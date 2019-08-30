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Дмитрий Азаров принял участие в совещании под руководством Председателя Правительства РФ

30 августа 2019 23:15
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Один из главных вопросов повестки – реализация на территории регионов федерального проекта «Оздоровление Волги», который входит в состав национального проекта «Экология».
В пятницу, 30 августа, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волга, которое состоялось в Астрахани. Участие в заседании приняли руководители федеральных министерств и ведомств, а также Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Один из главных вопросов повестки – реализация на территории регионов федерального проекта «Оздоровление Волги», который входит в состав национального проекта «Экология».

«Наша цель – сделать так, чтобы изменения к лучшему каждый человек, живущий на Волге, мог увидеть своими глазами. Мы с вами знаем, что в бассейне Волги у нас проживает огромное количество людей – по сути, треть страны. Нам нужны чистые берега, новые причалы, новые туристические возможности», – отметил Дмитрий Медведев, открывая совещание.

Премьер-министр напомнил, что к 2024 году отведения в реку Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод должно сократиться в 3 раза – с 3,17 куб. км в 2018 году до 1,05 куб. км. «Уменьшить такие сбросы мы сможем в первую очередь за счет строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений. На эти цели предусмотрено более 140 млрд рублей, в том числе около 85 млрд рублей – из федерального бюджета», – добавил Председатель Правительства РФ.

Напомним, Самарская область является активным участников федеральной программы по оздоровлению Волги. Всего на территории региона планируется к исполнению 37 мероприятий. Для троекратного сокращения доли загрязненных сточных вод к 2024 году построят, реконструируют и модернизируют 35 объектов. Кроме того, будут ликвидированы 2 объекта накопленного экологического вреда.

В ходе совещания Премьер-министр обратил внимание глав регионов на неравномерное расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта по оздоровлению Волги. Одна из причин – сложные процедуры по согласованию мероприятий.

«Предварительно обсудив этот вопрос с коллегами, мы предложили ряд процедур упростить, в том числе, с точки зрения согласования проектов. Это сократит сроки подготовки необходимой документации и повысит эффективность реализации нацпроекта», – уверен губернатор Дмитрий Азаров.

Кроме того, Дмитрий Медведев призвал усилить систему контроля и штрафов за несанкционированный сброс сточных вод. «Мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и штрафов за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий – как от предприятий, так и от отдельных граждан», – сказал он.

Особое внимание было уделено вопросам проектирования новых очистных сооружений. На сегодняшний день нацпроект не предусматривает выделение средств на эти цели.

«Очень важно, чтобы и эта статья расходов была предусмотрена за счет федеральных средств, конечно, с учетом регионального софинансирования. Это – залог того, что эти проектные документы в дальнейшем найдут поддержку и финансирование из федерального бюджета, – отметил глава Самарской области. – Я благодарен Дмитрию Анатольевичу за то, что это предложение предварительно было поддержано и дано соответствующее поручение».

Помимо возведения очистных сооружений, по мнению Главы региона, в рамках реализации федерального проекта необходимо предусматривать также строительство канализационных сетей и коллекторов.

«Зачастую дешевле построить новый коллектор, чем очистные сооружения. Тем более, что в Самарской области существуют недогруженные очистные сооружения. Это решение также сегодня принято, оно крайне важно для абсолютного большинства регионов, расположенных на берегах Волги», – отметил Губернатор.

Еще одно предложение, которое внес Дмитрий Азаров, касался привлечения к реализации федеральной программы по оздоровлению Волги профильных научных организаций, которые на протяжении многих лет осуществляют наблюдение за состоянием акватории.

«Зачастую мы назначаем лечение, не поставив диагноз. Необходимо всесторонне подходить к решению вопросов не только по очистке сточных вод, но и комплексного использования водных ресурсов, проводить научные исследования и разрабатывать новые технологии», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор напомнил, что в регионе долгие годы работает крупнейший научный центр – Институт экологии Волжского бассейна Российской Академии наук. «Привлечение научных институтов, их изысканий крайне важно, чтобы в дальнейшем мы сконцентрировали свои усилия на наиболее эффективных решениях», – уверен руководитель области.

Кроме того, губернатор отметил необходимость более предметной и скоординированной работы с крупными промышленными предприятиями, работающими в регионах и имеющих собственные программы по улучшению экологической обстановки. Однако порядок отчетности организаций по этим мероприятиям пока не установлен.

«Уверен, вместе с коллегами из федеральных органов власти, бизнес-сообществом, мы придем к консенсусу и сможем контролировать эту работу», – отметил Дмитрий Азаров.

Не менее важный вопрос, который поднял Дмитрий Азаров, касался развития судоходства и судостроения. В приволжских регионах пассажирские перевозки по Волге осуществляют суда, возраст которых исчисляется десятками лет, требуется обновление речного транспорта.

«По речным перевозкам Самарская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга, – отметилгГубернатор. – У нас очень большое количество судов, в том числе маломерных. Поэтому вопрос их обновления, развития судостроения крайне важен для нас».

Помимо этого, к ряду населенных пунктов, расположенных на Волге, не могут подойти крупные суда – как пассажирские, так и грузовые. Одна из причин – нерасчищенные русла, что затрудняет использование причалов. Вопрос крайне актуален и для Сызрани, где проживает более 170 тысяч человек. «Это третий город по численности в Самарской области. И он на сегодняшний момент не доступен для подхода пассажирских и туристических, а также крупнотоннажных грузовых судов, – обратил внимание глав федеральных ведомств руководитель региона. – Река должна иметь свою экономику. Это будет создавать дополнительные возможности для проведения работ по ее оздоровлению».

Немаловажный вопрос – развитие рыбохозяйственного комплекса. На территории региона работает несколько организаций, которые занимаются выращиванием мальков стерляди, чтобы пополнять популяцию рыбы в Волге. Дмитрий Азаров рассказал об этой работе и необходимости ее поддержки и развития.

«Сегодня прошло очень важное совещание, и все губернаторы регионов, которые расположены на берегах нашей прекрасной реки Волги, благодарны за это содержательное обсуждение. Я коренной волгарь и, конечно же, есть ощущение реки и то, что с ней происходит. Целый ряд вопросов накопилось. Вопросов серьезных. Мы видим, что ситуация на реке в текущем году была очень непростая. Подробно разбирали и эту ситуацию, искали причину сложившихся обстоятельств, в том числе, снижения уровня воды в Волжском бассейне. Целый ряд предложений было озвучено и моими коллегами. Предварительно эти предложения поддержаны. Надеюсь, что они найдут отражение в итоговом протоколе сегодняшнего заседания», – резюмировал Дмитрий Азаров. 
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Комментарии



Политика региона
30 августа 2019  23:15
Один из главных вопросов повестки – реализация на территории регионов федерального проекта «Оздоровление Волги», который входит в состав национального проекта «Экология».
Дмитрий Азаров принял участие в совещании под руководством Председателя Правительства РФ
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