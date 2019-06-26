Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 26 июня, 21:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/06:
USD 62.52
-0.39
EUR 71.23
-0.37
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ в Кремле

26 июня 2019 19:49
133
Участники встречи обсудили меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.
В среду, 26 июня, Президент России Владимир Путин в Кремле провел заседание Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Участники встречи, среди которых руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов страны, обсудили меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Уже по сложившейся традиции итоговому заседанию предшествовала большая работа. Руководители министерств совместно с главами субъектов страны обсуждали существующие проблемные вопросы и предложения в рамках рабочей группы по направлению «Транспорт». Губернатор подчеркнул высокую эффективность такого формата работы, который впервые был опробован в ноябре прошлого года в Крыму.«Именно такой подход позволил представить сегодня на заседании Госсовета ряд предложений по решению проблемных вопросов в каждом регионе, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – Все предложения, которые Самарская область направляла, были учтены».

Открывая заседание, Глава государства отметил: несмотря на существенные улучшения последних лет, дорог высокого качества, особенно регионального и местного уровня, в стране по-прежнему недостаточно. Если доля федеральных трасс, соответствующих нормативному состоянию, увеличилась до 83% (в 2010 году их было 38,6%), то региональных – «не дотягивает даже до половины».

«Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года», – поручил главам регионов страны Владимир Путин. По его мнению, это даст возможность дорожным строителям планировать работу на годы вперед, заранее приобретать технику, резервировать стройматериалы, а также вкладываться в специалистов и новые технологии. При этом в программах создания новых дорог необходимо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла. «Они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог», – заявил Президент. Отдельно Владимир Путин поднял вопрос определения цен на стройматериалы на торгах, контроля качества работ, сезонных отклонений ценовых параметров стройматериалов.

Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе – от их освещенности. «За пределами агломераций практически на всех дорогах – кромешная темень, – обратил внимание участников заседания Глава государства. – И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям». Владимир Путин поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и руководителями сетевых организаций пересмотреть тарифы на освещение трасс.

Отдельно Президент затронул темы эффективного регулирования проезда тяжеловесных машин, установки камер фото- и видеофиксации. «Цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей, – подчеркнул Владимир Путин. – Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать». По мнению Президента, в этом случае происходит прямая подмена смысла проводимых мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их подводят под штрафы.

Все существующие проблемы дорожной отрасли предстоит решить посредством реализации в регионах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только в этом году в рамках отдельных программ нацпроекта в Самарской области планируется привести в нормативное состояние 247 километров дорог, в том числе более 67 километров – Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено 5,27 млрд рублей. Всего в 2019 году в рамках нацпроекта будут проведены работы на 176 объектах в большинстве муниципальных районов и городов области.

«В дальнейшем мы не собираемся снижать темпы, – подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. – Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог». При этом на заседании было отмечено, что те регионы, где число дорог в нормативном состоянии пока ниже половины, – а к таким пока относится и Самарская область – смогут претендовать на дополнительные средства.

Губернатор отметил, что вопрос безопасности на дорогах – самый важный. «Мы себе поставили очень жесткие параметры: добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза», – отметил руководитель области. Он также добавил, что ситуация в регионе в последнее время значительно улучшается. Средства, направленные на ремонт и строительство дорог в прошлом году, уже дали свой эффект в плане снижения аварийности, уменьшения числа ДТП со смертельным исходом.

«На тех участках, где мы сделали реконструкцию, разделили транспортные потоки, например, как по Волжскому шоссе, смертельных случаев вообще не зарегистрировано, – привел пример Дмитрий Азаров. – Это бесценно для нас. И, я уверен, новые предложения по безопасности на дорогах, которые будут внедрены, позволят нам спасти еще сотни тысяч жизней».

Особое внимание участники заседания уделили совершенствованию нормативно-правовой базы, системе контрольно-надзорной деятельности, а также внедрению современных технологий. Все предложения, которые прозвучали на заседании Госсовета, будут проработаны дополнительно и оформлены в конкретные поручения, отметил губернатор, подводя итоги совещания, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
26 июня 2019  20:09
Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает компенсацию ипотеки для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после 1 января этого года.
Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных россиян
Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает компенсацию ипотеки для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после 1 января... Политика региона
80
26 июня 2019  19:49
Участники встречи обсудили меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ в Кремле
 Участники встречи обсудили меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение... Политика региона
132
26 июня 2019  17:59
Беседа состоится после первого заседания саммита в зоне переговоров для первых лиц, место выбирала американская сторона.
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Беседа состоится после первого заседания саммита в зоне переговоров для первых лиц, место выбирала американская сторона.  Политика региона
98
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1738
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1306
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1303
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
300
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
490
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
438
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
405
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
511
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
495
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
536
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
426
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
673
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
693
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
425
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
742
Весь список

Мероприятия
В Самаре по улице Куйбышева пройдёт парад оркестров
Творческую молодежь региона поощрили за успехи
На областном Дне молодежи в Новокуйбышевске пройдет выставка «Технопарк – 2019»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные