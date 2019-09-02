Дмитрий Азаров принял участие в совещании о ходе реализации нацпроектов «Образование» и «Демография»

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В понедельник, 2 сентября, Председатель Правительства Российской Федерациипровел совещание о ходе реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Среди ключевых вопросов – строительство новых школ и детских садов. Участие в заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов. Самарскую область представлял губернаторОткрывая совещание, Премьер-министр поздравил всех школьников, студентов и их родителей, а также всех работников образования с началом нового учебного года: «Поздравляю ребят, которые впервые сели за парты – это почти 2 миллиона первоклассников. Желаю, чтобы наступивший учебный год был успешным и интересным».В рамках нацпроекта «Образование» к началу нового учебного года по всей России свои двери открыли более 170 школ. Строительство еще порядка 200 образовательных учреждений на стадии завершения, свою работу они начнут уже с 1 сентября 2020 года. «Развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число учеников выросло почти на 1 миллион человек», – отметил Дмитрий Медведев.В Самарской области за парты сядет 339586 человек, среди них почти 39 тысяч первоклассников. Две новые школы, построенные по нацпроекту «Образование» – в поселках Стройкерамика и в Придорожный, – уже начали свою работу. Еще одно образовательное учреждение будет построено к концу года.Глава российского кабинета министров также отметил, что с 2016 по 2021 год на возведение новых зданий, с учетом региональных бюджетов, предусмотрены значительные средства – более 200 млрд рублей. За это время было уже создано свыше 155 тысяч новых мест. «Темпы хорошие и их нужно придерживаться, – подчеркнул Председатель Правительства. – Современные удобные здания школ прямо влияют на желание самого ребенка приходить учиться, но также важна и интересная школьная программа».Начиная с этого года во многих школах страны вводятся новые предметы, создаются классы с высокотехнологичным оборудованием. «К концу 2024 года таких «Точек роста» должно стать 16 тысяч, – обратил внимание участников совещание премьер-министр. – В этом учебного году такие центры открылись приблизительно в 2000 сельских школах. Надеюсь, что это станет хорошим подарком ко дню знаний».Школьники Самарской области теперь будут изучать новый предмет «История Самарского края», в рамках которого запланировано не только проведение уроков, но и экскурсий по музеям и выставкам губернии. Также в этом году откроется 45 «Точек роста», которыми будут охвачены более 15 тысяч учеников.Особое внимание Дмитрий Медведев уделил дошкольному образованию. Он отметил, что за последние годы в регионах страны создано более 1 миллиона мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Уже сейчас стоит задача по обеспечению доступности детских садов для малышей до 3 лет. «Такая доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране, – подчеркнул Председатель Правительства. – Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены, начиная с прошлого года, – 157,5 млрд рублей. За счет этого планируется создать 235 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет».Сейчас в Самарском регионе одновременно строится и реконструируется 28 детских садов, 17 из которых будут открыты уже в этом году. Всего за время реализации национального проекта в регионе планируется создать более 7 тысяч дополнительных мест, больше половины – для детей в возрасте до 3 лет, передает пресс-служба облправительства.