Дмитрий Азаров принял участие в заседании Российско-Австрийского Делового совета

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В понедельник, 14 октября, в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Самарской областипринял участие в очередном заседании Российско-Австрийского Делового совета.Российско-Австрийский Деловой совет – это бизнес-площадка для диалога между предпринимателями и представителями органов власти России и Австрии, созданная в 2007 году по инициативе Президента РФ. Среди членов совета – крупнейшие госкорпорации, промышленные предприятия и научные школы двух стран, такие, как ГК «Ростех», ОАО «Камаз», ОАО «РЖД», МГТУ имени Баумана, Представительство РАН в Австрии, крупнейшая в центральной Европе нефтяная компания «OMV Gas & Power GmbH», предприятие, занимающиеся разработкой в области биотехнологий и технологий защиты окружающей «AGROBUSINESS Consulting GmbH» и другие.Особое внимание Российско-Австрийский Деловой уделяет выстраиванию прямых связей между регионами России и Республикой. Значимую роль в этом вопросе играет Самарская область: история взаимоотношений Австрии и региона насчитывает более 100 лет. Так, например, традиции пивоварения в нашей губернии были заложены австрийским подданным Альфредом фон Вакано, который в 1881 году построил знаменитый Жигулевский пивоваренный завод – один из старейших и известнейших в России. Сегодня же на территории области работают такие предприятия с участием капитала из Австрийской Республики, как группа компаний «Скадо», производящая канатные дороги и оборудование к ним, компании ООО «Джонсон Контролз Аутомотив» и ЗАО «Делфай-Самара», производящие запасные части и комплектующие автомобилей и двигателей, компания ООО «ТДИ Энерджи Сервисес», предоставляющая услуги в области нефте- и газодобычи и другие.Выступая на заседании совета, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что регион интегрирован в мировую экономику – доля внешнеторгового оборота в валовом выпуске составляет 15% и входит в 10-ку крупнейших субъектов Российской Федерации по масштабу экономики.«Мы активно и динамично развиваемся, что позитивно оценено ведущими кредитными рейтинговыми агентствами. По уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств Самарская область занимает лидирующие позиции среди регионов России, – рассказал Дмитрий Азаров. – Регион сегодня проводит большую работу по поддержке производителей, которые поставляют продукцию на экспорт. Это соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был инициирован Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. По итогам 9 месяцев мы уже выполнили задачу по экспорту на текущий год, но на последующие годы перед нами стоят более масштабные задачи. Мы заинтересованы в поставке продукции самарских производителей на рынки зарубежных стран, как заинтересованы и в инвестициях в экономику самарского региона со всего мира».Участие в заседании Российско-Австрийского Делового совета – это дополнительная возможность презентовать регион, показать уникальные возможности ведения экономической деятельности, которые дают режимы особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарк, индустриальные парки. На территории региона расположена третья по величине городская агломерация России. Центрами агломерации являются опорные для экономики региона города – Самара и Тольятти, которые в ближайшее время будут связаны скоростной железнодорожной магистралью, что обеспечит еще большую синергию экономик городов, входящих в состав агломерации.Кроме того, в этом году в Самарской области был создан один из первых в России Научно-образовательных центров, который объединил ведущие вузы региона и представителей реального сектора экономики. В НОЦ Самарской области входят АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Авиаагрегат», ПАО «АвтоВАЗ», АО «Самаранефтегаз». «Мы открыты к сотрудничеству в этом направлении и будем рады установить новые партнерские отношения с австрийскими учебными заведениями и индустриальными партнерами», – обратился Дмитрий Азаров к участникам заседания.Дмитрий Азаров также рассказал потенциальным партнерам о том, Самарская область стала одной из пилотных зон, где будет реализовываться проект «Автодата», предусматривающий информационную интеграцию транспорта и дорожной сети посредством «больших данных». Технология будет апробирована на автомобилях и электромобилях, разработанных в Тольятти – АвтоВАЗом и компанией «Зетта». Электромобиль уже готов к запуску в серийное производство.«Ключевым направлением нашей работы, открывающим возможности для интеграции на евразийском пространстве, станет включение Самарской области в международные транспортные коридоры. Важной вехой для нас станет строительство моста через Волгу, который вошел в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Крупнейший в нашей стране инфраструктурный объект, – он будет частью международного автомобильного маршрута «Европа – Западный Китай», – позволит региону воспользоваться колоссальным потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия и укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны», – рассказал Дмитрий Азаров.Новый маршрут пройдет через основные объекты инвестиционной и инновационной инфраструктуры региона – через ОЭЗ «Тольятти», которая входит в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России и в топ-10 лучших инвестиционных площадок страны, вдоль территории опережающего развития «Тольятти», а также рядом с технопарком в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».«Особая экономическая зона «Тольятти» может быть удобной «точкой входа» в Россию для иностранных инвесторов, в том числе из Австрии – беспошлинный ввоз оборудования и материалов для производства, беспошлинный вывоз продукции при экспорте, государственные гарантии сохранения налоговых льгот до 2059 года создают беспрецедентный набор мер поддержки», – отметил Дмитрий Азаров.Преференциями, которые предоставляет регион, уже активно пользуются мировые промышленные лидеры – на Самарской земле размещены предприятия Schneider Electric, Bosch, Linde, Arconic, Nestle, Coca-Cola, Danone, работает французский альянс «АвтоВАЗ-Рено-Ниссан», а в ближайшее время состоится открытие штаб-квартиры одного из крупнейших в России подразделений транснациональной химической компании «Линде Групп». Дмитрий Азаров подчеркнул, что Правительство региона заинтересовано в разностороннем сотрудничестве с Австрийской республикой и предложил следующее выездное заседание Российско-Австрийского делового совета, которое состоится в 2021 году, провести в Самаре.Участники заседания поблагодарили губернатора Самарской области за содержательное выступление и отметили, что по-новому посмотрели на партнерские отношения с регионом, наметили потенциальные направления сотрудничества. Также члены совета поддержали идею проведения следующего заседания в Самарской области.«В 2019 году, по данным таможенной службы, мы увеличили товарооборот между Самарской областью и Австрийской республикой где-то на 70%, – считает президент Торгово-промышленной палаты Самарской области. – Партнерские отношения налажены, но они недостаточно активные. Я надеюсь, что визит Дмитрия Игоревича на Российско-Австрийский Деловой совет позволит нам наладить более тесное взаимовыгодное сотрудничество, дать толчок в развитии и создании совместных предприятий».Подводя итоги заседания, Дмитрий Азаров отметил, что работа по привлечению инвесторов в регион и поиску новых бизнес-партнеров будет продолжена на постоянной основе: «Это позволит нам увеличивать рынки сбыта, более масштабно привлекать инвестиции в регион, и, в конечном счете, добиться основной цели – повышения уровня благосостояния граждан Самарской области. Именно для этого мы и привлекаем инвесторов, и создаем рабочие места, и расширяем рынки продукции самарского производства. Для того, чтобы гражданам РФ, проживающим в Самарской области, было, где работать, где применить свои таланты, знания в различных областях», передает пресс-служба облправительства.