производство.

«Ключевым направлением нашей работы, открывающим возможности для интеграции на евразийском пространстве, станет включение Самарской области в международные транспортные коридоры. Важной вехой для нас станет строительство моста через Волгу, который вошел в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Крупнейший в нашей стране инфраструктурный объект, – он будет частью международного автомобильного маршрута «Европа – Западный Китай», – позволит региону воспользоваться колоссальным потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия и укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны», – рассказал Дмитрий Азаров.

Новый маршрут пройдет через основные объекты инвестиционной и инновационной инфраструктуры региона – через ОЭЗ «Тольятти», которая входит в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России и в топ-10 лучших инвестиционных площадок страны, вдоль территории опережающего развития «Тольятти», а также рядом с технопарком в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

«Особая экономическая зона «Тольятти» может быть удобной «точкой входа» в Россию для иностранных инвесторов, в том числе из Австрии – беспошлинный ввоз оборудования и материалов для производства, беспошлинный вывоз продукции при экспорте, государственные гарантии сохранения налоговых льгот до 2059 года создают беспрецедентный набор мер поддержки», – отметил Дмитрий Азаров.

Преференциями, которые предоставляет регион, уже активно пользуются мировые промышленные лидеры – на Самарской земле размещены предприятия Schneider Electric, Bosch, Linde, Arconic, Nestle, Coca-Cola, Danone, работает французский альянс «АвтоВАЗ-Рено-Ниссан», а в ближайшее время состоится открытие штаб-квартиры одного из крупнейших в России подразделений транснациональной химической компании «Линде Групп». Дмитрий Азаров подчеркнул, что Правительство региона заинтересовано в разностороннем сотрудничестве с Австрийской республикой и предложил следующее выездное заседание Российско-Австрийского делового совета, которое состоится в 2021 году, провести в Самаре.

Участники заседания поблагодарили губернатора Самарской области за содержательное выступление и отметили, что по-новому посмотрели на партнерские отношения с регионом, наметили потенциальные направления сотрудничества. Также члены совета поддержали идею проведения следующего заседания в Самарской области.

«В 2019 году, по данным таможенной службы, мы увеличили товарооборот между Самарской областью и Австрийской республикой где-то на 70%, – считает президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев. – Партнерские отношения налажены, но они недостаточно активные. Я надеюсь, что визит Дмитрия Игоревича на Российско-Австрийский Деловой совет позволит нам наладить более тесное взаимовыгодное сотрудничество, дать толчок в развитии и создании совместных предприятий».

Подводя итоги заседания, Дмитрий Азаров отметил, что работа по привлечению инвесторов в регион и поиску новых бизнес-партнеров будет продолжена на постоянной основе: «Это позволит нам увеличивать рынки сбыта, более масштабно привлекать инвестиции в регион, и, в конечном счете, добиться основной цели – повышения уровня благосостояния граждан Самарской области. Именно для этого мы и привлекаем инвесторов, и создаем рабочие места, и расширяем рынки продукции самарского производства. Для того, чтобы гражданам РФ, проживающим в Самарской области, было, где работать, где применить свои таланты, знания в различных областях», передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 октября 2019  19:53
Дмитрий Медведев провёл заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.
До конца года целевые показатели национальных проектов «Демография» и «Здоровье» в Самарской области будут достигнуты
Дмитрий Медведев  провёл заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.   Политика региона
37
14 октября 2019  19:35
В сетевом издании "Актуальные комментарии" открылась новая рубрика - "Путинизм", где Сурков отмечает, что "путинизм" - глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования".
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
В сетевом издании "Актуальные комментарии" открылась новая рубрика - "Путинизм", где Сурков отмечает, что "путинизм" - глобальный политический... Политика региона
48
14 октября 2019  19:28
Владимир Путин назвал прошедшие в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры конструктивными и деловым.
Путин оценил результаты переговоров с Саудовской Аравией
Владимир Путин назвал прошедшие в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры конструктивными и деловым.  Политика региона
58
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
397
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
464
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
734
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
158
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
349
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
671
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
513
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
442
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
724
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
964
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1529
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1082
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1331
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1522
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
968
Весь список

Мероприятия
Результаты реализации национального проекта «Демография» обсудят в Сызрани на выездном совещании
"Крылья Советов" проведут открытую тренировку на втором поле стадиона "Металлург"
"История моды". Китай. Международный проект представлен в Историческом парке до 21 октября
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные