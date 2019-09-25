Дмитрий Азаров принял участие в в заседании наблюдательного совета Федерального центра компетенций

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В среду, 25 сентября, Министр экономического развития Россиипровел заседание Наблюдательного совета АНО «Федеральный центр компетенций». Участие в совещании принял и губернатор Самарской области. В числе основных тем обсуждения – итоги работы организации и вопросы реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.Наращивание темпов производительности труда на предприятиях региона – это одно из ключевых направлений работы Правительства региона, поскольку от этого зависит благосостояние жителей губернии.Самарская область стала одним из первых субъектов страны, где предприятия начали внедрять принципы бережливого производства. Специалисты регионального центра компетенций приступили к работе еще в начале прошлого года. В результате в проекте по повышению производительности труда на данный момент участвуют 45 предприятий губернии, а к концу 2024 годы эта цифра увеличится до 250. При этом более 400 сотрудников организаций уже прошли соответствующее обучение.В ходе заседания губернатор отметил, что не все предприятия – участники национального проекта – могут воспользоваться всеми мерами поддержки.«Целый ряд компаний, которые участвуют в нацпроекте, не имеют возможности получить льготные займы из Фонда развития промышленности на повышение производительности труда, например, по кодам экономической деятельности «Производство пищевых продуктов», – отметил Дмитрий Азаров.Глава региона предложил расширить количество отраслевых направлений, финансируемых фондом или предусмотреть возможность предоставления займов со стороны федерального Министерства сельского хозяйства.Руководитель Минэкономразвития России Максим Орешкин поддержал предложения Главы региона и поручил детально проработать их в ближайшее время, передает пресс-служба облправительства.