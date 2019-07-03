Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 4 июля, 02:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/07:
USD 63.5
0.27
EUR 71.6
0.19
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие в в работе федерального форума «Производительность 360» в Нижнем Новгороде

3 июля 2019 23:45
99
Это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В среду, 3 июля, в Нижнем Новгороде завершил свою работу второй ежегодный федеральный форум «Производительность 360». Это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в работе форума принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Обменяться лучшими практиками в области повышения производительности труда в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование в Нижний Новгород приехали главы более 20 субъектов России. Перед началом работы секционных площадок и пленарного заседания форума они посетили местный судостроительный завод «Красное Сормово».

Предприятие основано в 1849 году. В XIX веке – начале XX века это был один из самых прогрессивных заводов не только в России, но и в мире. С 1870 по 1904 годы на судостроительной верфи была пущена первая в России мартеновская печь, построены первые в мире нефтеналивной танкер «Вандал» и дизель-электроход «Сармат», первые речные винтовые нефтеналивные суда. В настоящее время в АО «Завод «Красное Сормово» ведется строительство круизного теплохода «Мустай Карим» проекта PV300 для крупной судоходной компании.

С 2018 года предприятие участвует в программе по повышению производительности труда. Здесь была внедрена технология бережливого производства: поменяли расположение оборудования, поправили логистику. В результате увеличилась зарплата сотрудников и выросла прибыль компании. К июлю 2019 года производственная мощность завода выросла с 8 до 10 судов в год. К 2022 году предприятие планирует строить уже 18 судов в год.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поинтересовался у руководства верфи о численности сотрудников: «Удалось ли сохранить рабочие места после вступления завода в программу повышения производительности труда?» Выяснилось, что благодаря технологии бережливого производства все рабочие места были сохранены и даже дополнительно открыты новые. В Самарской области подобные механизмы стали внедрять в различные сферы деятельности одними из первых.

Для возможности включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализацию национального проекта правительством региона была достигнута договоренность о создании в губернии первого в России центра компетенций Государственной корпорацией «Ростех». Его открытие на территории Самарской области позволит более эффективно решать задачи, связанные с обучением принципам бережливого производства в рамках исполнения нацпроекта как сотрудников организаций, входящих в госкорпорацию, так и сотрудников иных организаций, в том числе реализующих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно, и органов власти Самарской области.

Также Дмитрий Азаров оценил передовой опыт городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Новгорода. Медучреждение рассчитано на 720 посещений в день, но за счет бережливых методик принимает больше 1300 пациентов. Подобные практики активно внедряются и в медучреждениях Самарской области.

Параллельно на площадке нижегородского футбольного стадиона работали тематические секции. Лучшие практики участникам презентовал директор развития производственных мощностей ГК «АКОМ» Олег Бельцов. Предприятие одним из первых в Самарской области включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда. Уже на первом этапе участия в проекте она увеличилась на 48%, запасы незавершенного производства сократились на 10%, время протекания процесса снизилось на 30%. Это позволило нарастить производство и увеличить выручку компании.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание. Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко передал участникам приветствие от главы государства Владимира Путина:

«Именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы. Уверен, что ваш форум пройдет в деловом, конструктивном ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в жизнь. Желаю вам плодотворной работы».

После этого в формате открытой дискуссии участники поделились своим видением того, как должна повышаться производительность труда. По словам Министра экономического развития РФ Максима Орешкина производительность труда зависит не от количества сотрудников, а от трудозатрат каждого работника. «Повышение производительности труда – это не про сокращение сотрудников и увеличение рабочего времени. Это про высвобождение времени для реальной работы и реального результата», – отметил Министр.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров считает, что этот проект требует системного отношения. «Очень важен именно комплексный подход. Только это позволит предприятиям решать задачи роста производительности труда», – отметил полпред.

По мнению Сергея Кириенко, повышение производительности труда – это вопрос, который не терпит спешки. «Как только ты видишь результат, хочется немедленно это тиражировать колоссальными темпами. Вот это будет большой ошибкой, этого нельзя делать», – подчеркнул он.

По мнению Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, прежде чем внедрять тот или иной проект в масштабах страны, нужно опробировать его в пилотных регионах. И Самарская губерния стала первым субъектом РФ, вступившим в приоритетный проект по повышению производительности труда. Сергей Кириенко сказал, что опыт региона помог популяризировать проект в других субъектах:

«Поскольку повышение производительности труда – это системная работа по изменению сознания, отношения, культуры, значит она начинается с первого руководителя. Что на мой взгляд крайне важно и что я точно вижу на примере Самарской области – губернатор региона действительно этим горит, он действительно инвестирует в это свое время. Это крайне важно, потому что на примере таких регионов возникают не отдельные пилотные проекты, а системная работа по созданию эффективного региона».

Самарская область также стала первым субъектом России, в котором на одном из пилотных предприятий – Средневолжском механическом заводе – при непосредственной поддержке Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и министерства промышленности и торговли Самарской области запущена «фабрика процессов». Это один из инструментов вовлечения сотрудников и собственников предприятий в нацпроект.

По словам генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона, опыт Самарского региона помог популяризировать и этот проект.

«В область приезжают целые делегации из других регионов, – сказал он. – Там реализованы интересные проекты в Центре занятости населения Тольятти, идут работы по всем направлениям промышленности. Это один из активных регионов».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заметил, что СВМЗ станет не единственным центром компетенций в регионе. Еще один такой центр создается совместно со стратегическим партнером области – корпорацией «Ростех».

«Эти две точки роста создадут условия для того, чтобы все большее количество предприятий и учреждений социальной сферы получали помощь в повышении производительности труда и внедрении бережливых подходов», – уверен руководитель области.

Также Дмитрий Азаров сообщил, что в этом году еще 55 предприятий Самарской области заключат соглашения с ФЦК по участию в проекте по повышению производительности труда. 16 таких договоров уже было подписано.

«Уверен, что мы с этой задачей справимся. Мы очень активно сотрудничаем с Федеральным центром компетенций», – отметил губернатор.

Отдельно на форуме был представлен опыт Самарской области в сфере работы департамента занятости. Благодаря внедрению бережливых технологий службы занятости сократили время, в течении которого люди остаются без работы, – с 6 до 3 месяцев. Этот опыт уже заинтересовал другие регионы.

Особо Дмитрий Азаров выделил сотрудничество Самарской области и ФЦК по предприятию «Самараавтожгут», где работают люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Это было мое предложение. Опыта работы с такими предприятиями у ФЦК еще не было. Это очень важная задача, – сказал Губернатор. – Мы должны помочь предприятию за счет повышения производительности труда быть конкурентоспособным. Это новый вызов для нас, как региона, так и для ФЦК. Но уверен, что и здесь мы добьемся гарантированного результата», передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
3 июля 2019  23:46
Среди уволенных глава МВД Чувашии.
Путин уволил трёх генералов
Среди уволенных глава МВД Чувашии.   Политика региона
97
3 июля 2019  23:45
Это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Дмитрий Азаров принял участие в в работе федерального форума «Производительность 360» в Нижнем Новгороде
Это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».   Политика региона
94
3 июля 2019  23:40
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.    Политика региона
104
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1762
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1328
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1331
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
284
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3589
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
982
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
352
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
542
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
473
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
598
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
475
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
707
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
725
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
458
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
785
Весь список

Мероприятия
В Тольятти прошел 16-й фестиваль «Барабаны мира-2019»
В Самарском зоопарке отметят Всероссийский день семьи
Музей Эльдара Рязанова приглашает на встречу с киноведом Вячеславом Шмыровым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные