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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Наблюдательного совета АНО «Федеральный центр компетенций», которое провёл Максим Орешкин.

19 июля 2019 22:15
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В ходе встречи были рассмотрены вопросы повестки, кроме того, глава региона вышел с рядом инициатив.
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Наблюдательного совета АНО «Федеральный центр компетенций», которое провёл Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы повестки, кроме того, глава региона вышел с рядом инициатив.

Дмитрий Азаров поблагодарил министра за принятое решение по расширению перечня видов экономической деятельности (ОКВЭД) предприятий, котороые могут участвовать в программе по повышению производительности труда, напрмер, это касается поставщиков коммунальных услуг.

Вместе с тем, губернатор предложил проработать возможность включения в программу предприятий с ОКВЭД «Управление эксплуатацией жилого фонда». Участие таких организаций в программах ФЦК позволит существенно улучшить качество предоставления услуг в сфере обслуживания жилого фонда.

Этот вопрос имеет высокую социальную значимость, так как немало обращений граждан касается именно качества обслуживания жилья со стороны управляющих организаций.

Министр Максим Орешкин дал поручение проработать это предложение, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



Политика региона
19 июля 2019  22:15
В ходе встречи были рассмотрены вопросы повестки, кроме того, глава региона вышел с рядом инициатив.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Наблюдательного совета АНО «Федеральный центр компетенций», которое провёл Максим Орешкин.
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