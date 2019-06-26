Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ в Кремле
26 июня 2019 19:49
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Уже по сложившейся традиции итоговому заседанию предшествовала большая работа. Руководители министерств совместно с главами субъектов страны обсуждали существующие проблемные вопросы и предложения в рамках рабочей группы по направлению «Транспорт». Губернатор подчеркнул высокую эффективность такого формата работы, который впервые был опробован в ноябре прошлого года в Крыму.«Именно такой подход позволил представить сегодня на заседании Госсовета ряд предложений по решению проблемных вопросов в каждом регионе, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – Все предложения, которые Самарская область направляла, были учтены».
Открывая заседание, Глава государства отметил: несмотря на существенные улучшения последних лет, дорог высокого качества, особенно регионального и местного уровня, в стране по-прежнему недостаточно. Если доля федеральных трасс, соответствующих нормативному состоянию, увеличилась до 83% (в 2010 году их было 38,6%), то региональных – «не дотягивает даже до половины».
«Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года», – поручил главам регионов страны Владимир Путин. По его мнению, это даст возможность дорожным строителям планировать работу на годы вперед, заранее приобретать технику, резервировать стройматериалы, а также вкладываться в специалистов и новые технологии. При этом в программах создания новых дорог необходимо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла. «Они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог», – заявил Президент. Отдельно Владимир Путин поднял вопрос определения цен на стройматериалы на торгах, контроля качества работ, сезонных отклонений ценовых параметров стройматериалов.
Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе – от их освещенности. «За пределами агломераций практически на всех дорогах – кромешная темень, – обратил внимание участников заседания Глава государства. – И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям». Владимир Путин поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и руководителями сетевых организаций пересмотреть тарифы на освещение трасс.
Отдельно Президент затронул темы эффективного регулирования проезда тяжеловесных машин, установки камер фото- и видеофиксации. «Цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей, – подчеркнул Владимир Путин. – Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать». По мнению Президента, в этом случае происходит прямая подмена смысла проводимых мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их подводят под штрафы.
Все существующие проблемы дорожной отрасли предстоит решить посредством реализации в регионах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только в этом году в рамках отдельных программ нацпроекта в Самарской области планируется привести в нормативное состояние 247 километров дорог, в том числе более 67 километров – Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено 5,27 млрд рублей. Всего в 2019 году в рамках нацпроекта будут проведены работы на 176 объектах в большинстве муниципальных районов и городов области.
«В дальнейшем мы не собираемся снижать темпы, – подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. – Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог». При этом на заседании было отмечено, что те регионы, где число дорог в нормативном состоянии пока ниже половины, – а к таким пока относится и Самарская область – смогут претендовать на дополнительные средства.
Губернатор отметил, что вопрос безопасности на дорогах – самый важный. «Мы себе поставили очень жесткие параметры: добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза», – отметил руководитель области. Он также добавил, что ситуация в регионе в последнее время значительно улучшается. Средства, направленные на ремонт и строительство дорог в прошлом году, уже дали свой эффект в плане снижения аварийности, уменьшения числа ДТП со смертельным исходом.
«На тех участках, где мы сделали реконструкцию, разделили транспортные потоки, например, как по Волжскому шоссе, смертельных случаев вообще не зарегистрировано, – привел пример Дмитрий Азаров. – Это бесценно для нас. И, я уверен, новые предложения по безопасности на дорогах, которые будут внедрены, позволят нам спасти еще сотни тысяч жизней».
Особое внимание участники заседания уделили совершенствованию нормативно-правовой базы, системе контрольно-надзорной деятельности, а также внедрению современных технологий. Все предложения, которые прозвучали на заседании Госсовета, будут проработаны дополнительно и оформлены в конкретные поручения, отметил губернатор, подводя итоги совещания, передает пресс-служба облправительства.
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