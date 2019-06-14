Дмитрий Азаров принял участие в совещании по переходу на новую схему долевого строительства
14 июня 2019 17:43
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С 1 июля строительная отрасль переходит на новые правила работы. С этого момента между застройщиками и дольщиками появится посредник — банк, который берет на себя финансирование проекта, а средства участников хранятся на специальных счетах до сдачи новостройки. Такая процедура призвана сделать покупку жилья защищенной и прозрачной.
Между тем, минстроем РФ разработаны критерии, по которым объекты могут быть достроены по старым правилам. В частности, новостройка должны быть готова более чем на 30%, а количество ДДУ — не менее 10% проданных квартир.
Как доложил министру Дмитрий Азаров, в Самарской области на сегодняшний день зарегистрировано 163 действующих разрешений на строительство общей площадью 2,9 млн кв м. Из них 13 — проблемные, включенные в дорожные карты, и 17 — проекты с техническим ДДУ (по 16 объектам договоры уже расторгнуты).
По словам губернатора, по оставшимся 133 проектам работа находится в активной фазе. Подпадает под критерии минстроя и сможет привлекать средства дольщиков по старой схеме 101 проект. Из 32-х оставшихся — 18 получат проектное финансирование банков, ещё с 14 ведётся работа . Так, четыре проекта не получили предложений банка из-за низкой проработки документации, десять планируют достичь критериев после 1 июля.
Дмитрий Азаров также отметил, что в региональный минстрой поступили 22 заявки на подтверждение критериев готовности, по двум объектам статус не подтвержден, получен отказ. «Работаем с коллегами, подскажем, поможем. И со следующей недели ожидаем уже положительные выдачи», — сказал Дмитрий Азаров. Владимир Якушев попросил обратить особое внимание на это направление.«У вас, в Самарской области, большие объемы, и что касается подтверждения строительной готовности, работа должна быть организована оперативно», — подчеркнул министр, передает пресс-служба облправительства.
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