Дмитрий Азаров принял участие в в работе федерального форума «Производительность 360» в Нижнем Новгороде
3 июля 2019 23:45
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Обменяться лучшими практиками в области повышения производительности труда в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование в Нижний Новгород приехали главы более 20 субъектов России. Перед началом работы секционных площадок и пленарного заседания форума они посетили местный судостроительный завод «Красное Сормово».
Предприятие основано в 1849 году. В XIX веке – начале XX века это был один из самых прогрессивных заводов не только в России, но и в мире. С 1870 по 1904 годы на судостроительной верфи была пущена первая в России мартеновская печь, построены первые в мире нефтеналивной танкер «Вандал» и дизель-электроход «Сармат», первые речные винтовые нефтеналивные суда. В настоящее время в АО «Завод «Красное Сормово» ведется строительство круизного теплохода «Мустай Карим» проекта PV300 для крупной судоходной компании.
С 2018 года предприятие участвует в программе по повышению производительности труда. Здесь была внедрена технология бережливого производства: поменяли расположение оборудования, поправили логистику. В результате увеличилась зарплата сотрудников и выросла прибыль компании. К июлю 2019 года производственная мощность завода выросла с 8 до 10 судов в год. К 2022 году предприятие планирует строить уже 18 судов в год.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поинтересовался у руководства верфи о численности сотрудников: «Удалось ли сохранить рабочие места после вступления завода в программу повышения производительности труда?» Выяснилось, что благодаря технологии бережливого производства все рабочие места были сохранены и даже дополнительно открыты новые. В Самарской области подобные механизмы стали внедрять в различные сферы деятельности одними из первых.
Для возможности включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализацию национального проекта правительством региона была достигнута договоренность о создании в губернии первого в России центра компетенций Государственной корпорацией «Ростех». Его открытие на территории Самарской области позволит более эффективно решать задачи, связанные с обучением принципам бережливого производства в рамках исполнения нацпроекта как сотрудников организаций, входящих в госкорпорацию, так и сотрудников иных организаций, в том числе реализующих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно, и органов власти Самарской области.
Также Дмитрий Азаров оценил передовой опыт городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Новгорода. Медучреждение рассчитано на 720 посещений в день, но за счет бережливых методик принимает больше 1300 пациентов. Подобные практики активно внедряются и в медучреждениях Самарской области.
Параллельно на площадке нижегородского футбольного стадиона работали тематические секции. Лучшие практики участникам презентовал директор развития производственных мощностей ГК «АКОМ» Олег Бельцов. Предприятие одним из первых в Самарской области включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда. Уже на первом этапе участия в проекте она увеличилась на 48%, запасы незавершенного производства сократились на 10%, время протекания процесса снизилось на 30%. Это позволило нарастить производство и увеличить выручку компании.
Ключевым событием форума стало пленарное заседание. Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко передал участникам приветствие от главы государства Владимира Путина:
«Именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы. Уверен, что ваш форум пройдет в деловом, конструктивном ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в жизнь. Желаю вам плодотворной работы».
После этого в формате открытой дискуссии участники поделились своим видением того, как должна повышаться производительность труда. По словам Министра экономического развития РФ Максима Орешкина производительность труда зависит не от количества сотрудников, а от трудозатрат каждого работника. «Повышение производительности труда – это не про сокращение сотрудников и увеличение рабочего времени. Это про высвобождение времени для реальной работы и реального результата», – отметил Министр.
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров считает, что этот проект требует системного отношения. «Очень важен именно комплексный подход. Только это позволит предприятиям решать задачи роста производительности труда», – отметил полпред.
По мнению Сергея Кириенко, повышение производительности труда – это вопрос, который не терпит спешки. «Как только ты видишь результат, хочется немедленно это тиражировать колоссальными темпами. Вот это будет большой ошибкой, этого нельзя делать», – подчеркнул он.
По мнению Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, прежде чем внедрять тот или иной проект в масштабах страны, нужно опробировать его в пилотных регионах. И Самарская губерния стала первым субъектом РФ, вступившим в приоритетный проект по повышению производительности труда. Сергей Кириенко сказал, что опыт региона помог популяризировать проект в других субъектах:
«Поскольку повышение производительности труда – это системная работа по изменению сознания, отношения, культуры, значит она начинается с первого руководителя. Что на мой взгляд крайне важно и что я точно вижу на примере Самарской области – губернатор региона действительно этим горит, он действительно инвестирует в это свое время. Это крайне важно, потому что на примере таких регионов возникают не отдельные пилотные проекты, а системная работа по созданию эффективного региона».
Самарская область также стала первым субъектом России, в котором на одном из пилотных предприятий – Средневолжском механическом заводе – при непосредственной поддержке Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и министерства промышленности и торговли Самарской области запущена «фабрика процессов». Это один из инструментов вовлечения сотрудников и собственников предприятий в нацпроект.
По словам генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона, опыт Самарского региона помог популяризировать и этот проект.
«В область приезжают целые делегации из других регионов, – сказал он. – Там реализованы интересные проекты в Центре занятости населения Тольятти, идут работы по всем направлениям промышленности. Это один из активных регионов».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заметил, что СВМЗ станет не единственным центром компетенций в регионе. Еще один такой центр создается совместно со стратегическим партнером области – корпорацией «Ростех».
«Эти две точки роста создадут условия для того, чтобы все большее количество предприятий и учреждений социальной сферы получали помощь в повышении производительности труда и внедрении бережливых подходов», – уверен руководитель области.
Также Дмитрий Азаров сообщил, что в этом году еще 55 предприятий Самарской области заключат соглашения с ФЦК по участию в проекте по повышению производительности труда. 16 таких договоров уже было подписано.
«Уверен, что мы с этой задачей справимся. Мы очень активно сотрудничаем с Федеральным центром компетенций», – отметил губернатор.
Отдельно на форуме был представлен опыт Самарской области в сфере работы департамента занятости. Благодаря внедрению бережливых технологий службы занятости сократили время, в течении которого люди остаются без работы, – с 6 до 3 месяцев. Этот опыт уже заинтересовал другие регионы.
Особо Дмитрий Азаров выделил сотрудничество Самарской области и ФЦК по предприятию «Самараавтожгут», где работают люди с ограниченными возможностями здоровья.
«Это было мое предложение. Опыта работы с такими предприятиями у ФЦК еще не было. Это очень важная задача, – сказал Губернатор. – Мы должны помочь предприятию за счет повышения производительности труда быть конкурентоспособным. Это новый вызов для нас, как региона, так и для ФЦК. Но уверен, что и здесь мы добьемся гарантированного результата», передает пресс-служба облправительства.
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