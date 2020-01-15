Дмитрий Азаров принял участие в церемонии оглашения Послания Президента в Москве

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В среду, 15 января, Президент Россиив шестнадцатый раз обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию и жителям страны. Впервые оно оглашается в начале года, чтобы не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, стоящие перед государством. Церемония прошла в Москве, в Центральном выставочном центре «Манеж». Участие приняли представители верхней и нижней палат парламента, министры, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов. Самарскую область представлял губернаторВ этом году глава государства основное внимание в своем послании сосредоточил на социальной сфере. Владимир Путин отметил, что сегодня в обществе четко обозначен запрос на перемены. «Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, селах, по всей стране», – подчеркнул Владимир Путин.Содержательную часть послания Президент начал с демографии. По его словам, меры, которые были приняты с середины 2000-х годов, дают положительный результат – наметилась тенденция естественного прироста населения. Но тем не менее, есть угроза демографического провала, поскольку сейчас семьи создают поколения 90-х. Суммарный коэффициент рождаемости – число рожденных, приходящихся на одну женщину, – в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. По мнению российского лидера, такой коэффициент для большой страны слишком мал. «Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», – поставил задачу Владимир Путин.Решить вопрос повышения рождаемости помогут новые меры поддержки семей. Президент озвучил принципиальное решение, которое волновало множество российских семей: программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года. При этом, кардинально изменен подход для его получения. «Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466617 рублей. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка», – уверен Владимир Путин.Комментируя это решение, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: «Я уверен, это будет еще больше стимулировать и прекращать сомнения молодых семей при принятии решений о том, чтобы появился первый, долгожданный и совершенно точно любимый ребенок».Что важно, глава государства предложил увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. «Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться».«Решения, которые были озвучены сегодня, когда материнский капитал будет выплачиваться уже при рождении первого ребенка, крайне важны. Вы знаете, что на территории Самарской области мы приняли свое решение: чтобы поддержать рождение первого ребенка, мы предоставляем с 1 января текущего года при рождении первенца «подарок новорожденному», который обеспечивает младенца всем первым необходимым. Но, конечно, выплата материнского капитала, я уверен, будет еще больше стимулировать молодые семьи на принятие решений о том, чтобы появился первый, долгожданный и совершенно точно любимый ребенок», – уверен Дмитрий Азаров.Еще одна мера поддержки семей с детьми касается ипотечного кредитования. При рождении третьего ребенка государство будет гасить за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. Получается, что семья с тремя детьми сможет вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей.Прямая угроза демографическому будущему, по мнению главы государства, низкие доходы граждан. «Порядка 70-80 процентов семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми», – озвучил цифры Президент. Он напомнил о новых мерах поддержки, которые начали действовать с 1 января этого года. В частности, семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего и последующих детей.«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит, – отметил глава государства. – Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020-го, текущего года».Эти выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Чтобы получать новую меру поддержки, достаточно будет подать заявление с указанием официального дохода. При этом, Президент подчеркнул, что процедура должна быть максимально простой для граждан, в том числе с использованием соответствующего госпортала.В зависимости от субъекта страны, сумма этих выплат будет разниться. Однако по предложению Владимира Путина на первоначальном этапе сумма выплат должна составить половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей.Еще одна новая мера социальной поддержки касается обеспечения бесплатным горячим питанием в школах детей с первого по четвертый класс. При этом глава государства поставил задачу: обеспечить образовательные учреждения необходимым инвентарем и поставками, чтобы еда была качественной и полезной. «В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», – подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к главам регионов страны.«Внимание Президента к семьям с детьми на протяжении всей его работы очень велико, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. – Меры очень важные. И решение по обеспечению горячим питанием школьников начальных классов – давно назрело. Мы обсуждали его с фракцией «Единой России» в Самарской губернской думе, готовили его, предлагали на федеральном уровне. И в кратчайшие сроки это поручение Президента на территории Самарской области выполним».Одним из важнейших и самых чувствительных вопросов для родителей, по мнению Президента, является возможность устройства ребенка в ясли. Владимир Путин отметил, что регионам страны из федерального бюджета были выделены значительные средства на открытие до конца 2021 года 255 тысяч мест в яслях.Самарская область в этом вопросе показывает устойчивую положительную динамику. Только в 2019 году в регионе открыто в общей сложности более четырех тысяч мест в детских садах, из них 2229 – для детей в возрасте до трех лет.Поддержка семьи и ее ценностей, по мнению российского лидера, – это обращение к будущим поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, определять дальнейшую судьбу страны. Поэтому важно обеспечить всестороннее развитие личности каждого ребенка, в том числе за счет качественного образования. Владимир Путин поручил губернаторам определить количество необходимых дополнительных мест в школах и внести изменения в соответствующий национальный проект «Образование». «Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей», – отметил глава государства.Что касается Самарской области, в прошлом году благодаря национальным проектам открыто 2 новых учреждения в общей сложности на 2860 мест. Активными темпами ведется техническое переоснащение образовательных организаций. В рамках реализации нацпроекта «Образование» в регионе создано 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Весь комплекс мер позволит раскрыть способности каждого ребенка.Ближе всего к ученикам находятся классные руководители, отметил руководитель страны. «Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета», – сообщил Президент. При этом все региональные доплаты будут также сохранены. Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться. «Речь идет о людях, специалистах, которые работают в важнейших для общества и страны сферах, их труд должен оплачиваться достойно и справедливо», – подчеркнул Владимир Путин.«Сегодня Президент очень четко определил, что функция воспитания в школах – это функция государственной важности. И то решение, которое принято сегодня, что на федеральном уровне будут выделятся средства на доплату классным руководителям – это педагоги, которые как раз занимаются воспитанием, осуществляя свою классную деятельность по руководству конкретным классом, – очень важна, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Мы, безусловно, сохраним все доплаты, которые есть в регионе для тех, кто занимается в школе воспитанием, но и дополнительно эти средства, которые будут выделяться из федерального бюджета, будут способствовать поддержке педагогов, которые ведут большую работу по воспитанию граждан страны».Отдельное внимание было уделено доступности высшего образования. Президент предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах регионов. В приоритетном порядке – тем субъектам, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.Вопрос подготовки кадров для сферы здравоохранения стоит наиболее остро. Президент поставил задачу: обеспечить специалистами отрасль необходимо уже к 2024 году, первичное звено – в приоритетном порядке. В этой связи Владимир Путин предложил изменить порядок приема абитуриентов в медицинские вузы. «По специальности лечебное дело – 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 75 процентов», – сказал глава государства. При этом квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов, которые, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам. Что касается ординатуры, Президент предложил по самым дефицитным направлениям установить стопроцентное целевое обучение.Говоря о системе здравоохранения, Владимир Путин отметил, что уже с этого года начнется поэтапное внедрение новой системы оплаты труда – с установлением фиксированной доли окладов и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат, стимулирующих надбавок.В этом году необходимо завершить развертывание сети ФАПов. По поручению Президента они должно быть оборудованы необходимым оборудованием, чтобы оказывать на местах реальную помощь людям. В то же время, будут отремонтированы и оборудованы поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи – в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.«Вопросы демографии, вопросы здравоохранения, это те сферы, которые граждане страны, во всяком случае жители Самарской области, считают наиболее важными, им и было уделено первостепенное внимание. Конечно, по здравоохранению очень важное решение по модернизации первичного звена, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это то, куда обращается каждый человек, и средства, дополнительно выделяемые на эти нужды – 550 млрд рублей, дадут колоссальный эффект по всей стране, и Самарская область здесь не исключение».В регионе в прошлом году в полной мере уже заработали 14 ФАПов, в 2020 их число увеличится еще на 18. Ведется работа по оптимизации во всех ЛПУ процедуры прохождения диспансеризации и профилактических осмотров с использованием принципов «Бережливого производства». Внедряются электронные сервисы по записи граждан на прохождение осмотров, по дооснащению детских поликлинических отделений современным оборудованием: до конца года будет закуплено оборудование для 14-ти детских поликлинических отделений. Строятся и реконструируются больницы для взрослых. Кроме того, запущена система профилактических медицинских осмотров, причем впервые они включают обязательные обследования на онкологические заболевания. Это позволяет на ранней стадии ставить диагноз и проводить своевременное лечение, тем самым сохранить жизни. В Самарской области в начале декабря 2019 года на базе городской больницы №8 в региональной столице начал работать Центр амбулаторной онкологической помощи. Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года будет создано 12.Комплекс решений в отрасли «Здравоохранение», по мнению главы государства, в конечном счете сказывается на продолжительности жизни граждан страны. В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года – это на восемь лет больше, чем в 2000 году. Исторического минимума достиг уровень младенческой смертности.Отдельный блок послания был посвящен развитию экономики страны. «Опережающее социально-экономическое развитие невозможно и без создания возможностей для самореализации гражданина. Весь социальный блок в послании Президента был нацелен на это. Но развитие страны невозможно без опережающего экономического развития», – подчеркнул губернатор Самарской области. По мнению Дмитрия Азарова, рекордно низкие темпы инфляции – по итогам прошлого года составил 3% – создают дополнительные предпосылки для увеличения инвестиций.Президент отметил, что в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл и нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.Прирост инвестиций, начиная с этого года, должен составлять не менее пяти процентов. Для этого будут сохранены налоговые условия для бизнеса, а также принят новый пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Важно, чтобы поддержку получали не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса.«Президент сегодня дал поручение Правительству РФ возвращать бюджетам региональным 2/3 средств выпадающих доходов при предоставлении налогового вычета, – отметил губернатор. – Очень важное решение, которое создает дополнительные возможности для Самарской области по привлечению инвестиций».Владимир Путин в своем послании затронул и вопросы реализации национального проекта «Культура». Напомним, рабочую группу Государственного совета по этому направлению по поручению главы государства возглавляет Дмитрий Азаров.«Целый ряд предложений рабочей группы Госсовета по культуре нашли свое отражение в решениях, которые приняты на федеральном уровне, приняты Президентом, – отметил губернатор Самарского региона. – Меры поддержки работников культуры на селе, которые предлагала наша рабочая группа, разработаны и уже приняты. Сегодня было оглашено решение по поддержке дополнительного образования, в первую очередь, — детских школ искусств. Я очень рад тому, что рабочая группа выработала предложения, которые нашли свое отражение и в послании Президента».Владимир Путин в своем послание затронул темы экологии, национальной безопасности, обороны, внесения изменений в Конституцию страны и ряд других, в том числе – сохранение исторической памяти.В этом году жители страны отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство», – сказал Владимир Путин. В связи с этим в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. «Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями», – подчеркнул глава государства.«Буквально вчера, когда мы отмечали наградами журналистов, мы говорили о том, насколько важно вместе работать над тем, чтобы сохранить историческую правду, не дать никому украсть у нас Победу ни теперь, ни в будущем. Именно эти традиции, которые есть в нашем народе, должны приводить к новым победам, и поэтому нам важно сохранить историческую память, сохранить историческую правду для будущих поколений», – отметил Дмитрий Азаров.В завершении оглашения послания, Владимир Путин отметил, что наступивший год во многом рубежный. И дальнейшее развитие страны зависит буквально от каждого человека.«Это переход к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему, – отметил Владимир Путин. – Часто говорю это слово – «вместе», потому что Россия – это мы. Я имею в виду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны, потому что верю: успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства ее граждан», передает пресс-служба облправительства.